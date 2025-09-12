English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Jadavpur University Student Death: 'আমাকে এই নরক থেকে নিয়ে যেতে পারতিস মিষ্টু', ক্যাম্পাসে অনামিকার মৃত্যু মানতে পারছেন না অত্রি...

JU student mysterious death: যাদবপুর বিশ্ববিদ‍্যালয়ের ক‍্যাম্পাসের পুকুর থেকে তৃতীয় বর্ষের ছাত্রীকে অচৈতন‍্য অবস্থায় উদ্ধার, মৃত ঘোষণা করে হাসপাতাল। চাপানউতোরের মাঝেই বন্ধুর কাতর পোস্ট সোশ্যাল মিডিয়ায়, 'আমার মনের গভীরে মেয়েটা বড় শান্তিতে ঘুমোচ্ছে। ওকে ঘুমোতে দিন প্লিজ।'

Sep 12, 2025, 05:07 PM IST
1/9

রহস্যমৃত্যু প্রাণবন্ত অনামিকার!

JU student mysterious death

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বৃহস্পতিবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঝিলে পড়ে যায় তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী ইংরেজি বিভাগের অনামিকা মণ্ডল। তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

2/9

রহস্যমৃত্যু প্রাণবন্ত অনামিকার!

JU student mysterious death

ঠিক কী ভাবে তিনি পুকুরে পড়লেন, তা স্পষ্ট নয়। তবে ছাত্রীর রহস্যমৃত্যু ফের বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। ছাত্রী নিজেই পড়ে গেছেন নাকি তাকে কেউ ঠেলে ফেলে দিয়েছে? তা নিয়েও জলঘোলা কম হচ্ছে না। 

3/9

রহস্যমৃত্যু প্রাণবন্ত অনামিকার!

এসবের মধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট মৃতার বন্ধু অত্রি ভট্টাচার্যের। মিষ্টি মুহূর্তের ছবি পোস্ট করে তিনি লিখলেন, 'আমার ভালবাসায় নিশ্চয়ই কোন খামতি ছিল। আমার পূর্বজন্মের নিশ্চয়ই ছিল কোনও পাপ। তাই শুধু আমাকে না, সকলকে ছেড়ে চলে গেলি। আর কোনও কথা নেই। রাগ নেই। হেসেও উঠবি না আর। আমাকে এই নরক থেকে নিয়ে যেতে পারতিস মিষ্টু।' 

4/9

রহস্যমৃত্যু প্রাণবন্ত অনামিকার!

শুধু তাই নয় পরের একটি পোস্টে সংবাদমাধ্যমের কাছে অত্রির অনুরোধ, 'আমি যতদিন সামাজিক রাজনৈতিক জীবনে আছি, ততদিন কারোর কাছে হাত জোড় করিনি। আজ করছি আমাদের মিডিয়ার বন্ধুদের কাছে। গত ২৪ ঘন্টায় আমার জীবনের সবচেয়ে ভালবাসার, শেষ সহায়সম্বলের মত মানুষটাকে হারিয়ে আমি ভিখারি হয়ে গিয়েছি। তারমধ্যে আপনারা প্রকাশ্যে এবং ফোনে লাগাতার আমাকে বিবৃতি দিতে বাধ্য করছেন, এবং বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন করছেন। বিশ্বাস করুন, এই মুহুর্তে আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামো, মৃত মেয়েটির নেশাগ্রস্থতার পরিমাণ, তার ক্যাম্পাসে রাত কাটানোর খতিয়ান এসব নিয়ে কথা বলার মত শারীরিক-মানসিক পরিস্থিতিতে নেই। এতটাই বিপর্যস্ত আমি। যে মৃত্যু আপনাদের কাছে টিআরপি-বাণিজ্যের সূচক, সে মৃত্যু আমার কাছে জীবনের হিসেব উল্টে যাওয়ার চিহ্ন। আমি ভবিষ্যতেও সামাজিক রাজনৈতিক জীবনে থাকব। পালিয়ে যাব না কোথাও। আপনারা প্রশ্ন করার মত প্রশ্ন অনেক পাবেন। এখনকার মত নিস্তার দিন। আমার মনের গভীরে মেয়েটা বড় শান্তিতে ঘুমোচ্ছে। ওকে ঘুমোতে দিন প্লিজ।'

5/9

রহস্যমৃত্যু প্রাণবন্ত অনামিকার!

JU student mysterious death

ছাত্রীটিকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয় ক্যাম্পাসেরই ঝিলপাড় থেকে৷ কীভাবে ঘটনা ঘটল পুলিসের কাছেই স্পষ্ট নয় এখনও৷ স্পষ্ট নয় কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছেও৷ মৃতার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথা বলে ঘটনাটি বোঝার চেষ্টা করছে।

6/9

রহস্যমৃত্যু প্রাণবন্ত অনামিকার!

JU student mysterious death

ছাত্রী নিজেই পড়ে গিয়েছেন নাকি তাকে কেউ ঠেলে ফেলে দিয়েছে? ছাত্রীর আচরণে পড়ে যাওয়ার আগে কোনও অস্বাভাবিকতা ছিল কি? সেই সময় তিনি একাই ঝিলপারে ছিলেন নাকি সঙ্গে কেউ ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর বা সিসিটিভি ফুটেজ আছে কিনা কোনওটাই এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট নয়।

7/9

রহস্যমৃত্যু প্রাণবন্ত অনামিকার!

JU student mysterious death

জানা যাচ্ছে,বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের চার নম্বর গেটের কাছে গৌর দাস বাউল ও তাঁর দলকে নিয়ে ‘ড্রামা ক্লাব’ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। সেই অনুষ্ঠানেই উপস্থিত ছিলেন পড়ুয়া ও প্রাক্তনীরা। অনুষ্ঠান চলাকালীনই কয়েকজন ওই ছাত্রীকে পুকুরে পারে পড়ে থাকা অবস্থায় দেখেন।

8/9

রহস্যমৃত্যু প্রাণবন্ত অনামিকার!

JU student mysterious death

এর আগে ২০২৩ সালের ৯ অগাস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার বিভাগের প্রথম বর্ষের এক ছাত্র মূল হস্টেলের বারান্দা থেকে পড়ে মারা যান। সেবারও গোটা ক্যাম্পাস স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। 

9/9

রহস্যমৃত্যু প্রাণবন্ত অনামিকার!

JU student mysterious death

কলকাতা পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত্যুর ঘটনা সত্যি। তবে ঠিক কীভাবে মৃত্যু হয়েছে তা প্রাথমিক তদন্ত ও ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরই জানা যাবে। 

পরবর্তী
অ্যালবাম

Pune father assault daughter: 'বাবা সুযোগ পেলেই বুক-যৌনাঙ্গ চেপে ধরে, যন্ত্রণায় কাতরালেও ছাড়ে না...' আর না পেরে শেষে নাবালিকা...

পরবর্তী অ্যালবাম

DA HIKE: বিরাট সুখবর! ডিএ বাড়ছে সেপ্টেম্বরেই! হাতে টাকা দীপাবলির আগেই! কত পাচ্ছেন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী এবং পেনশনাররা? বয়স্ক ভাতা?

DA HIKE: বিরাট সুখবর! ডিএ বাড়ছে সেপ্টেম্বরেই! হাতে টাকা দীপাবলির আগেই! কত পাচ্ছেন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী এবং পেনশনাররা? বয়স্ক ভাতা?

DA HIKE: বিরাট সুখবর! ডিএ বাড়ছে সেপ্টেম্বরেই! হাতে টাকা দীপাবলির আগেই! কত পাচ্ছেন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী এবং পেনশনাররা? বয়স্ক ভাতা? 7
Pune father assault daughter: &#039;বাবা সুযোগ পেলেই বুক-যৌনাঙ্গ চেপে ধরে, যন্ত্রণায় কাতরালেও ছাড়ে না...&#039; আর না পেরে শেষে নাবালিকা...

Pune father assault daughter: 'বাবা সুযোগ পেলেই বুক-যৌনাঙ্গ চেপে ধরে, যন্ত্রণায় কাতরালেও ছাড়ে না...' আর না পেরে শেষে নাবালিকা...

Pune father assault daughter: 'বাবা সুযোগ পেলেই বুক-যৌনাঙ্গ চেপে ধরে, যন্ত্রণায় কাতরালেও ছাড়ে না...' আর না পেরে শেষে নাবালিকা... 8
Pune Crime: স্বামী নপুংসক! বংশ বজায় রাখতে &#039;পুলিস কমিশনার&#039; শ্বশুরমশাই রোজ রাতে হানা দেয় বউমার বিছানায়...

Pune Crime: স্বামী নপুংসক! বংশ বজায় রাখতে 'পুলিস কমিশনার' শ্বশুরমশাই রোজ রাতে হানা দেয় বউমার বিছানায়...

Pune Crime: স্বামী নপুংসক! বংশ বজায় রাখতে 'পুলিস কমিশনার' শ্বশুরমশাই রোজ রাতে হানা দেয় বউমার বিছানায়... 9
Shani with Sun: বুধে বদল! শনি-রবির অশুভ সংযোগ! পিতাপুত্রযোগে ঘোর দুর্ভাগ্য নেমে আসবে এই রাশির জীবনে! বিশ্বকর্মায়...

Shani with Sun: বুধে বদল! শনি-রবির অশুভ সংযোগ! পিতাপুত্রযোগে ঘোর দুর্ভাগ্য নেমে আসবে এই রাশির জীবনে! বিশ্বকর্মায়...

Shani with Sun: বুধে বদল! শনি-রবির অশুভ সংযোগ! পিতাপুত্রযোগে ঘোর দুর্ভাগ্য নেমে আসবে এই রাশির জীবনে! বিশ্বকর্মায়... 7