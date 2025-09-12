Jadavpur University Student Death: 'আমাকে এই নরক থেকে নিয়ে যেতে পারতিস মিষ্টু', ক্যাম্পাসে অনামিকার মৃত্যু মানতে পারছেন না অত্রি...

Jadavpur University Student Death: 'আমাকে এই নরক থেকে নিয়ে যেতে পারতিস মিষ্টু', ক্যাম্পাসে অনামিকার মৃত্যু মানতে পারছেন না অত্রি...
JU student mysterious death: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের পুকুর থেকে তৃতীয় বর্ষের ছাত্রীকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার, মৃত ঘোষণা করে হাসপাতাল। চাপানউতোরের মাঝেই বন্ধুর কাতর পোস্ট সোশ্যাল মিডিয়ায়, 'আমার মনের গভীরে মেয়েটা বড় শান্তিতে ঘুমোচ্ছে। ওকে ঘুমোতে দিন প্লিজ।'
এসবের মধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট মৃতার বন্ধু অত্রি ভট্টাচার্যের। মিষ্টি মুহূর্তের ছবি পোস্ট করে তিনি লিখলেন, 'আমার ভালবাসায় নিশ্চয়ই কোন খামতি ছিল। আমার পূর্বজন্মের নিশ্চয়ই ছিল কোনও পাপ। তাই শুধু আমাকে না, সকলকে ছেড়ে চলে গেলি। আর কোনও কথা নেই। রাগ নেই। হেসেও উঠবি না আর। আমাকে এই নরক থেকে নিয়ে যেতে পারতিস মিষ্টু।'
শুধু তাই নয় পরের একটি পোস্টে সংবাদমাধ্যমের কাছে অত্রির অনুরোধ, 'আমি যতদিন সামাজিক রাজনৈতিক জীবনে আছি, ততদিন কারোর কাছে হাত জোড় করিনি। আজ করছি আমাদের মিডিয়ার বন্ধুদের কাছে। গত ২৪ ঘন্টায় আমার জীবনের সবচেয়ে ভালবাসার, শেষ সহায়সম্বলের মত মানুষটাকে হারিয়ে আমি ভিখারি হয়ে গিয়েছি। তারমধ্যে আপনারা প্রকাশ্যে এবং ফোনে লাগাতার আমাকে বিবৃতি দিতে বাধ্য করছেন, এবং বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন করছেন। বিশ্বাস করুন, এই মুহুর্তে আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামো, মৃত মেয়েটির নেশাগ্রস্থতার পরিমাণ, তার ক্যাম্পাসে রাত কাটানোর খতিয়ান এসব নিয়ে কথা বলার মত শারীরিক-মানসিক পরিস্থিতিতে নেই। এতটাই বিপর্যস্ত আমি। যে মৃত্যু আপনাদের কাছে টিআরপি-বাণিজ্যের সূচক, সে মৃত্যু আমার কাছে জীবনের হিসেব উল্টে যাওয়ার চিহ্ন। আমি ভবিষ্যতেও সামাজিক রাজনৈতিক জীবনে থাকব। পালিয়ে যাব না কোথাও। আপনারা প্রশ্ন করার মত প্রশ্ন অনেক পাবেন। এখনকার মত নিস্তার দিন। আমার মনের গভীরে মেয়েটা বড় শান্তিতে ঘুমোচ্ছে। ওকে ঘুমোতে দিন প্লিজ।'
