English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Jadavpur University student death: ১০.০১-এ হেঁটে আসছেন অনামিকা, ১০.২০-তে সব শেষ! রহস্যময় ১৯ মিনিটে কী ঘটল? CCTV ফুটেজ আর ফরেনসিক...

অয়ন শর্মা:  যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের চার নম্বর গেটের সামনের পুকুর থেকে বৃহস্পতিবার রাতে উদ্ধার করা হয়েছে তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী অনামিকা মণ্ডলের দেহ। জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার নিমতার বাসিন্দার। শরীরে অন্য কোনও মাদক পদার্থ ছিল কি না...

| Sep 14, 2025, 05:34 PM IST
1/13

যাদবপুরের ছাত্রী মৃত্যুতে পরতে পরতে রহস্য

যাদবপুর পড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনায় ৭ জনকে তলব করাহয়েছে। যাদের মধ্যে তিনজন ইতিমধ্যে এসেছেন, যাদের কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

2/13

যাদবপুরের ছাত্রী মৃত্যুতে পরতে পরতে রহস্য

এই তিনজন,ঘটনা ঘটার পর, ওই পড়ুয়াকে উদ্ধার করে, এছাড়াও ঘনিষ্ট বন্ধু। এদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

3/13

যাদবপুরের ছাত্রী মৃত্যুতে পরতে পরতে রহস্য

তদন্তকারীদের নজরে রাত ১০.০১ থেকে ১০.২০ এর মধ্যে ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ ।

4/13

যাদবপুরের ছাত্রী মৃত্যুতে পরতে পরতে রহস্য

ডি সি এস ডি আজ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে, একজন আটপসি সার্জন আসবেন যিনি মৃতদেহের শরীরে আঘাতের ধরনে দেখবেন রয়েছে। সে জায়গায় ঘটনা ঘটতে পারে কিনা। সেটা খতিয়ে দেখেন।

5/13

যাদবপুরের ছাত্রী মৃত্যুতে পরতে পরতে রহস্য

১০.০১ হেঁটে আসতে দেখা যায়,১৯ মিনিটে মধ্যে ঘটনা টি ঘটে।

6/13

যাদবপুরের ছাত্রী মৃত্যুতে পরতে পরতে রহস্য

গেট প্যাটার্ন পদ্ধতিতে হাঁটাচলার পদ্ধতি ফলো করা হবে তদন্তে।

7/13

যাদবপুরের ছাত্রী মৃত্যুতে পরতে পরতে রহস্য

সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া হবে।

8/13

যাদবপুরের ছাত্রী মৃত্যুতে পরতে পরতে রহস্য

ছাত্রী মৃত্যুর ঘটনার পরে আগামীকাল বৈঠকে বসছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

9/13

যাদবপুরের ছাত্রী মৃত্যুতে পরতে পরতে রহস্য

10/13

উপস্থিত থাকবেন যাদবপুরের সহ উপাচার্য ,রেজিস্টার, উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা এবং সমস্ত ডিনরা। 

11/13

যাদবপুরের ছাত্রী মৃত্যুতে পরতে পরতে রহস্য

মৃত্যুর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এখনও পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে সেদিনের অনুষ্ঠানের আয়োজকদের কোনও শোকজ করা হয়নি। 

12/13

যাদবপুরের ছাত্রী মৃত্যুতে পরতে পরতে রহস্য

এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় নিজে থেকেও ঘটনার কোন তদন্ত শুরু করেনি।

13/13

যাদবপুরের ছাত্রী মৃত্যুতে পরতে পরতে রহস্য

ঘটনার পর ৭২ ঘন্টা ইতিমধ্যেই কেটে গেছে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Income Tax News Updates: নতুন অর্থবর্ষে করের ক্ষেত্রে নীরবে ঘটে গিয়েছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বদল! জেনে নিন, নতুন এগজেম্পশন-ডিডাকশন রেট...

পরবর্তী অ্যালবাম

Income Tax News Updates: নতুন অর্থবর্ষে করের ক্ষেত্রে নীরবে ঘটে গিয়েছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বদল! জেনে নিন, নতুন এগজেম্পশন-ডিডাকশন রেট...

Income Tax News Updates: নতুন অর্থবর্ষে করের ক্ষেত্রে নীরবে ঘটে গিয়েছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বদল! জেনে নিন, নতুন এগজেম্পশন-ডিডাকশন রেট...

Income Tax News Updates: নতুন অর্থবর্ষে করের ক্ষেত্রে নীরবে ঘটে গিয়েছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বদল! জেনে নিন, নতুন এগজেম্পশন-ডিডাকশন রেট... 8
Mimi Chakrabarty: &#039;রক্তবীজ ২&#039; মুক্তির আগে বড় বিপাকে মিমি! নায়িকাকে ইডির সমন... কোন বেআইনি মামলায় জড়িয়ে?

Mimi Chakrabarty: 'রক্তবীজ ২' মুক্তির আগে বড় বিপাকে মিমি! নায়িকাকে ইডির সমন... কোন বেআইনি মামলায় জড়িয়ে?

Mimi Chakrabarty: 'রক্তবীজ ২' মুক্তির আগে বড় বিপাকে মিমি! নায়িকাকে ইডির সমন... কোন বেআইনি মামলায় জড়িয়ে? 7
West Bengal Weather Update: ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রপাত, তোলপাড় বৃষ্টি ধেয়ে আসছে ৩ জেলায়

West Bengal Weather Update: ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রপাত, তোলপাড় বৃষ্টি ধেয়ে আসছে ৩ জেলায়

West Bengal Weather Update: ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রপাত, তোলপাড় বৃষ্টি ধেয়ে আসছে ৩ জেলায় 5
RBI New Holiday Rule: ব্যাংকের ছুটি নিয়ে বিগ নিউজ! এবার থেকে ব্যাংকে &#039;ফাইভ-ডে উইক&#039;? প্রতি সপ্তাহেই শনি-রবি বন্ধ থাকবে ব্যাংক?

RBI New Holiday Rule: ব্যাংকের ছুটি নিয়ে বিগ নিউজ! এবার থেকে ব্যাংকে 'ফাইভ-ডে উইক'? প্রতি সপ্তাহেই শনি-রবি বন্ধ থাকবে ব্যাংক?

RBI New Holiday Rule: ব্যাংকের ছুটি নিয়ে বিগ নিউজ! এবার থেকে ব্যাংকে 'ফাইভ-ডে উইক'? প্রতি সপ্তাহেই শনি-রবি বন্ধ থাকবে ব্যাংক? 6