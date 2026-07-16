Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /টিকিট মিলছে সহজেই! ভিড় সামলাতে পুরী যাওয়ার জন্য বিশেষ ট্রেনের তালিকা প্রকাশ রেলের

টিকিট মিলছে সহজেই! ভিড় সামলাতে পুরী যাওয়ার জন্য বিশেষ ট্রেনের তালিকা প্রকাশ রেলের

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 16, 2026, 01:13 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 01:14 PM IST

Jagannath Rath Yatra 2026: ২০২৬ সালের পুরীর রথযাত্রায় পুণ্যার্থীদের উপচে পড়া ভিড় সামলাতে একগুচ্ছ বিশেষ ট্রেন চালানোর ঘোষণা করল ভারতীয় রেল। পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই স্পেশাল ট্রেনগুলি চালানো হচ্ছে। 

Rath Yatra 20261/6

রথযাত্রা ২০২৬

বিশ্বখ্যাত পুরীর রথযাত্রা উপলক্ষে প্রতি বছর দেশ-বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগম হয়। এই বছরও পুণ্যার্থীদের যাতায়াত মসৃণ ও আরামদায়ক করতে রেল মন্ত্রক অতিরিক্ত স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

Rath Yatra 20262/6

রেলের বিশেষ উদ্যোগ

রথযাত্রার দিনগুলোতে নিয়মিত ট্রেনের পাশাপাশি এই বাড়তি ট্রেনগুলো চালানো হবে, যাতে কাউকেই যাতায়াতের সমস্যায় পড়তে না হয়। 

Rath Yatra 20263/6

কোন কোন রুটে চলবে এই ট্রেন?

রেল সূত্রের খবর, ওড়িশার অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন শহর ছাড়াও প্রতিবেশী রাজ্যগুলো যেমন পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে পুরীগামী রুটে এই বিশেষ ট্রেন পরিষেবা চালু থাকবে। 

Rath Yatra 20264/6

যাত্রীদের জন্য বাড়তি সুবিধা

হাওড়া, শালিমার, খড়গপুর, বিশাখাপত্তনম এবং রায়পুরের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলো থেকে পুরীর জন্য স্পেশাল ট্রেন চালানো হয়।এই বিশেষ ট্রেনগুলোর টিকিট বুকিং ইতিমধ্যেই আইআরসিটিসি অ্যাপ ও ওয়েবসাইটের পাশাপাশি রেলের কাউন্টারেও শুরু হয়ে যায়।

Rath Yatra 20265/6

স্টেশনে বাড়তি নজরদারি

পুরী এবং তার আশেপাশের স্টেশনগুলোতে অতিরিক্ত ভিড় সামলাতে রেল পুলিস ও অতিরিক্ত কর্মী মোতায়েন করা হচ্ছে। পানীয় জল, চিকিৎসা সহায়তা এবং ২৪ ঘণ্টা হেল্পডেস্কের সুবিধাও থাকছে।

Rath Yatra 20266/6

রথ মহোৎসব

রথযাত্রার মতো মহোৎসবে দূর-দূরান্ত থেকে আসা ভক্তরা যাতে কোনো রকম ভোগান্তি ছাড়াই মহাপ্রভুর দর্শন পেতে পারেন, তার জন্যই রেলের এই বিশেষ প্রস্তুতি।

TAGS:
Jagannath Rath Yatra 2026
indian railways

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
পদমর্যাদা নয়, আমৃত্যু মানুষের সেবাই ছিল প্রয়াত নন্দকিশোর গোয়েঙ্কার জীবনের মূল লক্ষ্
Nand Kishore Goenka53 min ago
2
Howrah Murder1 hr ago
3
Digha Highway Accident1 hr ago
4
iran war news2 hrs ago
5
Nand Kishore Goenka passes away3:14 AM IST