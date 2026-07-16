/টিকিট মিলছে সহজেই! ভিড় সামলাতে পুরী যাওয়ার জন্য বিশেষ ট্রেনের তালিকা প্রকাশ রেলের

Jagannath Rath Yatra 2026: ২০২৬ সালের পুরীর রথযাত্রায় পুণ্যার্থীদের উপচে পড়া ভিড় সামলাতে একগুচ্ছ বিশেষ ট্রেন চালানোর ঘোষণা করল ভারতীয় রেল। পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই স্পেশাল ট্রেনগুলি চালানো হচ্ছে।
বিশ্বখ্যাত পুরীর রথযাত্রা উপলক্ষে প্রতি বছর দেশ-বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগম হয়। এই বছরও পুণ্যার্থীদের যাতায়াত মসৃণ ও আরামদায়ক করতে রেল মন্ত্রক অতিরিক্ত স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
রথযাত্রার দিনগুলোতে নিয়মিত ট্রেনের পাশাপাশি এই বাড়তি ট্রেনগুলো চালানো হবে, যাতে কাউকেই যাতায়াতের সমস্যায় পড়তে না হয়।
রেল সূত্রের খবর, ওড়িশার অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন শহর ছাড়াও প্রতিবেশী রাজ্যগুলো যেমন পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে পুরীগামী রুটে এই বিশেষ ট্রেন পরিষেবা চালু থাকবে।
হাওড়া, শালিমার, খড়গপুর, বিশাখাপত্তনম এবং রায়পুরের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলো থেকে পুরীর জন্য স্পেশাল ট্রেন চালানো হয়।এই বিশেষ ট্রেনগুলোর টিকিট বুকিং ইতিমধ্যেই আইআরসিটিসি অ্যাপ ও ওয়েবসাইটের পাশাপাশি রেলের কাউন্টারেও শুরু হয়ে যায়।
পুরী এবং তার আশেপাশের স্টেশনগুলোতে অতিরিক্ত ভিড় সামলাতে রেল পুলিস ও অতিরিক্ত কর্মী মোতায়েন করা হচ্ছে। পানীয় জল, চিকিৎসা সহায়তা এবং ২৪ ঘণ্টা হেল্পডেস্কের সুবিধাও থাকছে।
রথযাত্রার মতো মহোৎসবে দূর-দূরান্ত থেকে আসা ভক্তরা যাতে কোনো রকম ভোগান্তি ছাড়াই মহাপ্রভুর দর্শন পেতে পারেন, তার জন্যই রেলের এই বিশেষ প্রস্তুতি।