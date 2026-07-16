রথে চড়ে মাসির বাড়ি যান জগন্নাথ! কে এই জগন্নাথের মাসি? কী তাঁর প্রকৃত পরিচয়? এই 'মাসি'ই কি জগন্নাথের প্রেমিকা?

পুরীর গুণ্ডিচাবাড়ির কথা সকলেই জানেন! পুরী বেড়াতে গেলে অনেকেই গুণ্ডিচাবাড়ি দর্শন করেন। কিন্তু পুরীর ঐতিহ্যের সঙ্গে এই গুণ্ডিচার কী সম্পর্ক?
গুণ্ডিচা পুরীর রানির নাম। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের পত্নী তিনি। রানি গুণ্ডিচা নামে পরিচিত তিনি!
লোকবিশ্বাস, এই গুণ্ডিচাকেই বলা হয় জগন্নাথের মাসি। রথে, এঁর বাড়িই যান শ্রীজগন্নাথদেব।
জগন্নাথের মূর্তি যখন তৈরি হচ্ছিল, তখনই একটি ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে রানি গুণ্ডিচা তথা জগন্নাথের মাসির নাম।
স্বয়ং জগন্নাথদেব (মতান্তরে বিশ্বকর্মা) ভাস্কর হিসেবে রাজার কাছে আসেন এবং সমুদ্র থেকে পাওয়া কাঠ থেকে মূর্তি তৈরি করার দায়িত্ব নেন। কিন্তু তাঁর শর্ত থাকে, ২১ দিনের আগে যেন কেউ তাঁর ঘরের দরজা না খোলেন! তিনি একাগ্র মনে মূর্তিরচনা করে যাবেন।
এদিকে যে-ঘরে মূর্তি তৈরি হচ্ছিল মাঝে-মাঝেই রানি গুণ্ডিচা সেই ঘরের সামনে আসেন। দরজায় কান পাতেন। শোনেন ঠকঠক শব্দ। মূর্তি দেখতে খুব ইচ্ছে হয় তাঁর। কিন্তু নিষেধ থাকায় ঘরে ঢোকেন না তিনি। কৌতূহল চেপে রেখেই ফিরে যান তিনি। ১৪ দিনের মাথায় রানি দরজার বাইরে কান পেতে দেখেন ভিতরে কোনও আওয়াজ নেই তো! কী হল? মূর্তি তৈরি কি শেষ? নিজেকে ধরে রাখতে না-পেরে দরজা খুলে ফেলেন তিনি। দেখেন, ভিতরে কেউ নেই! তিনটি মূর্তি পড়ে আছে। অর্ধনির্মিত। হাত তৈরি হয়নি!
জানা যায়, পৌর্ণমাসী ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের এক গোপী। অন্যান্য গোপীদের মতোই তাঁর সঙ্গেও লীলায় মত্ত হতেন কৃষ্ণ। কিন্তু কৃষ্ণ যখন বৃন্দাবন থেকে দ্বারকায় রাজা হয়ে চলে গেলেন, তখন আর সেখানে গোপীগণ তাঁর সঙ্গে যাওয়ার সুযোগ পেলেন না। এদিকে দীর্ঘদিন কৃষ্ণকে না দেখে অস্থির হয়ে উঠলেন তাঁরা। সকলে মিলে হাজির হলেন দ্বারকায়। কিন্তু চাইলেই তো আর রাজার দেখা পাওয়া যায় না। দ্বাররক্ষীরা প্রাসাদে ঢুকতে দিলেন না তাঁদের। তাই দ্বারকায় পৌঁছেও কৃষ্ণের দেখা পেলেন না গোপীগণ। মনের দুঃখে ফিরে এলেন নিজগৃহে।
এদিকে, কৃষ্ণ তো অন্তর্যামী! তিনি গোপীদের মনের কথা জানতে পারলেন। তখনই তিনি ঠিক করলেন, প্রতি বছর রথযাত্রার পরে সাতদিনের জন্য পৌর্ণমাসীর বাড়ি যাবেন তিনি। সেখানে গোপীগণের সঙ্গে লীলায় মত্ত হবেন। সেই প্রথা মেনেই আজও পুরীর জগন্নাথ হাজির হন পৌর্ণমাসীর বাড়ি। তবে, দিনে-দিনে লোককথায় এবং লোকমুখে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে 'মাসির বাড়ি'।