/Jahangir Khan: জাহাঙ্গিরের সমর্থনে তোলপাড় ফলতা, রাস্তা অবরোধ করে চাঞ্চলকর দাবি ভক্তদের

Jahangir Khan: জাহাঙ্গির খানের দলীয় কার্যালের সামনে ওই বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে দোস্তিপুর-ফলতা রোড
যে জাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ছিলেন এলাকার মানুষজন। সেই ফলতাতেই এবার অন্য দৃশ্য। জাহাঙ্গিরের সমর্থনে রাস্তায় নামল জনতা। -তথ্য-নকিব উদ্দিন গাজী
নেপাল সীমান্ত থেকে ধরে আনা হয়েছে ফলতার তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির খান। তার পর থেকেই তদন্তের স্বার্থে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আর সেখানেই আপত্তি জাহাঙ্গিরের গ্রামের মানুষজনের। -তথ্য-নকিব উদ্দিন গাজী
জাহাঙ্গির খানকে কোমরে দড়ি বেঁধে রাস্তায় ঘোরানো বন্ধ করা ও তার মুক্তির দাবিতে পথ অবরোধ করলেন জাহাঙ্গিরের গ্রামের মহিলারা। -তথ্য-নকিব উদ্দিন গাজী
সোমবার জাহাঙ্গির খানের দলীয় কার্যালের সামনে ওই বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে দোস্তিপুর-ফলতা রোড। -তথ্য-নকিব উদ্দিন গাজী
বিক্ষোভকারীদের দাবি, জাহাঙ্গির খানকে তদন্তের নামে প্রকাশ্যে রাস্তায় ঘোরানো হচ্ছে, যা তাঁর মর্যাদাহানির শামিল। অবিলম্বে এই ধরনের পদক্ষেপ বন্ধ করে তাঁকে মুক্তি দেওয়ার দাবি জানান তাঁরা। -তথ্য-নকিব উদ্দিন গাজী
অবরোধের জেরে দোস্তিপুর-ফলতা রোডে যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিস। -তথ্য-নকিব উদ্দিন গাজী