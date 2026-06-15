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Jahangir Khan: জাহাঙ্গিরের সমর্থনে তোলপাড় ফলতা, রাস্তা অবরোধ করে চাঞ্চলকর দাবি ভক্তদের

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 15, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 05:59 PM IST

Jahangir Khan: জাহাঙ্গির খানের দলীয় কার্যালের সামনে ওই বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে দোস্তিপুর-ফলতা রোড

জাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ1/6

জাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ

যে জাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ছিলেন এলাকার মানুষজন। সেই ফলতাতেই এবার অন্য দৃশ্য। জাহাঙ্গিরের সমর্থনে রাস্তায় নামল জনতা। -তথ্য-নকিব উদ্দিন গাজী

নেপাল সীমান্তে পাকড়াও2/6

নেপাল সীমান্তে পাকড়াও

নেপাল সীমান্ত থেকে ধরে আনা হয়েছে ফলতার তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির খান। তার পর থেকেই তদন্তের স্বার্থে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আর সেখানেই আপত্তি জাহাঙ্গিরের গ্রামের মানুষজনের। -তথ্য-নকিব উদ্দিন গাজী

জাহাঙ্গিরকে রাস্তায় ঘোরান3/6

জাহাঙ্গিরকে রাস্তায় ঘোরান

জাহাঙ্গির খানকে কোমরে দড়ি বেঁধে রাস্তায় ঘোরানো বন্ধ করা ও তার মুক্তির দাবিতে পথ অবরোধ করলেন জাহাঙ্গিরের গ্রামের মহিলারা। -তথ্য-নকিব উদ্দিন গাজী

জাহাঙ্গিরের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ4/6

জাহাঙ্গিরের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ

সোমবার জাহাঙ্গির খানের দলীয় কার্যালের সামনে ওই বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে দোস্তিপুর-ফলতা রোড। -তথ্য-নকিব উদ্দিন গাজী

ঘোরান বন্ধ করতে হবে5/6

ঘোরান বন্ধ করতে হবে

বিক্ষোভকারীদের দাবি, জাহাঙ্গির খানকে তদন্তের নামে প্রকাশ্যে রাস্তায় ঘোরানো হচ্ছে, যা তাঁর মর্যাদাহানির শামিল। অবিলম্বে এই ধরনের পদক্ষেপ বন্ধ করে তাঁকে মুক্তি দেওয়ার দাবি জানান তাঁরা। -তথ্য-নকিব উদ্দিন গাজী

অবরোধ তুলতে এল পুলিস6/6

অবরোধ তুলতে এল পুলিস

অবরোধের জেরে দোস্তিপুর-ফলতা রোডে যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিস। -তথ্য-নকিব উদ্দিন গাজী

TAGS:
Jahangir Khan
falta

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