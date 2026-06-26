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জাহাঙ্গির নিয়ে বিরাট মন্তব্য আদালতের! 'পুষ্পা'র কোমরে দড়ি পরিয়ে এলাকায় ঘোরানো নিয়ে কী বললেন বিচারপতি?

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 26, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 03:01 PM IST
High Court on Jahangir Pushpa: জাহাঙ্গির নিয়ে বিরাট মন্তব্য আদালতের! 'পুষ্পা'র কোমরে দড়ি পরিয়ে এলাকায় ঘোরানো নিয়ে কী বললেন বিচারপতি?
কোমরে দড়ি-বিতর্ক1/7

কোমরে দড়ি-বিতর্ক

অর্ণবাংশু নিয়োগী: কোনো অভিযুক্তের কোমরে দড়ি পরিয়ে ঘোরানো কখনই আইনত সমর্থনযোগ্য নয়-- মন্তব্য বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের।

মানবাধিকার2/7

মানবাধিকার

কোনো ব্যক্তির মানবাধিকার যাতে লঙ্ঘিত না হয়, সেটা খেয়াল রাখতে হবে-- মন্তব্য বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের। 

জাহাঙ্গীর খান3/7

জাহাঙ্গীর খান

জাহাঙ্গীর খানের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়-- এমন কোনো পদক্ষেপ করা যাবে না। রাজ্যের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে জানালেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। 

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা?4/7

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা?

কোমরে দড়ি পরিয়ে ঘোরানোর বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই! এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়েও অনেক কিছু করা যায়। পুলিসের থেকে রিপোর্ট নিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখব-- জানালেন সরকারি আইনজীবী। 

ক'টি মামলা?5/7

ক'টি মামলা?

জাহাঙ্গীর খানের বিরুদ্ধে ক'টি মামলা রয়েছে, তা জানতে চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন জাহাঙ্গীরের স্ত্রী। 

কেন প্যারেড?6/7

কেন প্যারেড?

এরই পাশাপাশি কোমরে দড়ি পরিয়ে প্যারেড করানোর বিষয়েও অভিযোগ করা হয়। সেই মামলারই শুনানিতে এই সব পর্যবেক্ষণ। 

পরবর্তী শুনানি7/7

পরবর্তী শুনানি

এই মামলার পরবর্তী শুনানি ১ জুলাই!

TAGS:
Jahangir Khan
Pushpa

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