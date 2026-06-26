জাহাঙ্গির নিয়ে বিরাট মন্তব্য আদালতের! 'পুষ্পা'র কোমরে দড়ি পরিয়ে এলাকায় ঘোরানো নিয়ে কী বললেন বিচারপতি?

অর্ণবাংশু নিয়োগী: কোনো অভিযুক্তের কোমরে দড়ি পরিয়ে ঘোরানো কখনই আইনত সমর্থনযোগ্য নয়-- মন্তব্য বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের।
কোনো ব্যক্তির মানবাধিকার যাতে লঙ্ঘিত না হয়, সেটা খেয়াল রাখতে হবে-- মন্তব্য বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের।
জাহাঙ্গীর খানের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়-- এমন কোনো পদক্ষেপ করা যাবে না। রাজ্যের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে জানালেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য।
কোমরে দড়ি পরিয়ে ঘোরানোর বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই! এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়েও অনেক কিছু করা যায়। পুলিসের থেকে রিপোর্ট নিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখব-- জানালেন সরকারি আইনজীবী।
জাহাঙ্গীর খানের বিরুদ্ধে ক'টি মামলা রয়েছে, তা জানতে চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন জাহাঙ্গীরের স্ত্রী।
এরই পাশাপাশি কোমরে দড়ি পরিয়ে প্যারেড করানোর বিষয়েও অভিযোগ করা হয়। সেই মামলারই শুনানিতে এই সব পর্যবেক্ষণ।
এই মামলার পরবর্তী শুনানি ১ জুলাই!