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Jalpaiguri Anandachandra College: মদের বোতল-মেয়েদের জামা-গাঁজা-সিরাপ! ইউনিয়ন রুম নাকি মোচ্ছব-ঘর? এবার জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজ

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 10, 2026, 08:45 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 08:46 PM IST

Anandachandra College:  জলপাইগুড়ির ঐতিহ্যবাহী কলেজগুলির অন্যতম আনন্দচন্দ্র কলেজ। এসি কলেজ নামে যা বেশি পরিচিত। কিন্তু  কলেজের ইউনিয়ন রুমটি যেন নেশার 'আতুঁরঘর'! 

 

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প্রদ্যুত্‍ দাস: কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজের পর এবার জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজ। যতকাণ্ড সেই ইউনিয়ন রুমেই! পাওয়া গেল রাশি রাশি মদের বোতল, গাঁজা-সহ নেশার বিভিন্ন সামগ্রী, এমনকী মেয়েদের জামাকাপড়ও। চাঞ্চল্য় কলেজ চত্বরে।

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জলপাইগুড়ির  ঐতিহ্যবাহী কলেজগুলির অন্যতম আনন্দচন্দ্র কলেজ। এসি কলেজ নামে যা বেশি পরিচিত।

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সেই কলেজেরই ইউনিয়ন রুমটি যেন নেশার 'আতুঁরঘর'! মদ, গাঁজা-সহ নেশার সব উপকরণই মজুত সেখানে। মদ-গাঁজাই শুধু নয়, সিরিঞ্জ ওকাপ সিরাপ‌ও মজুত করা ছিল কলেজের ইউনিয়ন রুমে।

 

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আজ, মঙ্গলবার সকালে তালা ভেঙে কলেজের ইউনিয়ন রুমে ঢোকেন ABVP-র সদস্যরা। তখনই নজরে আসে এই ঘটনা।

 

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জলপাইগুড়িতে ABVP-র নেতা পার্থ‌ বর্মন বলেন, 'আমরা‌ ইউনিয়নের রুম পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করতে গিয়ে অসংখ্য মদের বোতল, সিরিঞ্জ, কাপ সিরাপ‌, গাঁজার‌ প্যাকেট সহ বিভিন্ন ধরনের নেশার সামগ্রী দেখতে পাই।‌ এছাড়া মহিলাদের জামাকাপড়‌‌ও উদ্ধার হয়েছে'।

 

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এদিকে দিন কয়েক আগে কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ইউনিয়ন রুম থেকে উদ্ধার হয় আগ্নেয়াস্ত্র। পাওয়া যায় দুটি ব্যাগ বোঝাই রাশি রাশি উই ধরা নোট। 

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কলেজের ইউনিয়ন রুমের অ্যাটাচড দুটি এসি রুম। সঙ্গে ওয়াশরুমও। ছাদের ফূর্তির বন্দোবস্ত। 

 

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