৫১৭ বছরের ঐতিহ্য! বাঘ-সিংহের পুজো থেকে পান্তাভোগ, বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়িতে দেবী 'স্বর্ণালংকারী'

Baikunthpur Rajbari Durga Puja: সোনা ও রুপোর অলংকারে সেজে উঠলেন বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির দেবী দুর্গা। ৫১৭ বছরের রীতি, সিংহ-বাঘের বিশেষ আরাধনা ও কড়া নিরাপত্তায় ষষ্ঠীর বোধনে জমজমাট রাজবাড়ির দুর্গোৎসব।
প্রদ্যুৎ দাস: রাজত্ব শেষ হলেও অমলিন ঐতিহ্য! জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির ৫১৭ বছরের প্রাচীন দুর্গাপুজোয় ঐতিহ্য ও শাস্ত্রীয় রীতির মেলবন্ধন। জেনে নিন রাজবাড়ির বিশেষ প্রথা ও উৎসবের খুঁটিনাটি।
৫১৭ বছরের পুজো বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির দুর্গাপুজো। সোনা ও রুপোর অলংকারে অপরূপ সাজে সেজে উঠেছেন বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির দুর্গা মা। ৫১৭ বছরের প্রাচীন ঐতিহ্য ও রাজপরিবারের রীতি মেনে মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে ষষ্ঠীর পুজো।
সকাল থেকেই রাজবাড়ির পুজো দেখতে ভিড় জমাতে শুরু করেছেন দর্শনার্থীরা। উপস্থিত রয়েছেন রাজপরিবারের সদস্যরাও। বেল, বট ও পাকুড় গাছের নীচে গ্রাম্য রীতিতে অনুষ্ঠিত এই পুজো বৈকুণ্ঠপুর রাজপরিবারের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যের সাক্ষী।
দেবীর সোনার ও রুপোর অলংকারের পাশাপাশি কার্তিক ও গণেশের রুপোর পৈতে বিশেষ আকর্ষণ। রাজবাড়ি চত্বর নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে। সর্বত্র রয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারি। রাতেও পুলিশ ও নিরাপত্তারক্ষীরা পাহারায় রয়েছেন।
প্রাচীন কালিকাপুরাণের বিধান ও শাস্ত্রীয় রীতি মেনে অনুষ্ঠিত এই পুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য দেবীর সঙ্গে সিংহ ও বাঘের আরাধনা। সময়ের সঙ্গে রাজত্বের অবসান ঘটলেও বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়িতে আজও অমলিন শতাব্দীপ্রাচীন ঐতিহ্য ও নিয়ম-নিষ্ঠা।
দশমীতে ইলিশ, পুঁটি মাছ, কচুশাক, শাপলা ও পান্তাভোগ নিবেদনের বিশেষ প্রথাও এই পুজোর অন্যতম আকর্ষণ। ঐতিহ্য, আভিজাত্য ও ধর্মীয় রীতির মেলবন্ধনে ৫১৭ বছরের এই দুর্গাপুজো আজও জলপাইগুড়ির অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ।