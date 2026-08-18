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জলপাইগুড়ি রাজবাড়ির ৫১৭ বছরের মনসা পুজোয় উপচেপড়া ভিড়, মূল আকর্ষণ মনসা মঙ্গলের গান

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 18, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 01:25 PM IST

Jalpaiguri Rajbati Manosha Pujo: প্রতি বছরই মনসা পুজোয় ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় দেখা যায় বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়ি প্রাঙ্গণে

প্রদ্যুত দাস: পুজো অনুষ্ঠানের পাশাপাশি রাজবাড়ি মন্দির প্রাঙ্গণে মেলা বসেছে

জলপাইগুড়ি রাজবাড়ি1/5

জলপাইগুড়ি রাজবাড়ি

জলপাইগুড়ি রাজবাড়ির এই পুজোর বয়স জানলে অবাক হতে হয়। হ্যাঁ, জলপাইগুড়ি রাজবাড়ির মনসা পুজোয় বয়স পাঁচশো বছর পেরিয়ে গিয়েছে।

পাঁচশো বছর পুরনো2/5

পাঁচশো বছর পুরনো

রাজবাড়ি সূত্রে খবর, জলপাইগুড়ি রাজবাড়ির মনসা পুজোর বয়স ৫১৭ বছর পেরিয়েছে। সেই পুজো এবার শুরু হয়ে গেল।

পুজোর পাশাপাশি মেলা3/5

পুজোর পাশাপাশি মেলা

পুজো অনুষ্ঠানের পাশাপাশি রাজবাড়ি মন্দির প্রাঙ্গণে মেলা বসেছে। এছাড়া মেলার আয়োজনের পাশাপাশি বসবে মনসা মঙ্গলের গানের আসর বসবে।

উপচে পড়া ভিড়4/5

উপচে পড়া ভিড়

প্রতি বছরই মনসা পুজোয় ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় দেখা যায় বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়ি প্রাঙ্গণে। রাজ পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য, পুজো তিনদিন হলেও এখানে সাতদিন ধরে মেলা চলবে।

সাত দিন ধরে চলবে মেলা5/5

সাত দিন ধরে চলবে মেলা

রাজ পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য 'পুজো তিনদিন হলেও এখানে সাতদিন ধরে মেলা চলবে। ইতিমধ্যেই পুজোর সমস্ত প্রস্তুতি শেষ হয়েছে। পুজো অনুষ্ঠানের পাশাপাশি রাজবাড়ি মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তদের ঢল। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি অসম ও বিহার থেকে এসে দোকান করেছেন ব্যবসায়ীরা।

-তথ্য ও ছবি-প্রদ্যুত্ দাস

TAGS:
Manosha Puja
Jalpaiguri Rajbati
Jalpaiguri Manosha Puja

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