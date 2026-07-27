Suvendu Adhikari: উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী। জলপাইগুড়িতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কনভয় থামিয়ে মাদক বিক্রি বন্ধের আর্জি জানালেন কয়েকজন যুবক। অভিযোগ শোনার পর, মোবাইল নম্বর দিয়ে যোগাযোগ করতে বললেন শুভেন্দু।
প্রদ্যুত্ দাস: নেশার বিরুদ্ধে জাগছে যুব সমাজ। জলপাইগুড়িতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কনভয় থামিয়ে মাদক বিক্রি বন্ধের আর্জি জানালেন কয়েকজন যুবক। অভিযোগ শোনার পর, মোবাইল নম্বর দিয়ে যোগাযোগ করতে বললেন শুভেন্দু।
একদিনের সফরে উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী।
আজ, সোমবার সকালেই জলপাইগুড়িতে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। রাতে আবার ফিরেও এসেছেন শহরে।
এদিন জলপাইগুড়িতে জেলাশাসকের দফতরে গিয়ে একাধিক কর্মসূচিতে অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর শৈব তীর্থ জল্পশের উদ্দেশ্যে রওনা সড়ক পথে।
জলপাইগুড়ি শহর ছাড়িয়ে মুখ্য়মন্ত্রীর কনভয় তখন ইন্দিরা গান্ধী কলোনি মোড় সংলগ্ন এলাকায়। রাস্তায় পাশে দাঁড়িয়েছিলেন কয়েকজন যুবক।
'দাঁড়াও দাঁড়াও'। চিত্কার করে মুখ্য়মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ওই যুবকেরা। দাঁড়িয়ে যায় কনভয়। গাড়িতে বসেই ওই যুবকদের অভিযোগ শোনেন মুখ্যমন্ত্রী।
ওই যুবকদের মধ্যে একজন মুখ্য়মন্ত্রীকে বলেন, 'নেশার জন্য সবাই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আপনি এই এলাকায় নেশার বন্ধ করার ব্যবস্থা করুন'। এরপর মোবাইল নম্বর দিয়ে ওই যুবককে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী।