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এই জন্মাষ্টমীতে ৫ রাশির ভাগ্যে ঠিকরে পড়বে শতসূর্যের উজ্জ্বল আলো

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 01, 2026, 06:23 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 06:23 PM IST
Janmashtami Lucky Zodiacs 2026: শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিবস ঘিরে এই দেশ জোড়া উদযাপনে মাতবে মানুষ। আর দেশের নানা প্রান্তে পালিত হতে-চলা এই উৎসবের আবহেই ভাগ্যে সোনার চমক ৫ রাশির। এঁদের ভাগ্যে ঠিকরে পড়বে শতসূর্যের উজ্জ্বল আলো।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী। আগামী শুক্রবার। জন্মাষ্টমী ঘিরে মেতে উঠবে দেশ। আর শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিবস ঘিরে এই দেশ জোড়া উদযাপনে মাতবে মানুষ। দেশের নানা প্রান্তে পালিত হতে-চলা এই উৎসবের আবহেই ভাগ্যে সোনার চমক ঠিকরে পড়তে চলেছে ৫ রাশির। এঁদের ভাগ্যে দেখা দেবে শতসূর্যের উজ্জ্বল আলোর ঝলকানি। 

 

জন্মাষ্টমী1/7

জন্মাষ্টমী

সেপ্টেম্বরের শুরুতেই জন্মাষ্টমী। এবারের জন্মাষ্টমী উৎসব আগামী শুক্রবার। শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিবসের এই উদযাপন ঘিরে দেশের নানা প্রান্ত উদবেলিত। জ্যোতিষ বলছে, এ বছরে জন্মাষ্টমীতে তৈরি হচ্ছে এক বিরল যোগ।

উন্নতির জোয়ার2/7

উন্নতির জোয়ার

এই যোগের জেরে জন্মাষ্টমীর সময় থেকেই একাধিক রাশির জাতক-জাতিকারা লাভবান হবেন। জ্যোতিষগণনা অনুসারে, জন্মাষ্টমীর রাতে বেশ কিছু শুভ গ্রহ এবং নক্ষত্রের অবস্থান এবার একত্রিত হচ্ছে। এর জেরে একাধিক রাশির ভাগ্যে আসছে উন্নতির জোয়ার।

বৃষ3/7

বৃষ

জন্মাষ্টমীর সময়টা বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য দারুণ। এঁদের আটকে থাকা টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের সমাদর বাড়বে। যাঁরা ব্যবসায়ী তাঁরাও নিজেদের কাজে লাভের মুখ দেখতে পাবেন।

মিথুন4/7

মিথুন

মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য জন্মাষ্টমীর সময়টা ভালো প্রতিপন্ন হতে চলেছে। এঁদের কর্মজীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। এঁদের পদোন্নতি হবে, বেতনবৃদ্ধি হতে পারে, নয়া সুযোগ আসতে পারে।

কর্কট5/7

কর্কট

কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কাজ হয়ে যাবে। আইনি বিষয়ে সুরাহার সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে সুনাম বৃদ্ধি পাবে। সব মিলিয়ে সুসময়।

তুলা6/7

তুলা

তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের আর্থিক অবস্থা এই শুভ লগ্নে আরও শক্তিশালী হবে। নতুন আয়ের উৎস তৈরি হতে পারে এঁদের। বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিলে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা। দাম্পত্যজীবনে মাধুর্য আসবে।

ধনু7/7

ধনু

জন্মাষ্টমীর এই সময়টা ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্যও দারুণ। সময়টা এঁদের জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনতে পারে। এঁদের বিদেশ ভ্রমণের যোগ আছে। উচ্চশিক্ষায় সফলতার সম্ভাবনা। এঁরা আর্থিক লাভের সুযোগও পাবেন।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Janmashtami 2026
Janmashtami Lucky Zodiacs 2026

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