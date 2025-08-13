Janmashtami Zodiacs 2025: এই জন্মাষ্টমীতে তিন যোগের মহা-যোগ! শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদে অপ্রত্যাশিত অর্থপ্রাপ্তি, সৌভাগ্যের তুঙ্গে ৩ রাশি...
Janmashtami Zodiacs 2025: আপনি কি এই সৌভাগ্যবানদের মধ্যে আছেন? আপনি কি সেই ৩ রাশির এক রাশির জাতক, যাঁরা এবার ভাগ্যের দারুণ জোয়ারে ভাসবেন সাফল্যে?
জন্মাষ্টমী
পুজো
বুধাদিত্য, বৃদ্ধিযোগ, ধ্রুব যোগ
কন্যা
ধনু
কুম্ভ
কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাও দারুণ অবস্থায় থাকবেন। এঁদের কর্মে সাফল্য। এঁরা নতুন কাজ শুরু করতে পারেন। পুরনো কাজে পদোন্নতি হতে পারে। ভূসম্পত্তি হাতে আসবে। ব্যবসায় দারুণ উন্নতি। সব মিলিয়ে এই সময়টায় এঁরাই রাজা! (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
