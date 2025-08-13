English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Janmashtami Zodiacs 2025: এই জন্মাষ্টমীতে তিন যোগের মহা-যোগ! শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদে অপ্রত্যাশিত অর্থপ্রাপ্তি, সৌভাগ্যের তুঙ্গে ৩ রাশি...

Janmashtami Zodiacs 2025: আপনি কি এই সৌভাগ্যবানদের মধ্যে আছেন? আপনি কি সেই ৩ রাশির এক রাশির জাতক, যাঁরা এবার ভাগ্যের দারুণ জোয়ারে ভাসবেন সাফল্যে?

| Aug 13, 2025, 06:24 PM IST
জন্মাষ্টমী

এবার জন্মাষ্টমী ১৬ অগাস্ট। তবে উপবাসতিথিটি পড়েছে ১৫ থেকে ১৬ অগাস্টের মধ্যে। পূজা-মুহূর্তটিও পড়েছে এই দিনের মধ্যেই। 

পুজো

নিশীথপুজোর সময়টা হল-- ১৬ অগাস্ট রাত ১২টা ০১ থেকে ১২টা ৪৬ মিনিট। রোহিণী নক্ষত্রে অষ্টমী তিথি শেষ হলে তবেই উপবাসভঙ্গ করা বিধি। এবার পারণের লগ্ন পড়ছে পরদিন ১৭ অগাস্ট সূর্যোদয়ের শেষে।

ত্রিযোগ

জন্মাষ্টমীতে বুধাদিত্য বৃদ্ধি ধ্রুব যোগের সংযোগে এবারের জন্মাষ্টমী অতি বিশেষ হয়ে উঠছে। 

বুধাদিত্য, বৃদ্ধিযোগ, ধ্রুব যোগ

জ্যোতিষ বলছে, বুধাদিত্য যোগ কর্কট রাশিতে তৈরি হচ্ছে এবং জন্মাষ্টমীতে দুপুর ২টো পর্যন্ত তা থাকবে। এর সঙ্গে চন্দ্র ও সূর্যদেবতার যোগও রয়েছে। বৃদ্ধিযোগ থাকবে সকাল ৭টা ২১ মিনিট পর্যন্ত, এখান থেকেই শুরু ধ্রুব যোগ।

কন্যা

জন্মাষ্টমীতে কন্যারাশির ভাগ্য একেবারে তুঙ্গে থাকবে। কৃষ্ণের আশীর্বাদে জন্মাষ্টমীতে এঁদের আর পায় কে! এঁরা এই সময়ে দারুণ সাফল্য পাবেন। ব্যবসায় সাফল্য আসবে। প্রেমে কোনও সমস্যা থাকবে না। অপ্রত্যাশিত আর্থিক প্রাপ্তি ঘটবে।

ধনু

ধনুরাশির জাতকেরাও এ সময়ে দারুণ সাফল্য পাবেন। পুরনো অসম্পূর্ণ কাজ হয়ে যাবে। পুরনো বিনিয়োগ থেকে টাকা পাবেন আপনি। জমিপ্রাপ্তির মতো ঘটনাও ঘটতে পারে। নতুন কাজ হবে। শ্রদ্ধা পাবেন। সম্পত্তি বৃদ্ধি হবে।

কুম্ভ

কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাও দারুণ অবস্থায় থাকবেন। এঁদের কর্মে সাফল্য। এঁরা নতুন কাজ শুরু করতে পারেন। পুরনো কাজে পদোন্নতি হতে পারে। ভূসম্পত্তি হাতে আসবে। ব্যবসায় দারুণ উন্নতি। সব মিলিয়ে এই সময়টায় এঁরাই রাজা! (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

