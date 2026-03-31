  • World War III: ৫৫০০০ পরমাণু বোমায় ফুঁসছে জাপান, মজুত করেছে বিপুল প্লুটোনিয়াম, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কায় কাঁপছে চিন?

World War III: ৫৫০০০ পরমাণু বোমায় ফুঁসছে জাপান, মজুত করেছে বিপুল প্লুটোনিয়াম, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কায় কাঁপছে চিন?

Japan has enough plutonium: ৫৫০০০ পরমাণু বোমায় ফুঁসছে জাপান, ৪৪.৪ টন প্লুটোনিয়াম ইতোমধ্যেই আলাদা করেছে তারা! এবার কি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবেই?

| Mar 31, 2026, 06:29 PM IST

Japan has enough plutonium

1/10

জাপানের বিপুল প্লুটোনিয়াম

Japan has enough plutonium

'সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট '- হংকংয়ের ১ নম্বর ইংরেজি দৈনিক। তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত একটি খবরেই ঘুম উড়েছে দুনিয়ার। ড্রাগন দেশের দাবি, জাপান নাকি বিপুল পরিমাণ প্লুটোনিয়াম মজুত করেছে। যা হাজার হাজার পরমাণু বোমা তৈরি করার জন্য যথেষ্ট! 

2/10

জিয়েফাংজুয়েনবায়ো

PLA Daily Reports

চিনা সেনার মুখপত্র পিএলএ ডেইলি (জিয়েফাংজুয়েনবায়ো) এই মর্মে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেশ করেছে। সেখানে বলা হয়েছে জাপান 'বিপজ্জনকভাবে প্রসারিত হচ্ছে'। পাশাপাশি বলা হয়েছে জাপান নাকি 'লাল রেখা অতিক্রম করে গিয়েছে।'   

3/10

প্লুটোনিয়াম কোন কাজে লাগে?

What is plutonium used for?

প্লুটোনিয়াম একটি তেজস্ক্রিয় মৌল, যা মূলত পারমাণবিক চুল্লিতে জ্বালানি হিসেবে, পারমাণবিক অস্ত্রের মূল উপাদান হিসেবে এবং মহাকাশ অনুসন্ধানের প্রযুক্তিতে দীর্ঘস্থায়ী তাপ উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর প্রধান আইসোটোপ—Pu-239 এবং Pu-238—শিল্পক্ষেত্রে শক্তি উৎপাদন, মহাকাশযানের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং বিশেষায়িত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় শক্তির জোগান দেয়।  

4/10

চিনের সতর্কতা

China Warns

জাপান যদি তার 'তিন অ-পরমাণু নীতি'—অর্থাৎ পারমাণবিক অস্ত্র না রাখা, না তৈরি করা এবং নিজের ভূখণ্ডে তা প্রবেশ করতে না দেওয়া নীতির সীমাবদ্ধতা সম্পূর্ণ ভাবে অতিক্রম করে, তাহলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই দেশটি কার্যত এক পরমাণু অস্ত্রধারী রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে বলে সতর্ক করেছে চিন।

5/10

জাপানের পরিকল্পনা

Japan Plan

চিনের দাবি জাপান দীর্ঘদিন ধরেই বেসামরিক প্রযুক্তির আড়ালে তার প্রতিরক্ষা শিল্পকে পরিকল্পিত ভাবে গড়ে তুলেছে। এই কৌশলগত প্রস্তুতিই ভবিষ্যতে প্রতিরক্ষা নীতিতে বড় পরিবর্তন আনার ভিত্তি তৈরি করেছে। প্রয়োজন হলে দ্রুত তার সামরিক-শিল্প সক্ষমতা বিস্তারের পথ খুলে দিতে পারে।  

6/10

টোকিয়োর বরাদ্দ

Tokyo allocated 17.5 billion yen

রিপোর্ট বলছে ২০২৫ সালে টোকিয়ো তাদের উন্নত প্রযুক্তি রূপান্তর গবেষণা কর্মসূচিতে রেকর্ড পরিমাণ ১৭.৫ বিলিয়ন ইয়েন (১০৯.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) বরাদ্দ করেছে। যা ২০২২ সালের বরাদ্দের ১৮ গুণ এই বরাদ্দের মূল লক্ষ্যই হল বেসামরিক প্রযুক্তিকে সামরিক কাজে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা।   

7/10

ডিএআরপিএ-র আদলেই খেলা

Japan’s defence ministry

জাপানের প্রতিরক্ষামন্ত্রক ডিএআরপিএ-র আদলে প্রতিরক্ষা উদ্ভাবন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট’ প্রতিষ্ঠা করেছে। বর্তমানে তারা আরও বেশি সংখ্যক বেসামরিক প্রতিষ্ঠানকে সামরিক গবেষণা ও উন্নয়নের কাজে যুক্ত হতে উৎসাহিত করছে।    

8/10

তিন সংস্থার কাঁধেই দায়িত্ব

Responsibility Rests on Three Companies

মিটসুবিশি হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ, কাওয়াসাকি হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ এবং আইএইচআই, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানি আগ্রাসনে বিরাট ভূমিকা নিয়েছিল। আর বর্তমানে তারা আবার দেশটির পুনঃশস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে এবং সম্ভাব্য সামরিকবাদকে পুনরুজ্জীবিত করছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে শুধুমাত্র ২০২৩ অর্থবর্ষেই মিটসুবিশি হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ এবং জাপানের প্রতিরক্ষামন্ত্রকের মধ্যের চুক্তির মূল্য ৪.৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যার সিংহভাগই ছিল দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র এবং নৌ-বাহিনীর যুদ্ধজাহাজ সংক্রান্ত।   

9/10

এফ-৩৫এ জেট এবং এসএম-৩ ব্লক ২এ

F-35A And SM-3 Block IIA

রিপোর্ট বলছে  এফ-৩৫এ জেট এবং এসএম-৩ ব্লক ২এ ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমেরিকার সহযোগিতায় এমএইচআই স্টেলথ প্রযুক্তির বিমান এবং ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি আয়ত্ত করেছে। এছাড়াও বেশ কিছু বড় মাপের বৈদেশিক চুক্তিও নিশ্চিত করেছে। যার মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার জন্য যুদ্ধজাহাজ নির্মাণের ৬.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি চুক্তি এবং আমেরিকার কাছে 'প্যাট্রিয়ট' ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা সরবরাহ করার চুক্তি অন্যতম।  

10/10

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকেই ইঙ্গিত?

Breking Update

রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ২০২৪ সালের শেষ দিকে ৪৪.৪ টন প্লুটোনিয়াম ইতোমধ্যেই আলাদা করেছে জাপান। যা দিয়ে প্রায় ৫৫০০টি পারমাণবিক ওয়ারহেড তৈরি করা সম্ভব। যে জাপান পরমাণু নীতিতে এতটাই অনড় ছিল, তারাও কি তাহলে বৃহত্তর যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কি আসন্ন?

BJP candidate Trinamool councillor viral photo: &#039;পুরনো বন্ধু&#039;, ভোটের মুখে বিজেপি প্রার্থী ও তৃণমূল কাউন্সিলরের গলাগলি: ভাইরাল ছবিতে জোর গুঞ্জন

LPG Crisis: বড় খবর: গ্যাসের সংকট মেটাতে সরকারের মাস্টারস্ট্রোক, ৩০০ টাকা সস্তায় মিলবে সিলিন্ডার

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ধৈর্য ধরে চলাই ভালো কর্কটের, স্বাস্থ্যের দিকে নজর না দিলেই বিপদ কুম্ভের

Mangal Gochar 2026: মাত্র ২ দিন পরেই মঙ্গলের গোচর, অথৈ জলে পড়লেও বেরিয়ে আসবে এই ৩ রাশি, উপচে পড়বে ধনসম্পদ

