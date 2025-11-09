Japan Earthquake issued Tsunami warning: ভয়ংকর ভূকম্পন, তীব্র আতঙ্ক! স্তব্ধ জনজীবনে জারি সুনামির সতর্কতা... উত্তাল সমুদ্র ফিরিয়ে দিচ্ছে দুঃস্বপ্নের স্মৃতি...

Japan Earthquake issued Tsunami warning: ভয়ংকর ভূকম্পন, তীব্র আতঙ্ক! স্তব্ধ জনজীবনে জারি সুনামির সতর্কতা... উত্তাল সমুদ্র ফিরিয়ে দিচ্ছে দুঃস্বপ্নের স্মৃতি...
Japan's Tsunami alert: রবিবার বিকেলে ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জাপানের পূর্ব উপকূল (Japan Earthquake)। ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল রিখটার স্কেলে ৬.৮। জাপানের ইওয়াতে (Iwate) প্রদেশের ইয়ামাদা শহর থেকে প্রায় ১২৬ কিলোমিটার দূরে, সমুদ্রের ১০ কিলোমিটার গভীরে ছিল এর কেন্দ্রস্থল। স্থানীয় সময় বিকেল ৫টা ৩ মিনিট নাগাদ এই কম্পন অনুভূত হয়। আর এর জেরেই জাপানে জারি হল সুনামি (Tsunami) সতর্কতা।
জাপানে ভূমিকম্প
জাপানে ভূমিকম্প
জাপানে ভূমিকম্প
জাপানে ভূমিকম্প
জাপানে ভূমিকম্প
জাপানে ভূমিকম্প
জাপানে ভূমিকম্প
যে কোনও মুহূর্তে আছড়ে পড়তে পারে সুনামি
জাপানের উপকূলে ইতিমধ্যেই সুনামির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আইওয়াতে উপকূলের ওফুনাতো বন্দরে (Ofunato Port) স্থানীয় সময় অনুযায়ী সন্ধে ৬টা বেজে ২৫ মিনিটে ২০ সেন্টিমিটার উচ্চতার ঢেউ দেখা গিয়েছে। যা সুনামির প্রাথমিক ধাপ। আইওয়াতে উপকূলের কুজি বন্দরে বিকেল ৫টা বেজে ৫২ মিনিটে ২০ সেন্টিমিটার উচ্চতার ঢেউ দেখা গিয়েছে। ফলে সুনামির আশঙ্কা বাড়ছে।
ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই
জাপানে ভূমিকম্প
জাপানে ভূমিকম্প
জাপানে ভূমিকম্প
