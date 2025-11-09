English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Japan Earthquake issued Tsunami warning: ভয়ংকর ভূকম্পন, তীব্র আতঙ্ক! স্তব্ধ জনজীবনে জারি সুনামির সতর্কতা... উত্তাল সমুদ্র ফিরিয়ে দিচ্ছে দুঃস্বপ্নের স্মৃতি...

Japan's Tsunami alert: রবিবার বিকেলে ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জাপানের পূর্ব উপকূল (Japan Earthquake)। ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল রিখটার স্কেলে ৬.৮। জাপানের ইওয়াতে (Iwate) প্রদেশের ইয়ামাদা শহর থেকে প্রায় ১২৬ কিলোমিটার দূরে, সমুদ্রের ১০ কিলোমিটার গভীরে ছিল এর কেন্দ্রস্থল। স্থানীয় সময় বিকেল ৫টা ৩ মিনিট নাগাদ এই কম্পন অনুভূত হয়। আর এর জেরেই জাপানে জারি হল সুনামি (Tsunami) সতর্কতা।

| Nov 09, 2025, 07:54 PM IST
1/13

জাপানে ভূমিকম্প

আবার শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জাপানের মাটি। সঙ্গে জারি হল সুনামি সতর্কতা। 

2/13

জাপানে ভূমিকম্প

বিশেষজ্ঞদের মতে, জাপান এমন এক অঞ্চলে অবস্থিত যেখানে প্রশান্ত টেকটোনিক প্লেট (Pacific Plate) ও ওখোত্স্ক প্লেট (Okhotsk Plate) পরস্পরের নিচে সরে যাচ্ছে। এতে চাপ বা টেনশন বাড়ে এবং হঠাৎ মুক্তি পেলেই বড় ভূমিকম্প হয়। বর্তমান ভূমিকম্পের ঝাঁকও সেই চাপ মুক্তিরই ফলাফল।

3/13

জাপানে ভূমিকম্প

জাপানের (Japan) আইওয়াতে উপকূলে (Iwate Prefecture) শক্তিশালী ভূমিকম্পের পর জারি করা হল সুনামির সতর্কতা (Tsunami advisory)। 

4/13

জাপানে ভূমিকম্প

স্থানীয় সময় রবিবার বিকেল ৫টা ৩মিনিট নাগাদ জোরালো ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে ইয়াটে দ্বীপ এবং সংলগ্ন অঞ্চল। এর পরেই সুনামি সতর্কতা জারি করা হয় উত্তর জাপানের বিস্তীর্ণ অংশে। তারপরই আতঙ্ক ছড়ায়।

5/13

জাপানে ভূমিকম্প

প্রসঙ্গত, জাপান বিশ্বের সবচেয়ে ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা। ১২৫ মিলিয়নের দেশে প্রতি বছর দেড় হাজার বার ভূমিকম্প হয়। তবে অধিকাংশই মৃদু ভূমিকম্প। চলতি বছরের শুরুতেও তীব্র ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল জাপান। 

6/13

জাপানে ভূমিকম্প

রবিবার স্থানীয় সময় অনুযায়ী সন্ধেবেলা ভূমিকম্প হয়। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৬.৭। জাপানের ভূমিকম্পের মাপকাঠিতে চার মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে। এরপরেই প্রশাসনিক তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। 

7/13

জাপানে ভূমিকম্প

আইওয়াতে উপকূলের ওফুনাতো শহর থেকে অবিলম্বে ৬,১৩৮ বাসিন্দাকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ওই শহরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে মোট ২,৮২৫টি বাড়ি। সব বাড়ি থেকেই বাসিন্দাদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। 

8/13

জাপানে ভূমিকম্প

পার্শ্ববর্তী জায়গাগুলি থেকেও বাসিন্দাদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কামাইশি (Kamaishi), ওৎসুচি (Otsuchi), রিকুজেন্তাকাতা (Rikuzentakata) শহরে সমুদ্রের পাশে বসবাসকারী মানুষজনকে নিরাপদ জায়গায় সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।  

9/13

যে কোনও মুহূর্তে আছড়ে পড়তে পারে সুনামি

জাপানের উপকূলে ইতিমধ্যেই সুনামির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আইওয়াতে উপকূলের ওফুনাতো বন্দরে (Ofunato Port) স্থানীয় সময় অনুযায়ী সন্ধে ৬টা বেজে ২৫ মিনিটে ২০ সেন্টিমিটার উচ্চতার ঢেউ দেখা গিয়েছে। যা সুনামির প্রাথমিক ধাপ। আইওয়াতে উপকূলের কুজি বন্দরে বিকেল ৫টা বেজে ৫২ মিনিটে ২০ সেন্টিমিটার উচ্চতার ঢেউ দেখা গিয়েছে। ফলে সুনামির আশঙ্কা বাড়ছে।

10/13

ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই

জাপানের আবহাওয়া দফতরের (Japan Meteorological Agency) পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, স্থানীয় সময় অনুযায়ী এদিন বিকেল ৫টা বেজে ৩ মিনিটে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এরপরেই সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়। 

11/13

জাপানে ভূমিকম্প

সর্বোচ্চ এক মিটার পর্যন্ত উচ্চতার ঢেউ আছড়ে পড়তে পারে বলে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। জাপানের পূর্ব রেলের (East Japan Railway) পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভূমিকম্পের পর তোহোকু শিনকানসেন লাইন সাময়িকভাবে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। 

12/13

জাপানে ভূমিকম্প

ফলে সেন্ডাই (Sendai) ও শিন-আওমোরি স্টেশনের মধ্যে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তবে বিদ্যুৎ সংযোগ ফিরে আসার পর ফের ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে।   

13/13

জাপানে ভূমিকম্প

তোহোকু ইলেকট্রিক পাওয়ার (Tohoku Electric Power) সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মিয়াগি উপকূলে (Miyagi Prefecture) ওনাগাওয়া পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে (Onagawa nuclear power plant) কোনও সমস্যা হয়নি।  

