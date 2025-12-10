Tsunami Warning in Japan: বিশাল ৯৮ ফুটের সুনামি, ২ লাখ মানুষের প্রাণহানির আশঙ্কা, ভয়ংকর মেগা কম্পনের সতর্কবার্তা জারি জাপানে

Tsunami Warning in Japan: বিশাল ৯৮ ফুটের সুনামি, ২ লাখ মানুষের প্রাণহানির আশঙ্কা, ভয়ংকর মেগা কম্পনের সতর্কবার্তা জারি জাপানে
Tsunami Warning in Japan: জাপান আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী হোক্কাইডো-সানরিকু এলাকায় ভূমিকম্প হলে তার সমুদ্রে ৩০ মিটার উঁচু সুনামির সৃষ্টি করতে পারে
মেগা কম্পনের হুঁশিয়ারি
সতর্কবার্তা
সরকারের তরফে বলা হয়েছে আবহাওয়া দফতর যা বলেছে তা সতর্কবার্ত কিন্তু পূর্বাভাস নয়। তবে ৮ মাত্রা বা তার থেকে বেশি মাত্রার ভূমিকম্পের সম্ভাবনা খুবই কম। তবুও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে সাধারণ মানুষকে। কারণ জাপানে ভূমিকম্প ও তার জেরে সুনামি এমন একটা বিষয় যে দেশের মানুষকে ২০১১ সালে ২০,০০০ মানুষের মৃত্যু মনে পড়িয়ে দেয়।
হোক্কাইডো
৩০ মিটার উচু ঢেউ
ক্ষতি হতে পারে ৩১ ট্রিলিয়ন ইয়েন
ফুকুসিমা
ঢেউয়ের উচ্চতা
