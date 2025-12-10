English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Tsunami Warning in Japan: বিশাল ৯৮ ফুটের সুনামি, ২ লাখ মানুষের প্রাণহানির আশঙ্কা, ভয়ংকর মেগা কম্পনের সতর্কবার্তা জারি জাপানে

Tsunami Warning in Japan: জাপান আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী হোক্কাইডো-সানরিকু এলাকায় ভূমিকম্প হলে তার সমুদ্রে ৩০ মিটার উঁচু সুনামির সৃষ্টি করতে পারে

| Dec 10, 2025, 11:49 AM IST
মেগা কম্পনের হুঁশিয়ারি

সোমবারই  ৭.৫ মাত্রার কম্পনে কাঁপল জাপানের দক্ষিণ ওসাকা। তার পর মঙ্গলবার আরও ভয়ের কথা শোনাল জাপানের আবহাওয়া দফতর। এবার মেগা কম্পনের সতর্কবার্তা জারি করল আবহাওয়া দফতর। 

সতর্কবার্তা

সরকারের তরফে বলা হয়েছে আবহাওয়া দফতর যা বলেছে তা সতর্কবার্ত কিন্তু পূর্বাভাস নয়। তবে ৮ মাত্রা বা তার থেকে বেশি মাত্রার ভূমিকম্পের সম্ভাবনা খুবই কম। তবুও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে সাধারণ মানুষকে। কারণ জাপানে ভূমিকম্প ও তার জেরে সুনামি এমন একটা বিষয় যে দেশের মানুষকে ২০১১ সালে ২০,০০০ মানুষের মৃত্যু মনে পড়িয়ে দেয়।

হোক্কাইডো

জাপানের আবহাওয়া দফতরের তরফে বলা হয়েছে সোমবার যে ৭.৫ মাত্রা ভূমিকম্প হয়েছে তাতে হোক্কাইডো-সানরিকু উপকূলে ভূমিকম্পের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিয়েছে। কারণ ওই এলাকাতেই প্রশান্ত মহাসগারীয় প্লেট জাপানের নীচে ঢুকে গিয়েছে।

৩০ মিটার উচু ঢেউ

জাপান আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী হোক্কাইডো-সানরিকু এলাকায় ভূমিকম্প হলে তার সমুদ্রে ৩০ মিটার উঁচু সুনামির সৃষ্টি করতে পারে। এরকম যদি হয় তাহলে মারা যেতে পারে প্রায় ২ লাখ মানুষ।

ক্ষতি হতে পারে ৩১ ট্রিলিয়ন ইয়েন

এরকম হলে ২,২০,০০০ বাড়ি ভেঙে যেতে পারে। আর এর জেরে জাপানের ক্ষতি হতে পারে ৩১ ট্রিলিয়ন ইয়েন। শীতকালে এরকম হলে হাইপারথার্মিয়া হতে পারে ৪২,০০০ মানুষের। আবহাওয়া দফতর যে সতর্কবার্তা দিয়েছে তার আওতায় পড়েছে হোক্কাইডোর ১৮২ মিউনিশিপ্যালিটি। 

ফুকুসিমা

২০১১ সালে যে ৯ মাত্রার ভূমিকম্প জাপানে হয়েছিল তাতে জাপানের ফুকুসিমা পরমাণু বিদ্যুত্ উত্পাদন কেন্দ্রে বিস্ফোরণ ঘটে যায়। 

ঢেউয়ের উচ্চতা

ঠিক ১৪ বছর আগে জাপানে যে সুনামি হয়েছিল তাতে ঢেউয়ের উচ্চতা ছিল ১৫ মিটার। এর জেরেই ফুকুসিমা-সহ উপকূলের একাধিক এলাকা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গিয়েছিল। এরকম সম্ভাব্য বিপর্যয়ের কোনও প্রভাব অন্য কোনও দেশে পড়বে কিনা তার কোনও খবর নেই।

