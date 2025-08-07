English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Japan's Baba Vanga's Predictions: জুলাই কাটল, বিপদ কাটল কি? জাপানি বাবা ভাঙ্গার আরও হাড়হিম ভয়ংকর পূর্বাভাস! ছারখার হবে বিশ্ব...

What Next After Japan's Tsunami Says Japan's Baba Vanga Ryo Tatsuki: বাবা ভাঙ্গাই নন, এখন জাপানি বাবা ভাঙ্গা রিও তাতসুকিও বিশ্ব জুড়ে সমীহ করার মতো ব্যক্তিত্বে পরিণত। কদিন আগে জাপানে ঘটা ভয়ংকর প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরে। এবার কী?

| Aug 07, 2025, 07:45 PM IST
1/7

শুধু বাবা ভাঙ্গাই নন

শুধু বাবা ভাঙ্গাই নন, জাপানি বাবা ভাঙ্গা, মাঙ্গা আর্টিস্ট রিও তাতসুকিও এখন বিশ্ব জুড়ে সমীহ করার মতো একটা নামে পরিণত। বিশেষ করে কদিন আগে জাপানে ঘটা ভয়ংকর প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরে।

2/7

কোভিডের প্রত্যাবর্তন

রিও বলছেন, বিপদ শেষ হয়নি। কোভিড আবার ফিরবে। ২০৩০ সাল নাগাদ। এবারও বেশ বড় আকারে। 

3/7

নক্ষত্রপতন

আগামী দিনে খুব বড় মাপের কোনও এক ব্যক্তিত্বের মৃ্ত্যু ঘটবে বলে পূর্বাভাস রিওর।

4/7

ব্যান্ড আর্টিস্টের মৃত্যু

তাঁর এই পূর্বাভাসে সকলে মুষড়ে পড়ছে, কারণ এর আগে এর ব্যান্ড আর্টিস্টের মৃত্যুর পূর্বাভাস দিয়েছিলেন তিনি। আর ১৫ বছর পরে তা মিলে গিয়েছিল!

5/7

২০২৫ সালে

২০২৫ সালে জাপানের ডিজাস্টার নিয়ে তিনি যা বলে গিয়েছেন, তা নিয়ে সকলেই খুব শঙ্কিত ছিল। তিনি বলেই দিয়েছিলেন, সমুদ্রের মেঝে ফেটে যাবে। ভয়ংকর প্রলয় ঘটবে।

6/7

শঙ্কিত জাপান

প্রায় তাই-ই হল জাপানে। এই বিপর্যয় জাপানে ২০১১ সালের দ্য গ্রেট ইস্ট জাপান আর্থকোয়েক-এর চেয়েও ভয়াল হওয়ার আভাস দিয়েছিলেন রিও। তাই হল। 

7/7

১৫ বছরের পরপর

তবে, একটা অঙ্কও মানুষ কষছেন। তাঁরা হিসেব করে দেখছেন, রিওর একই ধরনের পূর্বাভাসগুলি সাধারণত ১৫ বছর ছাড়া ছাড়াই ঘটে। সেই হিসেবে মানবজাতির হাতে সামান্য় হলেও কিছুটা সময় আছে।  

