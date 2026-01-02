English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Jason Gillespie Humiliated By PCB: চর্চার মধ্যে চরম সিদ্ধান্ত! পদত্যাগ জাতীয় দলের কোচের, X হ্যান্ডেলে বিস্ফোরক মহারথী...

Jason Gillespie Humiliated By PCB:  চর্চার মধ্যেই চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন তিনি। পদত্যাগ জাতীয় দলের স্টার কোচের। প্রাক্তন মহারথী লিখলেন ঠিক কী কী সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে  

Jan 02, 2026, 04:58 PM IST
1/7

গিলেসপি নীরবতা ভেঙে মুখ খুললেন

Jason Gillespie Humiliated By PCB

বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন অজি পেসার জেসন গিলেসপি অবশেষে নীরবতা ভাঙলেন! X হ্যান্ডেলে সাফ লিখে দিলেন কেন তিনি পাকিস্তানের পুরুষ টেস্ট দলের কোচের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। বুঝিয়ে দিলেন কেন আট মাসেই ছাড়তে হল শত্রুদেশ!  

2/7

গিলেসপি চেনালেন আসল চেহারা

Jason Gillespie Humiliated By PCB

চরম অপমান, উপর মহলের যোগাযোগ এবং প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলার কারণেই কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছেন গিলেসপি। অকপট পোস্টেই পাক ক্রিকেট বোর্ডের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা এবং দীর্ঘমেয়াদী কোচিং স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষমতা সম্পর্কে আবারও গুরুতর প্রশ্ন তুলল!  

3/7

আট মাসেই সম্পর্ক শেষ

Jason Gillespie Humiliated By PCB

২০২৪ সালের এপ্রিলে পাকিস্তানের পুরুষ টেস্ট দলের কোচ হন গিলেসপি। সেই বছরের শেষের দিকে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের শেষে পদত্যাগ করেন। X হ্যান্ডেলে প্রশ্নোত্তর পর্বে অ্যাশেজের প্রাক্তন তারকা তাঁর পদত্যাগের কারণগুলি সম্পর্কে মুখ খুলেছেন।  

4/7

চরম অপমানিত জেসন গিলেসপি

Jason Gillespie Humiliated By PCB

পাকিস্তানের কোচ হওয়ার অভিজ্ঞতাকে অত্যন্ত হতাশাজনক ও পেশাগতভাবে অসম্মানজনক বলেই বর্ণনা করেছেন গিলেসপি। তিনি লেখেন, ' আমি পাকিস্তান টেস্ট দলের কোচিং করাচ্ছিলাম। পিসিবি আমার সঙ্গে কোনও আলোচনা না করেই আমাদের সিনিয়র সহকারী কোচকে বরখাস্ত করে। প্রধান কোচ হিসেবে আমি এই পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য বলেই মনে করি। এছাড়াও আরও বেশ কিছু বিষয় ছিল যা আমাকে চরম অপমানিত করেছিল।  

5/7

মাঠে মিশ্র ফলাফল

Jason Gillespie Humiliated By PCB

গিলেসপির কোচিংয়ে পাকিস্তানের পারফরম্যান্স ছিল মিশ্র। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে পাকিস্তান ঘরের মাঠে বাংলাদেশের কাছে ২-০ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজে অপ্রত্যাশিতভাবে হারে। তবে এক মাস পরেই দল ঘুরে দাঁড়ায়। প্রথম টেস্টে হারের পর ঘুরে দাঁড়িয়ে পাকিস্তান ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে একটি স্মরণীয় সিরিজ জেতে।    

6/7

পাকিস্তান ক্রিকেটে পরিচিত ধারা

Jason Gillespie Humiliated By PCB

গিলেসপির মন্তব্যে ফের আলোড়ন পড়েছে। কারণ সেগুলো পাকিস্তান ক্রিকেটের চেনা ছবিই ফুটে উঠেছে। গত এক দশকে বেশ কয়েকজন হাই-প্রোফাইল বিদেশি কোচ একই রকম অভিযোগের করে পদত্যাগ করেছেন। ক্ষমতার অভাব থেকে শুরু করে দল নির্বাচন ও কর্মী নিয়োগে হস্তক্ষেপের মতো বিষয়ও ছিল।  

7/7

দেশের কোচের সঙ্গেও একই আচরণ

Jason Gillespie Humiliated By PCB

মিকি আর্থার থেকে শুরু করে মিসবাহ-উল-হক। পিসিবি-র ঘনঘন কোচ পরিবর্তনের নীতি প্রায়শই দলের ধারাবাহিকতাকে ব্যাহত করেছে। গিলেসপির অভিজ্ঞতা সেই ইতিহাসে আরেক নতুন অধ্যায় যোগ করেছে, যা এই ধারণাকেই শক্তিশালী করে যে কাঠামোগত সমস্যাগুলো পিসিবি-তে এখনও অমীমাংসিত।    

