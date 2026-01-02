Jason Gillespie Humiliated By PCB: চর্চার মধ্যে চরম সিদ্ধান্ত! পদত্যাগ জাতীয় দলের কোচের, X হ্যান্ডেলে বিস্ফোরক মহারথী...

Jason Gillespie Humiliated By PCB: চর্চার মধ্যে চরম সিদ্ধান্ত! পদত্যাগ জাতীয় দলের কোচের, X হ্যান্ডেলে বিস্ফোরক মহারথী...
Jason Gillespie Humiliated By PCB: চর্চার মধ্যেই চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন তিনি। পদত্যাগ জাতীয় দলের স্টার কোচের। প্রাক্তন মহারথী লিখলেন ঠিক কী কী সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে
গিলেসপি নীরবতা ভেঙে মুখ খুললেন
গিলেসপি চেনালেন আসল চেহারা
আট মাসেই সম্পর্ক শেষ
চরম অপমানিত জেসন গিলেসপি
পাকিস্তানের কোচ হওয়ার অভিজ্ঞতাকে অত্যন্ত হতাশাজনক ও পেশাগতভাবে অসম্মানজনক বলেই বর্ণনা করেছেন গিলেসপি। তিনি লেখেন, ' আমি পাকিস্তান টেস্ট দলের কোচিং করাচ্ছিলাম। পিসিবি আমার সঙ্গে কোনও আলোচনা না করেই আমাদের সিনিয়র সহকারী কোচকে বরখাস্ত করে। প্রধান কোচ হিসেবে আমি এই পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য বলেই মনে করি। এছাড়াও আরও বেশ কিছু বিষয় ছিল যা আমাকে চরম অপমানিত করেছিল।
মাঠে মিশ্র ফলাফল
পাকিস্তান ক্রিকেটে পরিচিত ধারা
দেশের কোচের সঙ্গেও একই আচরণ
