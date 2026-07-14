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'বুমরা ইজ ব্যাক'...৯৬৮ দিন পর কামব্যাক করেই Boom Boom! মাতলেন রেকর্ড ভাঙার আদিম খেলায়

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 14, 2026, 09:49 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 09:49 PM IST

জসপ্রীত বুমরা বুঝিয়ে দিলেন যে, তিনি কোন ধাতুতে গড়া। দীর্ঘ দিন পর ফিরেই বুমরা দেখিয়ে দিলেন, যে কেন তিনি দেশের এক নম্বর জোরে বোলার...

Jasprit Bumrah Is Back1/5

'বুমরা ইজ ব্যাক'

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলতি তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজের হাত ধরেই একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন করলেন জসপ্রীত বুমরা। দেশের এক নম্বর পেস বোলার ৯৬৮ দিন পর কামব্যাক করেই Boom Boom পারফরম্যান্সে ফের একবার নিজের জাত চেনালেন বুমরা। 

One wicket and many records2/5

এক উইকেটে একাধিক রেকর্ড

৩২ বছরের ক্রিকেটার ৯ ওভার বল করে ৩১ রান দিয়ে ১ উইকেটই নিয়েছেন। কিন্তু তাতেই তিনি মেতেছেন রেকর্ড ভাঙার চেনা খেলায়। এজবাস্টনে চলতি প্রথম ভারত-ইংরেজ দ্বৈরথেই ফের খবরে বুমরা। 

 

Most ODI Wickets for India in England 3/5

ইংল্যান্ডে ভারতের হয়ে সর্বাধিক ওডিআই উইকেট

ইংল্যান্ডের মাটিতে নিজের ৩১ নম্বর ওডিআই উইকেট শিকার করেছেন বুমরা। রবীন্দ্র জাদেজার ৩০ উইকেটের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন তিনি। আর এই রেকর্ডেই বুমরা ইংল্যান্ডের মাটিতে ভারতের সবচেয়ে সফল ওডিআই বোলার হয়ে গেলেন।

 

Unique International Treble4/5

অনন্য আন্তর্জাতিক ট্রেবল

ইতিহাসের প্রথম ভারতীয় বোলার হিসেবে ওডিআই-তে ১৫০, টেস্টে ২০০ এবং টি-টোয়েন্টিআইতে ১০০ উইকেট নেওয়ার এক অসাধারণ 'ক্রস-ফরম্যাট ট্রেবল'-এর মাইলস্টোন তৈরি করলেন।

 

Elite Global Company5/5

এলিট গ্লোবাল কোম্পানি

বিশ্ব ক্রিকেটে ২০০ টেস্ট, ১৫০ ওডিআই ও ১০০ টি-টোয়েন্টিআই উইকেট নেওয়ার মাইলস্টোন স্পর্শ করা ক্রিকেটারদের এলিট ক্লাবে নাম লেখালেন। সাকিব আল হাসান ও টিম সাউদির মতো বিশ্বসেরা তারকাদের দলে নাম লেখালেন তিনি।

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