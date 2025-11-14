English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Jeet's Wife on Mohona Madnani: সুপারস্টারের স্ত্রী হয়েও শোবিজ থেকে দূরে! বিয়ের ১৪ বছর পর বিনোদুনিয়ায় জিত্‍ঘরণী মোহনা...

Mohona Madnani: মোহনা বিয়ের পূর্বে পেশায় ছিলেন শিক্ষিকা। বিয়ে করে ঘর সামলাতেই ব্যস্ত ছিলেন জিত্‍ ঘরণী। তবে তাঁর গুণের কথা অনেকেরই অজানা ছিল। এবার বিনোদন দুনিয়ায় পা রাখলেন তিনি। 

| Nov 14, 2025, 03:00 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলা ছবির ও বিনোদন জগতের অন্যতম জনপ্রিয় নাম জিত্‍। তিনি সুপারস্টার হলেও বিনোদন জগত থেকে দূরেই ছিলেন তাঁর স্ত্রী মোহনা মদনানি। বিয়ের ১৪ বছর এবার তিনিও পা রাখলেন বিনোদন দুনিয়ায়। তবে অভিনয় নয়, তিনি ডেবিউ করলেন গায়িকা হিসাবে।   

মোহনা বিয়ের পূর্বে পেশায় ছিলেন শিক্ষিকা। বিয়ে করে ঘর সামলাতেই ব্যস্ত ছিলেন জিত্‍ ঘরণী। তবে তিনি যে সুগায়িকা, সে কথা জানতেন না অনেকেই। এবার জানা গেল তাঁর সেই গুণের কথা।   

এবার একটি ভক্তিগীতি রেকর্ড করলেন মোহনা। মোহনার এই গান ভক্তি এবং প্রশান্তির এক সুন্দর মিশ্রণ, যা ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় আরতি সংগীত। উনবিংশ শতাব্দীতে পন্ডিত শারদা রাম ফিলাউরি এই গানটি তৈরি করেছিলেন, যা আজও জনপ্রিয়।   

এই প্রসঙ্গে মোহনা মদনানি বলেন, "সংগীত সবসময়ই আমার হৃদয়ের খুব কাছাকাছি ছিল, আর এই সুযোগ কোনো সৃষ্টিশীল সিদ্ধান্তের চেয়ে বরং ঐশ্বরিক ডাকের মতোই মনে হয়েছে। 'ওম জয় জগদীশ হরে' আমার ছোটবেলা থেকেই গাই, এই গান নিজের গাওয়া আমার কাছে ছিল অত্যন্ত প্রশান্তির এক অভিজ্ঞতা।   

মোহনা আরও বলেন, "শ্রীবিষ্ণুর আরতি দিয়ে আমার প্রথম গান শুরু করতে পারাটা সত্যি আমার জন্য একটি বিশেষ সুযোগ— ব্যক্তিগত ও আধ্যাত্মিক উভয় দিক থেকেই এটি আমার কাছে বড় ব্যাপার। আশা করি শ্রোতারা গানটি রেকর্ড করার সময় আমি যে শান্তি ও ইতিবাচকতা অনুভব করেছি, তা উপলব্ধি করতে পারবেন।"  

"ওম জয় জগদীশ হরে" — গানটি এখন গ্রাসরুট জ্যোতির সমস্ত অফিসিয়াল প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পেয়েছে। এই প্ল্যাটফর্ম জিতেরই প্রযোজনা।   

জিৎ কন্য়া নবন্যা মাদনানি এর আগে ছোটদের গান রেকর্ড করেছেন। বছর খানেক আগে তুতো বোন কৃষার সঙ্গে মিলে 'ক্রিসমাস ইভ' গানটি রেকর্ড করেছিলেন নবন্যা।  

মোহনার কন্ঠ শুনে মুগ্ধ জিতের ফ্যানেরা। অনেকে দাবিও তুলেছেন জিতের আগামী ছবিতে যেন মোহনার একটি গান থাকে। 

