Zee News Bengali
Jeetu-Ditipriya: মনোমালিন্য শুধু নয়, অভিযোগের পোস্টও সরালেন জীতু-দিতিপ্রিয়া! কে মেটালেন সমস্যা?

Jeetu-Ditipriya: অবশেষে মিটল মনোমালিন্য। সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট দিয়ে শুরু হয়েছিল যে ঝামেলা। সেখানেই মিটমাটের কথা জানিয়ে দিলেন অভিনেতা অভিনেত্রী। কিন্তু কার হস্তক্ষেপে মিটল দ্বন্দ্ব? 

| Aug 09, 2025, 04:52 PM IST
জীতু-দিতিপ্রিয়া

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: বিগত কয়েকদিন ধরেই ছোটপর্দার সবচেয়ে জনপ্রিয় জুটি জীতু কামাল (Jeetu Kamal) ও দিতিপ্রিয়া রায়ের (Ditipriya Roy) মনোমালিন্য খবরের শিরোনামে। এই কোন্দল প্রকাশ্যে আসতে দুই ভাগে বিভক্ত ফ্যানকুল। কারোর মতে, এটা প্রচারের অংশ, কেউ আবার সত্য়িই চিন্তিত তাঁদের প্রিয় ধারাবাহিক নিয়ে। ছবি- জি বাংলা ফেসবুক

জীতু-দিতিপ্রিয়া

জীতুর বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ জানিয়ে সটান সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন দিতিপ্রিয়া। নিজের স্বপক্ষে যুক্তি দেন জীতুও। অবশেষে মিটল মনোমালিন্য। ছবি- জি বাংলা ফেসবুক 

জীতু-দিতিপ্রিয়া

কিছুদিন আগেই জীতু ও দিতিপ্রিয়ার একটি ছবি নিয়ে তৈরি হয় বিতর্ক। সোমবার সরাসরি জীতুর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক কিছু অভিযোগ করেন দিতিপ্রিয়া।  ছবি- জি বাংলা ফেসবুক

জীতু-দিতিপ্রিয়া

অভিযোগ শুনে চুপ থাকেননি জীতু। অভিনেতার দাবি, দিতিপ্রিয়াকে কিছু ব্যক্তি প্ররোচনা দিচ্ছে জীতুর বিরোধিতায়। এদিন একাধিক স্ক্রিনশট শেয়ার করেন জীতু। ছবি- জি বাংলা ফেসবুক 

জীতু-দিতিপ্রিয়া

শুক্রবার সকাল থেকে শোনা যায় চিরদিনই তুমি যে আমার ছেড়ে দিচ্ছেন জীতু। এমনকী উঠে আসে অন্য অভিনেতার নামও। ছবি- জি বাংলা ফেসবুক 

জীতু-দিতিপ্রিয়া

সোশ্যাল মিডিয়ায় জীতু লেখেন, "ময়দান ছেড়ে ভীতু, অসৎ,মিথ্যেবাদীরা,পালিয়ে যায়।আমি পালানোর মানুষ নই। প্রোডিউসার এবং চ্যানেলের প্রতি আমি দায়বদ্ধ, সর্বোপরি দর্শকের প্রতি দায়বদ্ধ। প্রফেশনাল এবং পারসোনাল লাইফ আমি আলাদা করে রাখতে পারি। আর্টিস্টের প্রোজেক্ট ছাড়ার একমাত্র কারণ 'ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট', সেটাও তো এখনও হয়নি। ছবি- জি বাংলা ফেসবুক 

জীতু-দিতিপ্রিয়া

এরপরেই গোপন বৈঠকে মেটে মনোমালিন্য। দিতিপ্রিয়া পোস্ট করে জানান যে মনোমালিন্য মিটে গেছে। অভিনেত্রী জানান প্রোডাকশন হাউসের সহযোগিতায় তিনি সহ অভিনেতার সঙ্গে মনোমালিন্য মিটিয়ে নিয়েছেন। ছবি- জি বাংলা ফেসবুক 

জীতু-দিতিপ্রিয়া

দিতিপ্রিয়ার পোস্ট শেয়ার করে জীতু লেখেন, "আমার সহ-অভিনেত্রী ছোট,আজও আমার স্নেহের পাত্রী। আমিও আর এইসব মনে রাখলাম না। তোমার ভবিষ্যতের জন্যে অনেক অনেক শুভ কামনা। আমি সেরা, আমরাই সেরা।" তাঁদের মনোমালিন্য মিটতেই খুশিতে ডগমগ অনুরাগীরা। ছবি- জি বাংলা ফেসবুক 

