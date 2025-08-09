Jeetu-Ditipriya: মনোমালিন্য শুধু নয়, অভিযোগের পোস্টও সরালেন জীতু-দিতিপ্রিয়া! কে মেটালেন সমস্যা?

Jeetu-Ditipriya: মনোমালিন্য শুধু নয়, অভিযোগের পোস্টও সরালেন জীতু-দিতিপ্রিয়া! কে মেটালেন সমস্যা?
Jeetu-Ditipriya: অবশেষে মিটল মনোমালিন্য। সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট দিয়ে শুরু হয়েছিল যে ঝামেলা। সেখানেই মিটমাটের কথা জানিয়ে দিলেন অভিনেতা অভিনেত্রী। কিন্তু কার হস্তক্ষেপে মিটল দ্বন্দ্ব?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: বিগত কয়েকদিন ধরেই ছোটপর্দার সবচেয়ে জনপ্রিয় জুটি জীতু কামাল (Jeetu Kamal) ও দিতিপ্রিয়া রায়ের (Ditipriya Roy) মনোমালিন্য খবরের শিরোনামে। এই কোন্দল প্রকাশ্যে আসতে দুই ভাগে বিভক্ত ফ্যানকুল। কারোর মতে, এটা প্রচারের অংশ, কেউ আবার সত্য়িই চিন্তিত তাঁদের প্রিয় ধারাবাহিক নিয়ে। ছবি- জি বাংলা ফেসবুক
সোশ্যাল মিডিয়ায় জীতু লেখেন, "ময়দান ছেড়ে ভীতু, অসৎ,মিথ্যেবাদীরা,পালিয়ে যায়।আমি পালানোর মানুষ নই। প্রোডিউসার এবং চ্যানেলের প্রতি আমি দায়বদ্ধ, সর্বোপরি দর্শকের প্রতি দায়বদ্ধ। প্রফেশনাল এবং পারসোনাল লাইফ আমি আলাদা করে রাখতে পারি। আর্টিস্টের প্রোজেক্ট ছাড়ার একমাত্র কারণ 'ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট', সেটাও তো এখনও হয়নি। ছবি- জি বাংলা ফেসবুক
