Jeetu Kamal: 'এটাই আমার শেষ...', দিতিপ্রিয়ার সঙ্গে মনোমালিন্যের পরই বড় ঘোষণা জীতুর...

Jeetu Kamal: 'এটাই আমার শেষ...', দিতিপ্রিয়ার সঙ্গে মনোমালিন্যের পরই বড় ঘোষণা জীতুর...
Jeetu Kamal: শনিবার সকালে ফেসবুক লাইভে এসে জীতু কমল দর্শকদের উদ্দেশে বলেন, "খুব আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, এটাই আমার শেষ মেগা সিরিয়াল। এরপর আর কোনও ধারাবাহিকে অভিনয় করব না।"জীতু কমলের এই ঘোষণার পর ফের একবার প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি 'চিরদিনই তুমি যে আমার' ধারাবাহিকটি খুব শিগগিরিই শেষ হতে চলেছে? যদিও সেই উত্তর এখনও অধরা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'চিরদিনই তুমি যে আমার' ঘিরে গত কয়েকদিন ধরে চলা নিত্যনতুন বিতর্কের মধ্যেই এবার বড়সড় ঘোষণা করলেন অভিনেতা জীতু কমল (Jeetu Kamal)। সহ-অভিনেত্রী দিতিপ্রিয়া রায়ের (Ditipriya Roy) ধারাবাহিক ছেড়ে যাওয়ার রেশ কাটতে না কাটতেই, শনিবার সকালে ফেসবুক ভিডিয়োতে অভিনেতা নিশ্চিত করলেন, এই ধারাবাহিকটিই হতে চলেছে তাঁর শেষ মেগা সিরিয়াল।
অভিনেতার এই মন্তব্যে কার্যত ছোটপর্দায় তাঁর ভক্তমহলের মধ্যে শোরগোল পড়ে গেছে। ধারাবাহিকের হাত ধরে টেলিপর্দায় পা রেখেছিলেন জীতু। বর্তমানে বড়পর্দায় তাঁর কাজের সংখ্যা ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায়, এই কারণেই তিনি ছোটপর্দাকে বিদায় জানানোর সিদ্ধান্ত নিলেন কি না, সে বিষয়ে যদিও অভিনেতা বিস্তারিত কিছু জানাননি। তবে তাঁর ঝুলিতে এখন একাধিক ছবির কাজ রয়েছে।
সম্প্রতি, সহ-অভিনেতা জীতু কমলের সঙ্গে দ্বন্দ্বে ধারাবাহিক থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন দিতিপ্রিয়া রায়। এই ঘটনার পর তাঁর জায়গায় 'নতুন অপর্ণা' হিসেবে এসেছেন শিরিন পাল। এই নায়িকা বদল প্রসঙ্গে জীতু দিতিপ্রিয়ার নাম না করেই বলেন, "আমাদের কলাকুশলী, প্রযোজনা সংস্থা এবং চ্যানেলের তরফ থেকে একটি চ্যালেঞ্জ নিয়েছে। কী চ্যালেঞ্জ নিয়েছে, সেটা বিস্তারিত বললাম না। তবে আশা রাখছি, আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন।"
