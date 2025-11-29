English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Jeetu Kamal: 'এটাই আমার শেষ...', দিতিপ্রিয়ার সঙ্গে মনোমালিন্যের পরই বড় ঘোষণা জীতুর...

Jeetu Kamal: শনিবার সকালে ফেসবুক লাইভে এসে জীতু কমল দর্শকদের উদ্দেশে বলেন, "খুব আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, এটাই আমার শেষ মেগা সিরিয়াল। এরপর আর কোনও ধারাবাহিকে অভিনয় করব না।"জীতু কমলের এই ঘোষণার পর ফের একবার প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি 'চিরদিনই তুমি যে আমার' ধারাবাহিকটি খুব শিগগিরিই শেষ হতে চলেছে? যদিও সেই উত্তর এখনও অধরা।  

Nov 29, 2025, 03:56 PM IST
জীতুর ঘোষণা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'চিরদিনই তুমি যে আমার' ঘিরে গত কয়েকদিন ধরে চলা নিত্যনতুন বিতর্কের মধ্যেই এবার বড়সড় ঘোষণা করলেন অভিনেতা জীতু কমল (Jeetu Kamal)। সহ-অভিনেত্রী দিতিপ্রিয়া রায়ের (Ditipriya Roy) ধারাবাহিক ছেড়ে যাওয়ার রেশ কাটতে না কাটতেই, শনিবার সকালে ফেসবুক ভিডিয়োতে অভিনেতা নিশ্চিত করলেন, এই ধারাবাহিকটিই হতে চলেছে তাঁর শেষ মেগা সিরিয়াল।

জীতুর ঘোষণা

শনিবার সকালে ফেসবুক লাইভে এসে জীতু কমল দর্শকদের উদ্দেশে বলেন, "খুব আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, এটাই আমার শেষ মেগা সিরিয়াল। এরপর আর কোনও ধারাবাহিকে অভিনয় করব না।"

জীতুর ঘোষণা

অভিনেতার এই মন্তব্যে কার্যত ছোটপর্দায় তাঁর ভক্তমহলের মধ্যে শোরগোল পড়ে গেছে। ধারাবাহিকের হাত ধরে টেলিপর্দায় পা রেখেছিলেন জীতু। বর্তমানে বড়পর্দায় তাঁর কাজের সংখ্যা ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায়, এই কারণেই তিনি ছোটপর্দাকে বিদায় জানানোর সিদ্ধান্ত নিলেন কি না, সে বিষয়ে যদিও অভিনেতা বিস্তারিত কিছু জানাননি। তবে তাঁর ঝুলিতে এখন একাধিক ছবির কাজ রয়েছে।

জীতুর ঘোষণা

সম্প্রতি, সহ-অভিনেতা জীতু কমলের সঙ্গে দ্বন্দ্বে ধারাবাহিক থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন দিতিপ্রিয়া রায়। এই ঘটনার পর তাঁর জায়গায় 'নতুন অপর্ণা' হিসেবে এসেছেন শিরিন পাল। এই নায়িকা বদল প্রসঙ্গে জীতু দিতিপ্রিয়ার নাম না করেই বলেন, "আমাদের কলাকুশলী, প্রযোজনা সংস্থা এবং চ্যানেলের তরফ থেকে একটি চ্যালেঞ্জ নিয়েছে। কী চ্যালেঞ্জ নিয়েছে, সেটা বিস্তারিত বললাম না। তবে আশা রাখছি, আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন।"

জীতুর ঘোষণা

জীতু কমল তাঁর এই 'শেষ মেগা সিরিয়াল'কে সফল করার জন্য দর্শকদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, "নইলে আমার টিমের কলাকুশলী যারা দিন আনে দিন খায়, কাজ বন্ধ হলে তাঁদের সমস্যা হবে। তাদের দিকে তাকিয়ে আমাদের সিরিয়ালের নাম সার্থক করবেন—চিরদিনই তুমি যে আমার। আমি চাই দর্শকরা চিরদিনই আমার পাশে থাকবেন এভাবেই।"

জীতুর ঘোষণা

নতুন অপর্না শিরিন পালের জন্যেও দর্শকদের কাছে আশীর্বাদ চেয়েছেন জীতু। তাঁর মন্তব্য, "আজ থেকে এক নতুন শিল্পীর নতুন পথ চলা। অনুরোধ করছি, ওকে আশীর্বাদ করুন।"

জীতুর ঘোষণা

জীতু কমলের এই ঘোষণার পর ফের একবার প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি 'চিরদিনই তুমি যে আমার' ধারাবাহিকটি খুব শিগগিরিই শেষ হতে চলেছে? যদিও সেই উত্তর এখনও অধরা।

জীতুর ঘোষণা

শেষে জীতু আবারও দর্শকদের কাছে আশীর্বাদ চেয়ে বলেন, "আশা করছি, আপনারা পাশে থেকে আমাদের এই যুদ্ধে জেতাবেন।" তবে এটা নিশ্চিত যে, এই ধারাবাহিকের পর ছোটপর্দায় জীতু কমলকে আর দেখা যাবে না।

