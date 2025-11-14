English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Jeetu-Ditipriya: 'আমার কি কোনও আত্মসম্মান নেই?', দিতিপ্রিয়ার সঙ্গে সংঘাত নিয়ে মুখ খুললেন জীতু...

Jeetu Kamal | Ditipriya Roy: এই ঘটনার বিবরণ জানিয়ে জীতু বলেন তিনি এবার সত্যিই নিজের কাছে প্রশ্নের মুখে পড়েছেন। অভিনেতা লেখেন, "আমার কি কোনও আত্মসম্মান নেই? তাই আমিও কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলাম। আমার কারোর প্রতি বিশেষ কোনও অভিযোগ নেই"।   

| Nov 14, 2025, 09:20 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জীতু ও দিতিপ্রিয়ার মধ্যে ফের সংঘাত। দুই নায়ক-নায়িকার সমস্যা যেন আর কিছুতেই মিটছে না। এবার জল এতদূর গড়িয়েছে যে ধারাবাহিক থেকে নাকি বিদায় নিতে চলেছেন জীতু? এই নিয়েই জল্পনা তুঙ্গে। 

শোনা যাচ্ছিল যে দিতিপ্রিয়া নাকি জীতুর সঙ্গে শট দিতেই রাজি নন। এমনকী নায়িকার জন্য অপেক্ষা করতে করতে নাকি সেট থেকে বেরিয়েও যান নায়ক। সত্যি কী ঘটেছে 'চিরদিনই তুমি যে আমার' ধারাবাহিকের সেটে, মুখ খুললেন জীতু কমল। 

অভিনেতা সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, "আমি ঘরের কথা বাইরে নিয়ে যেতে পছন্দ করি না। তাই হয়তো মিডিয়ার বন্ধুদের ফোন আমি তুলতে পারি না যখন কোন অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে হয়। কিন্তু,বললে তো সত্যি বলব! মিথ্যে কেন বলব? মিথ্যে বলার থেকে না বলাই ভালো। হ্যাঁ,আমার সহ অভিনেত্রী দিতিপ্রিয়া রায় আমার সঙ্গে শর্ট দিতে রাজি নন"।

'আমি খুব খারাপ একজন মানুষ, মহিলা অভিনেতাদের সঙ্গে অভিনয় করার যোগ্য নই, শরীর খারাপের মিথ্যে নাটক করছি, তা নাহলে ১০ ঘণ্টা কাজ করছে কী করে হসপিটাল থেকে ফিরে', জীতুর দাবি তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগগুলি তুলেছেন দিতিপ্রিয়া।

জীতু আরও লেখেন, "প্রোডাকশন মারফত আমি এই সব শুনতে পেলাম এবং সেই প্রোডাকশনের দু-তিনজন (এই সিরিয়ালটি সৃজনশীলতার দায়িত্বে রয়েছেন) এটাকে সহমত জানিয়ে বলেছেন যে আপনি চাইলে ছেড়ে দিতেও পারেন। ওপরের সবকটা অভিযোগই কিন্তু মৌখিক ভাবে আমাকে জানানো হয়েছে"। 

এই ঘটনার বিবরণ জানিয়ে জীতু বলেন তিনি এবার সত্যিই নিজের কাছে প্রশ্নের মুখে পড়েছেন। অভিনেতা লেখেন, "আমার কি কোনও আত্মসম্মান নেই? তাই আমিও কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলাম। আমার কারোর প্রতি বিশেষ কোনও অভিযোগ নেই"। 

নাম না করেই জীতু প্রশ্ন তুলেছেন, "আগে বলুন আপনি ইন্টারভিউতে আগের মতোই মিথ্যে কথা বলেছেন, নইলে ডামি ব্যবহার করতে হচ্ছে কেন?আগে সৎ হতে হবে তারপর অভিনেতা, ষ্টার, সুপারস্টার, মেগাস্টার হবেন"।

জীতুর এই পোস্ট নিয়ে তুমুল শোরগোল নেটপাড়ায়। অভিনেতার পোস্টে মনখারাপ অনুরাগীদের। 

