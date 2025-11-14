Jeetu-Ditipriya: 'আমার কি কোনও আত্মসম্মান নেই?', দিতিপ্রিয়ার সঙ্গে সংঘাত নিয়ে মুখ খুললেন জীতু...

Jeetu-Ditipriya: 'আমার কি কোনও আত্মসম্মান নেই?', দিতিপ্রিয়ার সঙ্গে সংঘাত নিয়ে মুখ খুললেন জীতু...
Jeetu Kamal | Ditipriya Roy: এই ঘটনার বিবরণ জানিয়ে জীতু বলেন তিনি এবার সত্যিই নিজের কাছে প্রশ্নের মুখে পড়েছেন। অভিনেতা লেখেন, "আমার কি কোনও আত্মসম্মান নেই? তাই আমিও কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলাম। আমার কারোর প্রতি বিশেষ কোনও অভিযোগ নেই"।
অভিনেতা সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, "আমি ঘরের কথা বাইরে নিয়ে যেতে পছন্দ করি না। তাই হয়তো মিডিয়ার বন্ধুদের ফোন আমি তুলতে পারি না যখন কোন অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে হয়। কিন্তু,বললে তো সত্যি বলব! মিথ্যে কেন বলব? মিথ্যে বলার থেকে না বলাই ভালো। হ্যাঁ,আমার সহ অভিনেত্রী দিতিপ্রিয়া রায় আমার সঙ্গে শর্ট দিতে রাজি নন"।
