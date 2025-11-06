English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Jeetu Kamal Hospitalised: আচমকাই গুরুতর অসুস্থ জীতু, হাসপাতালের বেড থেকে ক্ষমা চেয়ে অভিনেতা লিখলেন...

Jeetu Kamal: বুধবার রাতে হাসপাতালে নিয়ে আসার পর জীতুর ইসিজি (ECG) করা হয়, যার রিপোর্ট স্বাভাবিক এসেছে। বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর ইকো কার্ডিওগ্রাম এবং আল্ট্রাসাউন্ড (USG) করা হয়েছে। পাশাপাশি বেশ কিছু রক্ত পরীক্ষাও করা হয়েছে। এখন কেমন আছেন অভিনেতা?   

| Nov 06, 2025, 04:06 PM IST
কেমন আছেন জীতু?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একইসঙ্গে চলছে সিরিয়াল ও সিনেমার শ্যুটিং। ঘনিষ্ঠ সূত্রে খবর এক মাসে একদিনও ছুটি নেননি। জ্বর নিয়েই চলছিল শ্যুটিং, জানান দিল শরীর। বুধবার সেটেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন জীতু কমল। 

কেমন আছেন জীতু?

হুগলির ধান্যকুড়িয়ায় প্রকাশ লাহিড়ী পরিচালিত ‘এরাও মানুষ’ ছবির শুটিং করছিলেন জীতু। জ্বর ছিল অভিনেতার। শ্যুটিং চলাকালীনই হঠাৎ অসুস্থ বোধ করেন অভিনেতা। তিনি বুকে ব্যথা অনুভব করেন এবং এর সঙ্গে শুরু হয় কাঁপুনি। শ্যুটিং ফ্লোর থেকে ভ্যানিটি ভ্যানে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যান অভিনেতা। পরিস্থিতি খারাপ হতে দেখে বিন্দুমাত্র দেরি না করে তাঁকে দ্রুত বাইপাসের বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

কেমন আছেন জীতু?

বর্তমানে অভিনেতা জীতু কমলকে বাইপাস সংলগ্ন আরএন টেগর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি ক্রিটিক্যাল কেয়ার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সৌরেন পাঁজার তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বুধবার রাতে হাসপাতালে নিয়ে আসার পর অভিনেতার ইসিজি (ECG) করা হয়, যার রিপোর্ট স্বাভাবিক এসেছে।

কেমন আছেন জীতু?

বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর ইকো কার্ডিওগ্রাম এবং আল্ট্রাসাউন্ড (USG) করা হয়েছে। পাশাপাশি বেশ কিছু রক্ত পরীক্ষাও করা হয়েছে, তবে সেগুলোর ফলাফল এখনও আসেনি। বৃহস্পতিবার অভিনেতার জ্বর রয়েছে, তবে আগের মতো বুকে ব্যথা এখন আর নেই। মাথায় কিছুটা যন্ত্রণা অনুভব করছেন। অভিনেতা কেন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন, সেই নির্দিষ্ট কারণটি এখনও পর্যন্ত চিকিৎসকরা নিশ্চিত করতে পারেননি। বৃহস্পতিবার জীতু কমলের বর্তমান শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। 

কেমন আছেন জীতু?

২০২৫ সালটি জীতু কমলের জন্য বেশ সাফল্যের বছর। শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের বিপরীতে তাঁর অভিনীত ছবি ‘গৃহপ্রবেশ’ দর্শক ও সমালোচক মহলে বিশেষ প্রশংসা কুড়িয়েছিল। এই ছবিটি অভিনেতাকে একটি আলাদা পরিচিতি এনে দিয়েছে। বড় পর্দার পাশাপাশি ছবিটি ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাওয়ায় মানুষের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা আরও বেড়েছে। 

কেমন আছেন জীতু?

সিনেমার পাশাপাশি জি বাংলার জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’-এ মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করে তিনি এখন সকলের 'ঘরের ছেলে'। 'অডিয়েন্স স্টার' হিসাবে খ্যাত জীতুর সাফল্য আকাশছোঁয়া। তাঁর হঠাৎ অসুস্থতার খবর ছড়াতেই সকলে মুষড়ে পড়েছেন। ভক্তরা দ্রুত তাঁর আরোগ্য এবং শ্যুটিং ফ্লোরে প্রত্যাবর্তনের কামনা করেছেন।

কেমন আছেন জীতু?

হাসপাতালের বেডে শুয়েই নিজের শরীর সম্পর্কে আপডেট দিলেন জীতু। অভিনেতা সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, "হসপিটালের বেডে শুয়ে হাতে রিভেন অথবা দুঃখী মুখ করে  “I will come back soon”। এই সহানুভূতিশীল ক্যাপশন গুলো দেওয়ার বা ছবি তোলার কখনোই আমি পক্ষপাতিত্ব করি না। যারা করেন তাদের বিরুদ্ধাচারণও করিও না।

কেমন আছেন জীতু?

"দেখুন গাড়ি সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে যাওয়া মানেই গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে এমন নয়,অথবা ভয়াবহ অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বলেই গাড়ি সার্ভিস সেন্টারে গেছে,এমনও নয়। মানব শরীরও তো,একটা যন্ত্র। যন্ত্র তো মাঝে মাঝে খারাপ হবেই অথবা বিকল হবে।তাকেও সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে আসতে হবে। হসপিটালে এসেছি আবার ফিরে যাব। এ অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা", লেখেন জীতু। 

কেমন আছেন জীতু?

অভিনেতা আরও লেখেন, "আমাকে নিয়ে এতো হাহুতাশ করার কোন প্রয়োজন নেই। আমি সমাজের এত বিখ্যাত মানুষ নই বা সমাজের প্রতি আমার এত অবদান নেই যে আমাকে নিয়ে আপনারা এতটা সময় নষ্ট করবেন। আমার থেকেও অনেক অনেক বেশি পরিমাণ সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ যারা,যাদের অবদান অতুলনীয় তাদের নিয়ে আপনারা আবেগ প্রবণ হোন। তবুও,আমার প্রতি আপনাদের আবেগ, ভালোবাসা,প্রার্থনা সবকিছুকেই আমি সম্মান জানাই"।

কেমন আছেন জীতু?

অন্যদের উদাহরণ দিয়ে অভিনেতা বলেন, "বহু সেনা তার সংসার ছেড়ে আমাদের রক্ষার্থে সীমান্তে দাড়িয়ে,তাদেরও এইরকম ছোটখাটো ব্যাধি লেগেই থাকে,আমরা খবরই পাই না। এই মুহূর্তে,আমার পাশেই ৮৬ বছরের এক বৃদ্ধ। সন্তান হারা,স্ত্রীও গত হয়েছেন। হসপিটালের সিস্টারদের তিনি “তুই” বলে নিজের মেয়ের মতো করে সম্বোধন করছেন,হাসছেন,মজা করছেন,আনন্দে বেডের মধ্যে শুয়ে মৃত্যুর দিন গুনছেন। তার পেশা কী ছিল জানেন? জঙ্গল সাফারিতে ড্রাইভারি করতেন। আমাদের আনন্দ দিয়ে গেছেন সারাটা জীবন। রোমাঞ্চ তৈরি করেছেন ঘন জঙ্গলে। তাদের কথা একবার ভাবুন"।

কেমন আছেন জীতু?

জীতু আরও লেখেন, "আমার সঙ্গে দিনরাত থাকে, বাবাই বলে একটি ছেলে। যে সারাদিন আমাকে জল-খাবার সমস্ত কিছু দিয়ে সাহায্য করে। আজ সাত-আট দিন হল তারও ঘুম নেই,ঠিক মতো খাওয়া টুকুও খায়নি। ১৭-১৮ ঘন্টা টানা কাজ করে গেছে। এদের কী হবে? এই রকম লক্ষ লক্ষ মানুষ রয়েছে তাদের জন্যও প্রার্থনা করবেন"।

কেমন আছেন জীতু?

"এই সময় দাঁড়িয়ে আমি যে কাজ দুটো করছি। সেই কাজ দুটো আমি ভীষণ ভীষণ ভীষণ উপভোগ করছি,আনন্দ পাচ্ছি করতে। মোহের মতো আচ্ছন্ন হয়েছিলাম কাজ দুটো নিয়ে। তাই জন্য খাওয়া-ঘুমের সময় আমি ভুলে গিয়েছিলাম। সেটা আমার দোষ। আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, আমার প্রযোজক Svf এবং Sai Vignesh Films এর কাছে। আমার জন্য তাদের কাজে খানিক বিরতি ঘটলো।আমার জন্য তারা হয়তো কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হলো, আমি ক্ষমাপ্রার্থী", লেখেন জীতু। 

