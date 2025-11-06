Jeetu Kamal Hospitalised: আচমকাই গুরুতর অসুস্থ জীতু, হাসপাতালের বেড থেকে ক্ষমা চেয়ে অভিনেতা লিখলেন...

Jeetu Kamal Hospitalised: আচমকাই গুরুতর অসুস্থ জীতু, হাসপাতালের বেড থেকে ক্ষমা চেয়ে অভিনেতা লিখলেন...
Jeetu Kamal: বুধবার রাতে হাসপাতালে নিয়ে আসার পর জীতুর ইসিজি (ECG) করা হয়, যার রিপোর্ট স্বাভাবিক এসেছে। বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর ইকো কার্ডিওগ্রাম এবং আল্ট্রাসাউন্ড (USG) করা হয়েছে। পাশাপাশি বেশ কিছু রক্ত পরীক্ষাও করা হয়েছে। এখন কেমন আছেন অভিনেতা?
হুগলির ধান্যকুড়িয়ায় প্রকাশ লাহিড়ী পরিচালিত ‘এরাও মানুষ’ ছবির শুটিং করছিলেন জীতু। জ্বর ছিল অভিনেতার। শ্যুটিং চলাকালীনই হঠাৎ অসুস্থ বোধ করেন অভিনেতা। তিনি বুকে ব্যথা অনুভব করেন এবং এর সঙ্গে শুরু হয় কাঁপুনি। শ্যুটিং ফ্লোর থেকে ভ্যানিটি ভ্যানে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যান অভিনেতা। পরিস্থিতি খারাপ হতে দেখে বিন্দুমাত্র দেরি না করে তাঁকে দ্রুত বাইপাসের বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর ইকো কার্ডিওগ্রাম এবং আল্ট্রাসাউন্ড (USG) করা হয়েছে। পাশাপাশি বেশ কিছু রক্ত পরীক্ষাও করা হয়েছে, তবে সেগুলোর ফলাফল এখনও আসেনি। বৃহস্পতিবার অভিনেতার জ্বর রয়েছে, তবে আগের মতো বুকে ব্যথা এখন আর নেই। মাথায় কিছুটা যন্ত্রণা অনুভব করছেন। অভিনেতা কেন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন, সেই নির্দিষ্ট কারণটি এখনও পর্যন্ত চিকিৎসকরা নিশ্চিত করতে পারেননি। বৃহস্পতিবার জীতু কমলের বর্তমান শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল।
"দেখুন গাড়ি সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে যাওয়া মানেই গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে এমন নয়,অথবা ভয়াবহ অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বলেই গাড়ি সার্ভিস সেন্টারে গেছে,এমনও নয়। মানব শরীরও তো,একটা যন্ত্র। যন্ত্র তো মাঝে মাঝে খারাপ হবেই অথবা বিকল হবে।তাকেও সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে আসতে হবে। হসপিটালে এসেছি আবার ফিরে যাব। এ অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা", লেখেন জীতু।
অভিনেতা আরও লেখেন, "আমাকে নিয়ে এতো হাহুতাশ করার কোন প্রয়োজন নেই। আমি সমাজের এত বিখ্যাত মানুষ নই বা সমাজের প্রতি আমার এত অবদান নেই যে আমাকে নিয়ে আপনারা এতটা সময় নষ্ট করবেন। আমার থেকেও অনেক অনেক বেশি পরিমাণ সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ যারা,যাদের অবদান অতুলনীয় তাদের নিয়ে আপনারা আবেগ প্রবণ হোন। তবুও,আমার প্রতি আপনাদের আবেগ, ভালোবাসা,প্রার্থনা সবকিছুকেই আমি সম্মান জানাই"।
অন্যদের উদাহরণ দিয়ে অভিনেতা বলেন, "বহু সেনা তার সংসার ছেড়ে আমাদের রক্ষার্থে সীমান্তে দাড়িয়ে,তাদেরও এইরকম ছোটখাটো ব্যাধি লেগেই থাকে,আমরা খবরই পাই না। এই মুহূর্তে,আমার পাশেই ৮৬ বছরের এক বৃদ্ধ। সন্তান হারা,স্ত্রীও গত হয়েছেন। হসপিটালের সিস্টারদের তিনি “তুই” বলে নিজের মেয়ের মতো করে সম্বোধন করছেন,হাসছেন,মজা করছেন,আনন্দে বেডের মধ্যে শুয়ে মৃত্যুর দিন গুনছেন। তার পেশা কী ছিল জানেন? জঙ্গল সাফারিতে ড্রাইভারি করতেন। আমাদের আনন্দ দিয়ে গেছেন সারাটা জীবন। রোমাঞ্চ তৈরি করেছেন ঘন জঙ্গলে। তাদের কথা একবার ভাবুন"।
"এই সময় দাঁড়িয়ে আমি যে কাজ দুটো করছি। সেই কাজ দুটো আমি ভীষণ ভীষণ ভীষণ উপভোগ করছি,আনন্দ পাচ্ছি করতে। মোহের মতো আচ্ছন্ন হয়েছিলাম কাজ দুটো নিয়ে। তাই জন্য খাওয়া-ঘুমের সময় আমি ভুলে গিয়েছিলাম। সেটা আমার দোষ। আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, আমার প্রযোজক Svf এবং Sai Vignesh Films এর কাছে। আমার জন্য তাদের কাজে খানিক বিরতি ঘটলো।আমার জন্য তারা হয়তো কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হলো, আমি ক্ষমাপ্রার্থী", লেখেন জীতু।
