  Team Indias Star Horror Church Incident: কেউ বসে ছিল, তার মাথার..., চার্চে নিজের মৃত্যু দেখলেন টিম ইন্ডিয়ার স্টার! অলৌকিক! অবিশ্বাস্য!

Team India's Star Horror Church Incident: 'কেউ বসে ছিল, তার মাথার...', চার্চে নিজের মৃত্যু দেখলেন টিম ইন্ডিয়ার স্টার! অলৌকিক! অবিশ্বাস্য!

Jemimah Rodrigues: চার্চে গিয়ে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরেছেন টিম ইন্ডিয়ার স্টার জেমিমা রড্রিগস! তাঁর হাড়হিম বয়ান শুনে মনে হচ্ছে অলৌকিক আর অবিশ্বাস্য! ক্রিকেটার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছেন 'ব্রেকফাস্ট উইথ চ্যাম্পিয়ন' অনুষ্ঠানে। 

Jan 10, 2026, 04:27 PM IST


জেমিমা রড্রিগস

Jemimah Rodrigues

টিম ইন্ডিয়ার নক্ষত্র ব্যাটার জেমিমা রড্রিগস সম্প্রতি এক হাড়হিম ঘটনা শেয়ার করেছেন। যা তাঁকে আজও অবাক করে। ঘটনাটি ঘটেছিল যখন জেমিমা বয়স ছিল মাত্র আট বছর! ভারতের হয়ে বিশ্বকাপ তারকা হওয়ার বহু আগের ঘটনাই।  



চার্চের অনুষ্ঠানে জেমিমা রড্রিগস

Jemimah Rodrigues church programme

জেমিমা তাঁর তুতো ভাইবোনদের সঙ্গে এক চার্চের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। বড়রা ভিতরে ব্যস্ত থাকায় বাচ্চারা চার্চের প্রাঙ্গনে খেলা করছিল। বেশিরভাগ বাচ্চার মতোই, জেমিমারাও ভরপুর দুষ্টুমিতে মেতে ছিলেন।  



'ব্রেকফাস্ট উইথ চ্যাম্পিয়ন'

Breakfast With Champions

জেমিমা 'ব্রেকফাস্ট উইথ চ্যাম্পিয়ন' অনুষ্ঠানে এসে বলেছেন যে, চার্চের বাইরে মজার জন্য একে অপরের দিকে চটি ও স্যান্ডেল ছোড়াছুড়ির খেলায় মেতেছিলেন। জেমিমা জানান যে ঠিক কীভাবে হঠাৎ করে পরিস্থিতি বদলে গেল।   



জেমিমা বলেন

Jemimah Rodrigues Explains

'আমরা একটা অডিটোরিয়ামে ছিলাম যেখানে আমাদের চার্চের অনুষ্ঠান হচ্ছিল। সব বাচ্চারা বাইরে ছিল। আমরা সেখানে স্যান্ডেল ছোড়াছুড়ির খেলা খেলছিলাম। আমার বয়স তখন আট বছর হবে। আমার তুতো বোন তার ক্রকস জুতোটা ছুড়ে মারল এবং এমনভাবে মারল যে ওটা নিতে হলে অন্য পাশে লাফ দিয়ে যেতে হত আমাকে।'  



হিরো হয়ে গিয়েছে জেমিমা

Jemimah As Hero

'একজন হিরোর মতোই বলেছিলাম যে আমি জুতো নিয়ে আসব। এই করতে গিয়ে আমি প্রথম তলা থেকে পড়ে যাই। ভাগ্যক্রমে কেউ বসে ছিলেন নীচে। আমি তাঁর মাথায় গিয়ে পড়ি। আমার তুতো ভাইবোনেরা ভেবেছিল আমি মরেই গিয়েছি।'  



দিল্লি ক্যাপিটালস

Delhi Capitals 2026

উইমেনস প্রিমিয়র লিগ শুরু হয়েছে গত ৯ জানুয়ারি। জেমিমার দিল্লি ক্যাপিটালস। এই মরসুমে তিনিই ক্যাপ্টেন। বিশ্বকাপজয়ী বলছেন, 'দিল্লি ক্যাপিটালসের ক্যাপ্টেন হওয়া আমার কাছে বিরাট সম্মানের। দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আমার উপর আস্থা রাখায় আমি দলের মালিক ও সাপোর্ট স্টাফদের কাছে গভীর কৃতজ্ঞ।'    



স্বপ্নের বছর কেটেছে জেমিমার

Jemimah Rodrigues dream year

সত্যিই আমার এবং আমার পরিবারের জন্য একটা স্বপ্নের বছর ছিল। বিশ্বকাপ জেতা এবং এখন এমন এক ফ্র্যাঞ্চাইজিতে গুরুভার আমার উপর ন্যস্ত করা হচ্ছে যারা, ডব্লিউপিএলের প্রথম মরসুম থেকেই আমার হৃদয়ে এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে।'

