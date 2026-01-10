Team India's Star Horror Church Incident: 'কেউ বসে ছিল, তার মাথার...', চার্চে নিজের মৃত্যু দেখলেন টিম ইন্ডিয়ার স্টার! অলৌকিক! অবিশ্বাস্য!

Team India's Star Horror Church Incident: 'কেউ বসে ছিল, তার মাথার...', চার্চে নিজের মৃত্যু দেখলেন টিম ইন্ডিয়ার স্টার! অলৌকিক! অবিশ্বাস্য!
Jemimah Rodrigues: চার্চে গিয়ে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরেছেন টিম ইন্ডিয়ার স্টার জেমিমা রড্রিগস! তাঁর হাড়হিম বয়ান শুনে মনে হচ্ছে অলৌকিক আর অবিশ্বাস্য! ক্রিকেটার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছেন 'ব্রেকফাস্ট উইথ চ্যাম্পিয়ন' অনুষ্ঠানে।
জেমিমা রড্রিগস
চার্চের অনুষ্ঠানে জেমিমা রড্রিগস
'ব্রেকফাস্ট উইথ চ্যাম্পিয়ন'
জেমিমা বলেন
হিরো হয়ে গিয়েছে জেমিমা
দিল্লি ক্যাপিটালস
স্বপ্নের বছর কেটেছে জেমিমার
