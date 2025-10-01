English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Durga Puja 2025: পুজোর মধ্যে দুর্গা মন্দিরে চুরি! অষ্টমীর রাতে তালা ভেঙে ৫ লক্ষ টাকার গয়না লুঠ...

Durga Puja 2025:  অষ্টমীর রাতে  দুর্গা মন্দিরে চুরি!  গভীর রাতে মন্দিরের তালা ভেঙে দুর্গা প্রতিমার মুকুট, গলার হার, কানপাশা,টিকলি, লক্ষীমূর্তির ঘট কার্তিক মূর্তির টিকলি নিয়ে চম্পট দিল দু্ষ্কৃতীরা!

Oct 01, 2025, 07:00 PM IST
1/7

পুজোর মধ্যেই দুর্গা মন্দিরে চুরি!

সন্দীপ ঘোষ চৌধুরী: পুজোর মধ্যেই দুর্গা মন্দিরে চুরি! অষ্টমীর রাতে মন্দিরে তালা ভেঙে প্রতিমার পাঁচ লক্ষ টাকার গয়না নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। চাঞ্চল্য পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ায়।

2/7

পুজোর মধ্যেই দুর্গা মন্দিরে চুরি!

কাটোয়া মহকুমার কেতুগ্রামের  রাজুর গ্রামে বটব্যাল পরিবারের সাড়ে চারশো বছরের পুরনো দুর্গা মন্দির।

3/7

পুজোর মধ্যেই দুর্গা মন্দিরে চুরি!

গ্রামে তখন লোডশেডিং। গতকাল, মঙ্গলবার গভীর রাতে নাকি তালা ভেঙে মন্দিরে ঢুকে পড়েন দুষ্কৃতীরা। এরপর দুর্গা প্রতিমার মুকুট, গলার হার, কানপাশা,টিকলি, লক্ষীমূর্তির ঘট কার্তিক মূর্তির টিকলি নিয়ে চম্পট দেয় বলে অভিযোগ।

4/7

পুজোর মধ্যেই দুর্গা মন্দিরে চুরি!

আজ, বুধবার নবমীর সকালে মন্দির গেট খোলা দেখে সন্দেহ পরিবারের সদস্য তপন বটব্যালের। এরপর মন্দিরের ভিতরে তিনি দেখেন, প্রতিমার মুকুট-সহ সমস্ত  গয়না উধাও!

5/7

পুজোর মধ্যেই দুর্গা মন্দিরে চুরি!

তপন জানিয়েছেন, মন্দির থেকে  ছয় ভরি মতো গয়না চুরি গিয়েছে। যার বাজারমূল্য পাঁচ লক্ষ টাকা। তাঁর দাবি, 'গ্রামের এক ব্য়ক্তি নিজেকে সিভিক ভলান্টিয়ার পরিচয় দিয়ে মন্দিরে সিসিটিভি লাগাতে বলেছিলেন। কিন্তু আমরা মন্দিরে সিসিটিভি লাগাইনি'।

6/7

পুজোর মধ্যেই দুর্গা মন্দিরে চুরি!

বটব্যাল পরিবারের অনুমান, মন্দিরের চুরির সঙ্গে ওই ঘটনার কোনও যোগাযোগ থাকতে পারে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় কেতুগ্রাম থানার পুলিস। পরিবারের লোকেদের সঙ্গে কথাও বলে তারা। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার বা আটক করা হয়নি বলে খবর।

7/7

পুজোর মধ্যেই দুর্গা মন্দিরে চুরি!

 চুরি হয়েছে রাজুর গ্রামেরই মণ্ডলপাড়ায় একটি দুর্গামন্দিরে। কাটোয়া থানার  গোশুম্বা গ্রামের দত্ত পরিবারের দুর্গা মন্দিরে আবার আঁকশি দিয়ে  প্রতিমার মাথার মুকুট সহ সোনার গয়না নিয়ে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। 

পরবর্তী
অ্যালবাম

Durga Puja 2025: নবমীতে হাওয়াবদল, সকাল থেকেই বৃষ্টি-ঝোড়ো হাওয়া! হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল পুজোর....

পরবর্তী অ্যালবাম

Durga Puja 2025: নবমীতে হাওয়াবদল, সকাল থেকেই বৃষ্টি-ঝোড়ো হাওয়া! হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল পুজোর....

Durga Puja 2025: নবমীতে হাওয়াবদল, সকাল থেকেই বৃষ্টি-ঝোড়ো হাওয়া! হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল পুজোর....

Durga Puja 2025: নবমীতে হাওয়াবদল, সকাল থেকেই বৃষ্টি-ঝোড়ো হাওয়া! হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল পুজোর.... 6
Bharat Bandh: একাদশীতেই বনধ! বন্ধ থাকবে ব্যাংক! পুজো শেষে এটিএম-এও মিলবে না টাকা? চলবে না বাস-মেট্রো?

Bharat Bandh: একাদশীতেই বনধ! বন্ধ থাকবে ব্যাংক! পুজো শেষে এটিএম-এও মিলবে না টাকা? চলবে না বাস-মেট্রো?

Bharat Bandh: একাদশীতেই বনধ! বন্ধ থাকবে ব্যাংক! পুজো শেষে এটিএম-এও মিলবে না টাকা? চলবে না বাস-মেট্রো? 8
Horoscope Today: মেষের বিপদ, তুলার সুসময়, বৃশ্চিকের অর্থপ্রাপ্তি! দেখে নিন, আজ কেমন যাবে আপনার দিন...

Horoscope Today: মেষের বিপদ, তুলার সুসময়, বৃশ্চিকের অর্থপ্রাপ্তি! দেখে নিন, আজ কেমন যাবে আপনার দিন...

Horoscope Today: মেষের বিপদ, তুলার সুসময়, বৃশ্চিকের অর্থপ্রাপ্তি! দেখে নিন, আজ কেমন যাবে আপনার দিন... 12
RBI new rule for home loan: পুজোয় দারুণ খবর! কমছে মধ্যবিত্তের গৃহঋণের বোঝা, ২ অক্টোবর থেকেই RBI-এর নতুন নিয়ম...

RBI new rule for home loan: পুজোয় দারুণ খবর! কমছে মধ্যবিত্তের গৃহঋণের বোঝা, ২ অক্টোবর থেকেই RBI-এর নতুন নিয়ম...

RBI new rule for home loan: পুজোয় দারুণ খবর! কমছে মধ্যবিত্তের গৃহঋণের বোঝা, ২ অক্টোবর থেকেই RBI-এর নতুন নিয়ম... 11