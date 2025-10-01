Durga Puja 2025: পুজোর মধ্যে দুর্গা মন্দিরে চুরি! অষ্টমীর রাতে তালা ভেঙে ৫ লক্ষ টাকার গয়না লুঠ...

Durga Puja 2025: পুজোর মধ্যে দুর্গা মন্দিরে চুরি! অষ্টমীর রাতে তালা ভেঙে ৫ লক্ষ টাকার গয়না লুঠ...
Durga Puja 2025: অষ্টমীর রাতে দুর্গা মন্দিরে চুরি! গভীর রাতে মন্দিরের তালা ভেঙে দুর্গা প্রতিমার মুকুট, গলার হার, কানপাশা,টিকলি, লক্ষীমূর্তির ঘট কার্তিক মূর্তির টিকলি নিয়ে চম্পট দিল দু্ষ্কৃতীরা!
1/7
পুজোর মধ্যেই দুর্গা মন্দিরে চুরি!
2/7
পুজোর মধ্যেই দুর্গা মন্দিরে চুরি!
photos
TRENDING NOW
3/7
পুজোর মধ্যেই দুর্গা মন্দিরে চুরি!
4/7
পুজোর মধ্যেই দুর্গা মন্দিরে চুরি!
5/7
পুজোর মধ্যেই দুর্গা মন্দিরে চুরি!
6/7
পুজোর মধ্যেই দুর্গা মন্দিরে চুরি!
7/7
পুজোর মধ্যেই দুর্গা মন্দিরে চুরি!
photos