JIO Recharge plan: বাম্পার অফার দিচ্ছে Jio, মাসে মাত্র 300 টাকায় 2.5 GB ডেটা-আনলিমিটেড কল! অ্যানুয়াল রিচার্জ...

New recharge plan of JIO: Reliance Jio সম্প্রতি তার একাধিক প্রিপেইড প্ল্যান আপডেট করেছে। কোম্পানির এই প্রিপেইড রিচার্জ প্ল্যানে নতুন কিছু সুবিধা যোগ করেছে যা গ্রাহকদের কম খরছে একটি ভাল রিচার্জ প্ল্যান অফার করবে। সম্প্রতি জিও তার দীর্ঘ ভ্যালিডিটি প্ল্যানও আপডেট করেছে। আমরা এখানে জিওর 365 দিনের সবচেয়ে বিশেষ প্ল্যানের বিষয় বলবো যা একবার রিচার্জে বছরভর গ্রাহকদের কোনোও ঝামেলা থেকে মুক্ত রাখবে।

| Nov 24, 2025, 01:33 PM IST
জিও তার গ্রাহকদের জন্য একটি বিশেষ প্লান চালু করেছে। এই প্ল্যান 365 দিনের ভ্যালিডিটি সহ আসে। গ্রাহকরা MyJio বা জিও অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে এই এক্টিভ করা যাবে। 

প্ল্যানের দাম 3599 টাকা, যেখানে গ্রাহকদের একগুচ্ছ সুবিধা দিচ্ছে কোম্পানি। 

যদি ভ্যালিডিটির কথা বলা হয় তবে এতে পুরো 365 দিনের জন্য সুবিধা পাওয়া যাবে। এতে কোম্পানি প্রতিদিন 2.5GB ডেটা অফার করছে। যার মানে পুরো ভ্যালিডিটিতে গ্রাহকরা মোট 912.5GB ডেটা দেয়।  

এখানেই শেষ নয়, জিও এর 3599 টাকার প্ল্যানটি আনলিমিটেড কলিং রিচার্জ প্ল্যান। এতে গ্রাহকরা আনলিমিটেড ভয়েস কলিং করতে পারবেন। এছাড়া থাকছে প্রতিদিন 100 SMS সুবিধা। প্ল্যানে একাধিক আরও সুবিধাও পাওয়া যাবে।

এছাড়া থাকছে একগুচ্ছ সুবিধাও, যেখানে JioHome এর 2 মাসের ফ্রি ট্রায়াল পাওয়া যাবে, যা নতুন কানেকশনে পাওয়া যাবে। সাথে JioHotstar এর 3 মাসের সাবস্ক্রিপশন ফ্রি দেওয়া হয়। সাথে 50 জিবি এর JioAICloud এর ফ্রি স্টোরেজ পাওয়া যাবে।

Pro Google Gemini Free অ্যাক্সেস

কোম্পানি এই প্ল্যানে আরও একটি বিশেষ সুবিধা অফার করছে। রিচার্জ প্ল্যানে প্রো গুগল জেমিনি ফ্রি দিচ্ছে, যার দাম 35,100 টাকা। এই প্ল্যানটি 18 বছর বা তার বেশি বয়সী ইউজারদের জন্য। 

সুতরাং, JIO 3599 টাকার প্ল্যানে গ্রাহকদের জন্য অসংখ্য সুবিধা রয়েছে। প্ল্যান সম্পর্কে আরও জানতে, আপনি অফিসিয়াল জিও ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন।

