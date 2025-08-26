Jisshu Sengupta: সৌরভের সঙ্গে নতুন প্রযোজনা সংস্থা শুরু! প্রথম কাজেই পরিচালকের আসনে যীশু সেনগুপ্ত...
Jisshu Sengupta | Saurav Das | Darshana Banik: এবার পরিচালকের আসনে অভিনেতা যীশু সেনগুপ্ত। কিছুদিন আগেই নতুন প্রযোজনা সংস্থা খোলেন, সেই প্রযোজনা সংস্থারই প্রথম প্রযোজনা, মিউজিক ভিডিয়ো "দুগ্গা মা এসেছে"। পুজোর এই গানের ভিডিয়োতে প্রধান মুখ অভিনেত্রী দর্শনা বনিক। ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তের সুরে অন্তরা মিত্রর কন্ঠে শোনা যাবে "দুগ্গা মা এসেছে"। গানটির কথা লিখেছেন প্রসূন।
পরিচালনার আসনে যীশু
পরিচালনার আসনে যীশু
পরিচালনার আসনে যীশু
পরিচালনার আসনে যীশু
পরিচালনার আসনে যীশু
পরিচালনার আসনে যীশু
পরিচালনার আসনে যীশু
পরিচালনার আসনে যীশু
পরিচালনার আসনে যীশু
