Jisshu Sengupta: সৌরভের সঙ্গে নতুন প্রযোজনা সংস্থা শুরু! প্রথম কাজেই পরিচালকের আসনে যীশু সেনগুপ্ত...

Jisshu Sengupta | Saurav Das | Darshana Banik: এবার পরিচালকের আসনে অভিনেতা যীশু সেনগুপ্ত। কিছুদিন আগেই নতুন প্রযোজনা সংস্থা খোলেন, সেই প্রযোজনা সংস্থারই প্রথম প্রযোজনা, মিউজিক ভিডিয়ো "দুগ্গা মা এসেছে"। পুজোর এই গানের ভিডিয়োতে প্রধান মুখ অভিনেত্রী দর্শনা বনিক। ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তের সুরে অন্তরা মিত্রর কন্ঠে শোনা যাবে "দুগ্গা মা এসেছে"। গানটির কথা লিখেছেন প্রসূন। 

| Aug 26, 2025, 02:33 PM IST
পরিচালনার আসনে যীশু

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবার পরিচালকের আসনে অভিনেতা যীশু সেনগুপ্ত। কিছুদিন আগেই নতুন প্রযোজনা সংস্থা খোলেন, এবার পরিচালনাতেও ডেবিউ।   

পরিচালনার আসনে যীশু

দুর্গাপুজোর মাত্র এক মাস বাকি, তার আগেই পুজোর গান নিয়ে আসছে যীশু সেনগুপ্ত ও সৌরভ দাসের প্রযোজনা সংস্থা "হোয়াই সো সিরিয়াস"।   

পরিচালনার আসনে যীশু

সেই গানের ভিডিয়ো পরিচালনার দায়িত্বে যীশু সেনগুপ্ত।   

পরিচালনার আসনে যীশু

ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তের সুরে অন্তরা মিত্রর কন্ঠে শোনা যাবে "দুগ্গা মা এসেছে"। গানটির কথা লিখেছেন প্রসূন।   

পরিচালনার আসনে যীশু

পুজোর এই গানের ভিডিয়োতে প্রধান মুখ অভিনেত্রী দর্শনা বনিক।   

পরিচালনার আসনে যীশু

ইতোমধ্যে গানের শ্যুটিং শেষ, প্রকাশ্যে এসেছে আজ অভিনেত্রী দর্শনা বনিকের ফার্স্ট লুক। ফার্স্ট লুকে অভিনেত্রী দর্শনা বনিককে দেখা গিয়েছে লাল শাড়িতে পুজোর লুকে।   

পরিচালনার আসনে যীশু

কয়েক মাস আগেই যীশু সেনগুপ্ত ও সৌরভ দাসের প্রোডাকশন হাউস " হোয়াই সো সিরিয়াস" এর ঘোষনা করা হয়েছিল। এবারে তাঁদের প্রযোজনাতে এই প্রথম প্রোজেক্ট আসছে "দুগ্গা মা এসেছে"।  

পরিচালনার আসনে যীশু

পরিচালক যীশু সেনগুপ্ত জানান "পুজো আমাদের কাছে রিইউনিয়নের মতো। গোটা পাড়াটাই যেন একটা পরিবারের মতো হয়ে ওঠে৷ বন্ধুত্ব, প্রেম, খুনসুটি সব রকমের আবেগ মিলেমিশে যায় উৎসব কে কেন্দ্র করে। ভিডিয়োর মাধ্যেমে সে রকম একটা গল্প বলতে চেয়েছি"।  

পরিচালনার আসনে যীশু

অন্যদিকে সৌরভ দাস জানান "আমাদের প্রোডাকশন হাউস থেকে ভালো সিনেমা, ভালো গান, ভালো ওয়েবসিরিজ বানানো হবে। শুধু সিনেমা নয়, এন্টারটেইনমেন্ট এর সমস্ত ধরনের প্রজেক্ট আমরা বানাবো, দর্শকদের কাছে ভালো প্রজেক্ট উপহার দেব। আরো অনেক প্রস্তুতি চলছে, সেগুলো ক্রমশ প্রকাশ্যে। আশা করছি পুজোর এই গান সবার ভালো লাগবে"।  

পরিচালনার আসনে যীশু

নীলাঞ্জনা শর্মার সঙ্গে যৌথভাবে প্রযোজনা সংস্থা চালাতেন যীশু। ব্যক্তিগত জীবনের টানাপোড়েনে বন্ধ হয়ে যায় সংস্থা।   

পরিচালনার আসনে যীশু

সৌরভ দাসের সঙ্গে বাইশ গজে গড়ে ওঠে যীশুর বন্ধুত্ব। সেখান থেকেই নতুন প্রযোজনা সংস্থার পরিকল্পনা করেন তাঁরা।   

পরিচালনার আসনে যীশু

সেই প্রযোজনা সংস্থারই প্রথম প্রযোজনা, মিউজিক ভিডিয়ো "দুগ্গা মা এসেছে"। 

