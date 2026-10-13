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যেদিকে থাকুন না হবে দেবীদর্শন! নজরকাড়া থিমে ‘মহাপুজো-সেরা বারোয়ারি’র ফাইনালে যোধপুর পার্কের পুজো

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Oct 13, 2026, 11:54 PM IST|Updated: Oct 13, 2026, 11:54 PM IST

Jodhpur Park Durga Puja 2026:  দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম অভিজাত পাড়া যোধপুর পার্ক। যোধপুর পার্ক শারদীয় উৎসব কমিটির পুজো  ৭৫ বছরে পড়ল। থিম, গুপ্ত যুগ।

 

যোধপুর পার্কের পুজো1/6

যোধপুর পার্কের পুজো

গোটা দুনিয়াটাই যেন মোবাইলে বন্দি। শুধুমাত্র একটা ক্লিকের অপেক্ষা, নিমেষে নাগাল পাওয়া যায় সবকিছুরই। ঝাঁ চকচকে শহুরে সভ্যতার থেকে যদি টাইম মেশিন চড়ে পৌঁছে যায় গুপ্ত যুগে! কেমন হবে সেই অভিজ্ঞতা? এবারের পুজোয় গন্তব্য হোক যোধপুর পার্ক।

 

অভিজাত পাড়ার পুজো2/6

অভিজাত পাড়ার পুজো

দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম অভিজাত পাড়া যোধপুর পার্ক। শহরের অনেক সেলিব্রিটিই এই পাড়ার বাসিন্দা।

 

৭৫-এ পা3/6

৭৫-এ পা

যোধপুর পার্ক শারদীয় উৎসব কমিটির পুজো  ৭৫ বছরে পড়ল। থিম, গুপ্ত যুগ।

 

গুপ্তযুগ4/6

গুপ্তযুগ

পুজো মণ্ডপে একেবারে নিখুঁতভাবে   গুপ্ত যুগের বরাহ অবতার কে তার ইতিহাস, ভাস্কর্য ফুটে তুলিয়েছেন শিল্পী বিমান সাহা।

 

থিম ভাবনায় প্রথম5/6

থিম ভাবনায় প্রথম

কলকাতা শহরের কোনও পুজো এই প্রথম থিম ভাবনায় মধ্যে। ভগবান বিষ্ণুর এই অবতার বা রূপ।

 

মায়ের মূর্তি ঘুরবে ৩৬০ ডিগ্রি6/6

মায়ের মূর্তি ঘুরবে ৩৬০ ডিগ্রি

শুধু থিম ভাবনায় চমক নয়, যোধপুর পার্ক পুজোয় এবার মায়ের মূর্তি ঘুরবে ৩৬০ ডিগ্রি।  বিচ্ছুরিত হবে আলো।

 

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