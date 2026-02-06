Big Blow For Australia: বিশ্বকাপের আগের দিনই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, মহাতারকা পেসারই ছিটকে গেলেন টুর্নামেন্ট থেকে!

Big Blow For Australia: বিশ্বকাপের আগের দিনই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, মহাতারকা পেসারই ছিটকে গেলেন টুর্নামেন্ট থেকে!
Big blow for Australia: বিশ্বকাপ শুরুর এক দিন আগেই মাথায় বাজ পড়ল অস্ট্রেলিয়ার। চলে এল বুক ভাঙা আপডেট। এবার মহাতারকা পেসারই ছিটকে গেলেন টুর্নামেন্ট থেকে!
টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬
বিরাট ধাক্কা খেল অস্ট্রেলিয়া
জশ হ্যাজেলউডের চোট
সিন অ্যাবট
কী বলছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া
অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় দলের নির্বাচক টনি ডোডেমাইড বলছেন, 'আমরা আশা করেছিলাম যে, সুপার এইট পর্বের মধ্যে জশ ম্যাচ ফিট হয়ে যাবে। কিন্তু ওর চোটের এখন যা অবস্থা তাতে কর, এখনও পুরোপুরি সুস্থ হতে আরও কিছুটা সময় লাগবে। দ্রুততায় রিহ্যাব করলে তা বিরাট ঝুঁকিপূর্ণ হবে। আমরা এখনই কোনো বদলি খেলোয়াড়ের নাম ঘোষণা করব না। আমরা মনে করি প্রথম দিকের ম্যাচগুলির জন্য দলে যথেষ্ট খেলোয়াড় আছে। তাই পরবর্তী যে কোনোও সিদ্ধান্ত সেই সময়ের অগ্রাধিকারের প্রয়োজন অনুযায়ী নেওয়া হবে।'
প্যাট কামিন্সের পর হ্যাজেলউড
বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়া
গ্রুপ বি-তে অস্ট্রেলিয়ার সব ম্যাচ শ্রীলঙ্কায়। ১১ ফেব্রুয়ারি কলম্বোয় আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাদের অভিযান শুরু। বিশ্বকাপের সহ-আয়োজক শ্রীলঙ্কা, ওমান ও জিম্বাবোয়ের সঙ্গে গ্রুপ পর্যায়ে খেলবে তারা। বিশ্বকাপের আগে প্রস্তুতিমূলক সিরিজে পাকিস্তানের কাছে ৩-০ ব্যবধানে বিধ্বস্ত হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। শেষ ৫টি টি-২০আই-তে জয়ের মুখ দেখেনি!
