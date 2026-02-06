English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Big Blow For Australia: বিশ্বকাপের আগের দিনই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, মহাতারকা পেসারই ছিটকে গেলেন টুর্নামেন্ট থেকে!

Big Blow For Australia: বিশ্বকাপের আগের দিনই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, মহাতারকা পেসারই ছিটকে গেলেন টুর্নামেন্ট থেকে!

Big blow for Australia: বিশ্বকাপ শুরুর এক দিন আগেই মাথায় বাজ পড়ল অস্ট্রেলিয়ার। চলে এল বুক ভাঙা আপডেট। এবার মহাতারকা পেসারই ছিটকে গেলেন টুর্নামেন্ট থেকে!  

| Feb 06, 2026, 01:16 PM IST
1/7

টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬

T20 World Cup 2026

প্রতীক্ষার অবসান। আর ঠিক একদিন পরেই শুরু টি-২০ বিশ্বকাপ। শনিবার ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু আইসিসি-র শো-পিস ইভেন্টের দশম সংস্করণ। যুগ্ম আয়োজক ভারত-শ্রীলঙ্কা। ২০ দলীয় কাপযুদ্ধে ৫৫ ম্যাচের লড়াই শেষ হবে ৮ মার্চ।

2/7

বিরাট ধাক্কা খেল অস্ট্রেলিয়া

Big blow for Australia

বিশ্বকাপের একদিন আগেই মাথায় বাজ পড়ল অস্ট্রেলিয়ার! শুক্রবার, ৬ ফেব্রুয়ারি দলের মহাতারকা পেসার জশ হ্যাজেলউড টুর্নামেন্ট থেকেই ছিটকে গেলেন!        

3/7

জশ হ্যাজেলউডের চোট

Josh Hazlewood Injury

হ্যামস্ট্রিং এবং অ্যাকিলিসের চোট সারিয়ে উঠতে না পারায় হ্যাজেলউডকে পাচ্ছে না অস্ট্রেলিয়া। ৩৫ বছর বয়সী পেসার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পুরো অ্যাশেজ সিরিজই খেলতে পারেননি। গত নভেম্বর থেকেই তিনি কোনও ক্রিকেট খেলেননি।  

4/7

সিন অ্যাবট

Sean Abbott

চলতি সপ্তাহের শুরুতেই ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া জানিয়েছিল যে, হ্যাজেলউড বিশ্বকাপের প্রাথমিক পর্বের ম্যাচগুলি খেলতে পারবেন না। তাঁর বদলি হিসেবে দলে এসেছে সিন অ্যাবট। কিন্তু এদিন অস্ট্রেলিয়া জানিয়ে দিল যে, বিশ্বকাপের আগে ফিট হওয়ার মতো সময় আর হ্যাজেলউডের হাতে নেই।

5/7

কী বলছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া

Cricket Australia

অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় দলের নির্বাচক টনি ডোডেমাইড বলছেন, 'আমরা আশা করেছিলাম যে, সুপার এইট পর্বের মধ্যে জশ ম্যাচ ফিট হয়ে যাবে। কিন্তু ওর চোটের এখন যা অবস্থা তাতে কর,  এখনও পুরোপুরি সুস্থ হতে আরও কিছুটা সময় লাগবে। দ্রুততায় রিহ্যাব করলে তা বিরাট ঝুঁকিপূর্ণ হবে। আমরা এখনই কোনো বদলি খেলোয়াড়ের নাম ঘোষণা করব না। আমরা মনে করি প্রথম দিকের ম্যাচগুলির জন্য দলে যথেষ্ট খেলোয়াড় আছে। তাই পরবর্তী যে কোনোও সিদ্ধান্ত সেই সময়ের অগ্রাধিকারের প্রয়োজন অনুযায়ী নেওয়া হবে।'

6/7

প্যাট কামিন্সের পর হ্যাজেলউড

Pat Cummins Ruled Out

পেস ব্যাটারির পুরোধা ও টেস্ট অধিনায়ক প্যাট কামিন্স আগেই ছিটকে গিয়েছিলেন বিশ্বকাপ থেকে। তিনি ধীরে ধীরে পিঠের চোট সারিয়ে উঠছেন। তাঁর পরিবর্তে বেন ডোয়ারশুইস দলে সুযোগ পেয়েছেন।  

7/7

বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়া

Australia's matches T20 World Cup 2026

গ্রুপ বি-তে অস্ট্রেলিয়ার সব ম্যাচ শ্রীলঙ্কায়। ১১ ফেব্রুয়ারি কলম্বোয় আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাদের অভিযান শুরু। বিশ্বকাপের সহ-আয়োজক শ্রীলঙ্কা, ওমান ও জিম্বাবোয়ের সঙ্গে গ্রুপ পর্যায়ে খেলবে তারা। বিশ্বকাপের আগে প্রস্তুতিমূলক সিরিজে পাকিস্তানের কাছে ৩-০ ব্যবধানে বিধ্বস্ত হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। শেষ ৫টি টি-২০আই-তে জয়ের মুখ দেখেনি!

