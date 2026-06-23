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গ্যাস-আধার-ব্যাংক! দেশ জুড়ে জুলাই থেকে বড় পরিবর্তন, বদলে যাবে একাধিক নিয়ম

Written BySoumita Khan
Published: Jun 23, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 02:45 PM IST

New Rules from July: জুলাই ২০২৬ থেকে বেশ কিছু নতুন নিয়ম চালু হচ্ছে। এর ফলে আপনার খরচ কিছুটা বাড়তে বা কমতেও পারে। জেনে নিন কী কী পরিবর্তন আসতে চলেছে...

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জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জুন মাস শেষ হয়ে, শুরু হতে চলেছে জুলাই।  এই জুলাইয়ের শুরুতেই বড় পরিবর্তন আসতে চলেছে। দেশজুড়ে বেশ কিছু বড় আর্থিক পরিবর্তন কার্যকর হতে চলেছে। নিত্যনতুন এই নিয়ম ও পরিবর্তনগুলো সরাসরি সাধারণ মানুষের পকেট ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ওপর প্রভাব ফেলতে চলেছে। কোনোটিতে মিলবে স্বস্তি, আবার কোনোটির কারণে বাড়বে বাড়তি খরচ। ১ জুলাই থেকে কীসে কীসে পরিবর্তন আসতে চলেছে? চলুন জেনে নেওয়া যাক...

আধার কার্ড2/10

আধার কার্ড

ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অব ইন্ডিয়া (UIDAI) এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, যাদের আধার কার্ডে ইমেইল আইডি আপডেট করা নেই। তারা ১ জুলাই থেকে এটি বিনামূল্যে করতে পারবেন। 

আধার কার্ড3/10

আধার কার্ড

আগে এই কাজের জন্য ৭৫ টাকা ফি দিতে হত। সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিতে ইউআইডিএআই জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত- মোট ৬ মাসের বিশেষ সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে।

এলপিজি সিলিন্ডার4/10

এলপিজি সিলিন্ডার

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান উত্তেজনার জেরে আন্তর্জাতিক বাজারে এলপিজির দাম কয়েক দফায় বেড়েছে। জুন মাসেই বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ৫৩.৫০ টাকা এবং ৫ কেজি ওজনের এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ১১ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল। 

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বর্তমানে দিল্লিতে বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম ৩১১৩.৫০ টাকা। তবে ঘরোয়া রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের দামে আপাতত কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি। জুলাই মাসেও এই জ্বালানির দামে নতুন পরিবর্তন দেখা যেতে পারে।

এটিএফ এবং সিএনজি-পিএনজির দর বদল6/10

এটিএফ এবং সিএনজি-পিএনজির দর বদল

প্রায় প্রতি মাসেই এভিয়েশন টারবাইন ফুয়েল (ATF), সিএনজি এবং পিএনজি-র দামে পরিবর্তন আসে। দূষণ রোধ ও পরিবেশবান্ধব জ্বালানি হিসেবে সরকার এলপিজির বদলে পিএনজি ব্যবহারের ওপর জোর দিচ্ছে। বিগত মাসগুলোতে এই জ্বালানিগুলোর দাম বৃদ্ধি পেয়েছিল, যার ফলে জুলাই মাসেও এগুলোর নতুন মূল্য নির্ধারিত হতে পারে।

 

ক্রেডিট কার্ডের নিয়মে বড় কড়াকড়ি7/10

ক্রেডিট কার্ডের নিয়মে বড় কড়াকড়ি

এয়ারপোর্ট লাউঞ্জে ভিড় ও ব্যবহার বেড়ে যাওয়ার কারণে প্রিমিয়াম কার্ডের সুযোগ-সুবিধা আরও কঠোর করেছে ব্যাংকগুলো। ১ জুলাই থেকে এইচডিএফসি (HDFC) ব্যাংক তাদের 'রেগ্যালিয়া গোল্ড ক্রেডিট কার্ড' (Regalia Gold Credit Card) ব্যবহারকারীদের জন্য বিনামূল্যে ঘরোয়া লাউঞ্জ ব্যবহারের নিয়মে পরিবর্তন এনেছে।

ক্রেডিট কার্ডের নিয়মে বড় কড়াকড়ি8/10

ক্রেডিট কার্ডের নিয়মে বড় কড়াকড়ি

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, পরবর্তী তিন মাসে বিনামূল্যে ঘরোয়া এয়ারপোর্ট লাউঞ্জ সুবিধা পেতে হলে গ্রাহককে আগের তিন মাসে অন্তত ৬০,০০০ টাকা খরচ করতে হবে। যেসব গ্রাহক মূলত ভ্রমণ সংক্রান্ত সুবিধার জন্য এই কার্ড ব্যবহার করেন, তাদের ওপর এই নিয়মের বড় প্রভাব পড়বে।

 

জুলাই মাসে ১২ দিন বন্ধ থাকবে ব্যাংক9/10

জুলাই মাসে ১২ দিন বন্ধ থাকবে ব্যাংক

গ্রীষ্মকালীন ছুটি ও উৎসব মিলিয়ে জুলাই মাসে মোট ১২ দিন ব্যাংক বন্ধ থাকবে। এর মধ্যে ৬টি দিন থাকবে সাপ্তাহিক ছুটি (রবি ও শনিবার)।

জুলাই মাসে ১২ দিন বন্ধ থাকবে ব্যাংক10/10

জুলাই মাসে ১২ দিন বন্ধ থাকবে ব্যাংক

বাকি ৬টি ছুটি বিভিন্ন রাজ্যের আঞ্চলিক কারণ ও উৎসবের ওপর নির্ভর করবে, যার মধ্যে বিশেষ করে মিজোরাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরার নাম রয়েছে।

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