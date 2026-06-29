মাসের প্রায় অর্ধেক দিনই বন্ধ থাকবে ব্যাংক! দেখে নিন জুলাইয়ের ব্যাংক হলিডে'র সম্পূর্ণ তালিকা

আগামী ৬ জুলাই মিজোরামে বন্ধ থাকবে ব্যাংক। মিজোরামের নারীকল্যাণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন এটি।
মেঘালয়ে ব্যাংক বন্ধ থাকবে ৯ জুলাই। জয়ন্তিয়া উপজাতিদের জাতীয় উৎসব এদিন।
এরপর ১৬ জুলাই ব্যাংক বন্ধ থাকবে ওডিশা, উত্তরাখণ্ড, মণিপুরে। এই ছুটি রথযাত্রা উপলক্ষে।
১৭ জুলাই মেঘালয়ে বন্ধ থাকবে ব্যাংক। ইউ তিরোত সিংহের মৃত্যুবার্ষিকীর স্মরণে এই ছুটি।
সিকিমে ব্যাংক বন্ধ থাকবে ১৮ জুলাই। দ্রুকপা নামের এক বৌদ্ধ উৎসব উপলক্ষে এই ছুটি। এদিনই ভগবান বুদ্ধ সারনাথে পাঁচজন শিষ্যের সামনে প্রথম উপদেশ বিতরণ করেন। এই দিনটির স্মরণেই এই ছুটি।
আগামী ২২ জুলাই ত্রিপুরায় বন্ধ থাকবে ব্য়াংক। খারচি পুজোর জন্য এই ছুটি।
জুলাইয়ে মোট ৪টি রবিবার। ৫, ১২, ১৯, ২৬! এছাড়া রয়েছে দুটি শনিবার-- ১১ জুলাই সেকেন্ড সাটারডে, ২৫ জুলাই ফোর্থ সাটারডে। এই ৬ দিনও ব্যাংক বন্ধ।