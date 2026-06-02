/Guru Gochar 2026: ২রা জুন থেকেই ভাগ্য হাসছে এই ৪ রাশির: চরম অর্থপ্রাপ্তি, সাফল্যে আর সৌভাগ্যে জীবন বদলের ইঙ্গিত

Vedic Astrology: বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহের রাশি পরিবর্তন বা গোচর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়। বিশেষ করে জ্ঞান, ভাগ্য, ধন, সন্তান এবং সুখ-সমৃদ্ধির কারক গ্রহ দেবগুরু বৃহস্পতি (বৃহস্পতি গ্রহ) যখন রাশি পরিবর্তন করেন, তখন তার প্রভাব মানবজীবনে দীর্ঘস্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী হয়।
আজ, ২ জুন ২০Worst (২০২৬) দুপুর ২টো ২৫ মিনিটে দেবগুরু বৃহস্পতি তাঁর উচ্চ রাশি কর্কটে প্রবেশ করেছেন। জ্যোতিষ গণনা অনুসারে, নিজের উচ্চ রাশিতে বৃহস্পতির এই আগমন প্রধানত ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এক পরম আশীর্বাদ।
এই মহাগোচরের ফলে আজ থেকেই এই ৪টি রাশির জীবনে এক সোনালী অধ্যায় বা ‘স্বর্ণকাল’ শুরু হতে চলেছে। ভাগ্য প্রতিটি পদক্ষেপে তাদের সঙ্গ দেবে এবং কর্মক্ষেত্র থেকে শুরু করে আর্থিক দিক-- সর্বত্রই মিলবে অভূতপূর্ব সাফল্য।
মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য দেবগুরু বৃহস্পতির এই গোচর অত্যন্ত ফলদায়ী এবং চমৎকার প্রমাণিত হবে।
কর্মজীবন ও পদোন্নতি: আপনি যদি দীর্ঘদিন ধরে চাকরিতে পদোন্নতি বা প্রমোশনের অপেক্ষা করে থাকেন, তবে জুন মাসের এই সময়কালেই আপনার সেই বহুপ্রতীকিত ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার মান-সম্মান এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে।
কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টি: আপনার কাজের দক্ষতায় খুশি হয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বা বসেরা আপনাকে কোনো বড় দায়িত্বপূর্ণ পদের অফার দিতে পারেন।
আর্থিক লাভ: আয়ের নতুন নতুন উৎস উন্মুক্ত হবে। কোনো অপ্রত্যাশিত বা আকস্মিক সূত্র থেকে বড় অঙ্কের ধনপ্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
যেহেতু দেবগুরু বৃহস্পতি আজ আপনার নিজের রাশিতেই প্রবেশ করেছেন, তাই এই গোচরের সবচেয়ে বেশি এবং সরাসরি ইতিবাচক লাভ কর্কট রাশির জাতকরাই পাবেন।
ব্যবসায় জোয়ার: ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে এই সময় প্রবল জোয়ার আসবে। যারা নতুন ব্যবসা শুরু করতে চান বা বর্তমান ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে চান, তাদের জন্য প্রচুর মুনাফা অর্জনের যোগ রয়েছে।
বিনিয়োগে লাভ: শেয়ার বাজার বা যে কোনো ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য এটি অত্যন্ত উপযুক্ত ও শুভ সময়।
পারিবারিক শান্তি ও তীর্থভ্রমণ: পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলা পারস্পরিক কোন্দল বা মতবিরোধের অবসান ঘটবে। পরিবারের সদস্যদের সাথে কোনো পবিত্র তীর্থস্থানে ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হতে পারে।
সম্পত্তি ও পৈতৃক লাভ: নতুন কোনো যানবাহন বা জমি-বাড়ি কেনার জন্য অত্যন্ত শুভ যোগ তৈরি হচ্ছে। এর পাশাপাশি পৈতৃক সম্পত্তি থেকেও বড় ধরনের আর্থিক লাভ পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।
শিক্ষায় সাফল্য: যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী বা পরীক্ষার্থী কোনো বড় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার (Competitive Exam) প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তারা এই সময়ে দুর্দান্ত সাফল্য পাবেন।
বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য বৃহস্পতির উচ্চ রাশিতে অবস্থান করা এক বিশেষ সৌভাগ্য বয়ে আনবে। ভাগ্যের চাকা সম্পূর্ণ আপনার অনুকূলে ঘুরবে।
আটকে থাকা কাজের নিষ্পত্তি: আপনার যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ দীর্ঘদিন ধরে আইনি জটিলতা বা অন্য কোনো কারণে আটকে ছিল, তা এবার সহজেই সম্পন্ন হবে।
মীন রাশির জাতকদের জন্য বৃহস্পতির এই গোচর আক্ষরিক অর্থেই ‘সঞ্জীবনী বুটি’-র মতো কাজ করবে। দীর্ঘদিনের মানসিক ও শারীরিক কষ্ট থেকে মিলবে রেহাই।
শনির প্রভাব হ্রাস: শনির সাড়ে সাতির সবচেয়ে কষ্টদায়ক ও কঠিন পর্যায় থেকে মীন রাশির জাতকরা এবার বড় রকমের স্বস্তি পাবেন। মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তা অনেকটাই কেটে যাবে।
নতুন চাকুরির সুযোগ: কর্মপ্রার্থীদের জন্য বাজারে নতুন এবং আকর্ষণীয় চাকুরির অফার আসবে। সমাজে আপনার মান-যশ এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।
বাম্পার আর্থিক বৃদ্ধি: আর্থিক মন্দা কেটে গিয়ে বিপুল পরিমাণ ধনলাভের রাস্তা পরিষ্কার হবে।
বিঃ দ্রঃ- এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্যসমূহ ধর্মীয় বিশ্বাস ও লোকমান্যতার ওপর ভিত্তি করে তৈরি। এর কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। সর্বজনীন গোচর ফলের ওপর ভিত্তি করে এই প্রতিবেদনটি রচিত।