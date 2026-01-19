Baba Vanga's prediction is becoming true: ২০ দিনও হয়নি নতুন বছরের, এখনই খেল দেখানো শুরু! বাবা ভাঙ্গার সব কটা ভবিষ্যদ্বাণী ফলছে, আরও ভয়ংকর আসছে...

Baba Vanga's prediction is becoming true: ২০ দিনও হয়নি নতুন বছরের, এখনই খেল দেখানো শুরু! বাবা ভাঙ্গার সব কটা ভবিষ্যদ্বাণী ফলছে, আরও ভয়ংকর আসছে...
Baba Vanga 2026 predictions: দীর্ঘদিন ধরেই বাবা ভাঙ্গার নাম এমন সব ভবিষ্যৎবাণীর সাথে যুক্ত, যা মানুষের মনে আতঙ্ক ও ভয়ের সৃষ্টি করে। ২০২৬ সাল শুরু হতে না হতেই তাঁর একটি ভবিষ্যৎবাণী সত্য হতে শুরু করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। বাবা ভাঙ্গার দর্শনের বিভিন্ন রিপোর্ট এবং ব্যাখ্যা অনুযায়ী, তিনি দাবি করেছিলেন যে ২০২৬ সাল চরম প্রাকৃতিক দুর্যোগ—যেমন ভয়াবহ ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ট্রেন দুর্ঘটনা, দাবানল, এবং চরম আবহাওয়ার জন্যই চিহ্নিত হবে, যা জীবনকে বিপন্ন করতে পারে এবং পৃথিবী ধ্বংস করতে পারে।
২০২৬ শীতলতম বছর
ঠান্ডার নিরিখে হিমাচল প্রদেশের শিমলা এবং উত্তরাখণ্ডের মসুরীকে পিছনে ফেলে দিল দিল্লি এবং হরিয়ানার গুরুগ্রাম। রাজধানীতে মঙ্গলবার দিনের সর্বনিম্ম তাপমাত্রা ছিল ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। অন্য দিকে, হরিয়ানার গুরুগ্রামে সেই তাপমাত্রা প্রায় শূন্যে পৌঁছে গিয়েছে। শিমলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৮.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং মসুরীর তাপমাত্রা ৭.৭। জানুয়ারির শুরু থেকেই উত্তর ভারত জুড়ে ঠান্ডার প্রকোপ বেড়েছে। পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলের হাড়কাঁপানো কনকনে হাওয়া কোনও বাধা ছাড়াই ঢুকছে উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে। ফলে হু-হু করে তাপমাত্রা নামছে এই অঞ্চলগুলিতে। তার সঙ্গে চলছে শৈত্যপ্রবাহও। ফলে পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়ানক হয়ে উঠেছে। দিল্লিতে গত চার দিন ধরেই তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রিতে ঘোরাফেরা করছিল। কিন্তু রবিবারই রাজধানীর আয়ানগরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৩ ডিগ্রির নীচে নেমে যায়। তবে মঙ্গলবার তাপমাত্রা আরও নেমেছে। ফলে এটিই এখনও পর্যন্ত রাজধানীতে এই মরসুমের শীতলতম দিন।
চিলির ভয়াবহ পরিস্থিতি এবং রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়
দক্ষিণ চিলিতে অনিয়ন্ত্রিত দাবানলের কারণে অন্তত ১৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন এবং হাজার হাজার মানুষ পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন।ক্ষয়ক্ষতি কেবল সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। স্কুল, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট এবং অত্যাবশ্যকীয় অবকাঠামো হয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নতুবা পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অনেকের বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রমের ফসল একরাতের মধ্যেই মিলিয়ে গেছে। এই স্তরের ধ্বংসলীলা বাবা ভাঙ্গার ২০২৬ সালের সেই ভবিষ্যৎবাণীর খুব কাছাকাছি—যেখানে তিনি বলেছিলেন যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দৈনন্দিন জীবনকে বিপর্যস্ত করবে এবং সমাজে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত রেখে যাবে।
স্পেনের ট্রেন দুর্ঘটনা
স্পেনে দুটি ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষে বহু মৃত্যু। বহুজন আহত। এঁদের মধ্যে অনেকজনের অবস্থা গুরুতর। কাজে নেমে পড়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।দুটি ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু অন্তত ২৪ জনের। বহুজন আহত। এঁদের মধ্যে অনেকজনের অবস্থা গুরুতরও। দ্রুত কাজে নেমে পড়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলেই উদ্বেগ প্রকাশ করছে তারা। যাঁরা আহত তাঁদের মধ্যে অন্তত ২৫ জনের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। আন্দালুসিয়া অঞ্চলের প্রেসিডেন্ট জুয়ানমা মোরেনো জানিয়েছেন তুলনায় কম আহত ১৭০ জনকে অ্যাটেন্ড করতে চলে গিয়েছে মেডিক্যাল টিম।
ইরানের রাজনৈতিক অবস্থা
উত্তাল ইরান (Iran Unrest)। বহুদিন ধরেই উদারপন্থীদের সঙ্গে কট্টরপন্থীদের সংঘাত চলছিল। এবার সেখানে অবশ্য ইকনমিক প্রোটেস্ট (Iran's Economic Protests) চলছে। জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি ঘিরে দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে বিক্ষোভ-প্রতিবাদ। এবং তার সূত্রে দমন-প্রতিরোধ। এবং মৃত্যু। সংঘর্ষে এখনও পর্যন্ত ২৫০০ জনের মৃত্যু ঘটেছে! ইরানে বিক্ষোভে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য-সহ প্রায় আড়াই হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন। দুসপ্তাহ ধরে চলা দেশব্যাপী অস্থিরতা দমনে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার পরে এই প্রথম সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এত বিপুলসংখ্যক মানুষের মৃত্যুর কথা স্বীকার করে নিল। এক ইরানি কর্মকর্তা দাবি করেছেন, বিক্ষোভকারী ও নিরাপত্তা কর্মী-- উভয় পক্ষের মৃত্যুর পিছনে দায়ী সন্ত্রাসীরা।
ভেনেজুয়েলার রাজনৈতিক অস্থিরতা
কোনও হুমকি, শাসানি নয় মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপারেশন। ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে তুলে নিয়ে গেল ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাহিনী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেল্টা ফার্সের এলিট কমান্ডোরা মাদুরোকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে তার ছবিও প্রকাশ পেয়েছে। অপারেশনের সময় ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসের বেশ কয়েকটি জায়গায় বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে। মার্কিন বাহিনী শহরের বেশকিছু টার্গেটে হামলাও চালিয়েছে। মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে অপহরণ করার ব্যাপারে প্রেস কন্ফারেন্স করবে বলেও জানা যাচ্ছে। কিন্তু কী এই ডেল্টা ফোর্স? বিশেষ বিশেষ অপারেশনের জন্য ১৯৭৭ সালে তৈরি করা হয় ডেল্টা ফোর্স। নর্থ ক্যারোলিনার ফোর্ট ব্রাগ-এ তৈরি হয় এর হেড কোয়ার্টার। দুনিয়ায় যত এলিট ফোর্স রয়েছে তার মধ্যে ডেল্টা ফোর্স একটি। ঠিক যেন আমেরিকা তৈরি করেছে নেভি সিল। ডেল্টা ফোর্সকে পরিচালনা করে মার্কিন সেনার স্পেশাল অপারেশন কমান্ড। এটিরে পোশাকি একটি নাম আছে। সেটি হল জয়েন্ট অপারেশন্যাল ডিটাচমেন্ট-ডেল্টা বা 1st SFOD-D। ব্রিটিশ SAS(22nd Special Air Service Regiment) এর থেকে দেশে তৈরি হয় ডেল্টা ফোর্স। এসএএসের কাঠামো দেখে উত্সাহিত হন ডেল্টার স্থপতি কর্ণেল চার্লস বেকউইথ।
গ্রিনল্যান্ডের রাজনৈতিক অস্থিরতা
ক'দিন আগেই ভেনেজুয়েলায় (Venezuela) অভিযান চালিয়ে প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে (Venezuela President Nicolas Maduro) তুলে এনেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (Donald Trump)। মাদুরোর বিরুদ্ধে মাদকপাচার থেকে শুরু করে মারাত্মক সব অভিযোগ এনেছেন তিনি। এবার কি ট্রাম্পের নজর গ্রিনল্যান্ডের (Greenland) দিকে? সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছেন, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে আমেরিকার গ্রিনল্যান্ড দরকার। তারপর থেকেই কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, আমেরিকা হয়তো গ্রিনল্য়ান্ড দখল করে নিতে পারে। এই আবহে গ্রিনল্যান্ডের অভিভাবক ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন। তিনি সাফ বলেছেন, গ্রিনল্যান্ড বিক্রি নেই!মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গ্রিনল্যান্ড অধিগ্রহণের জন্য সামরিক শক্তির ব্যবহার করতে পারেন বলে শোনা যাচ্ছিল। হোয়াইট হাউসের তরফে এমন তথ্য মিলেছে যে, এ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিকল্প নিয়ে নাকি আলোচনা করেছেন ট্রাম্প। গ্রিনল্যান্ড ন্যাটো জোটভুক্ত দেশ ডেনমার্কের একটি আধা স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল। কিন্তু হোয়াইট হাউস বলেছে, এটিকে অধিগ্রহণ করা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তামূলক অগ্রাধিকারের জায়গা। তাই নাকি? এ ঘটনা যদি সত্য হয়, তবে তো বিরাট বড় খবর।
বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা
বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনূসের সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা হয়েছে পুলিশের রেকর্ড। সেটির সরকারি পর্যালোচনা অনুসারে, ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত পুলিশের রেকর্ডের এক বছরব্যাপী পর্যালোচনায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে যুক্ত ৬৪৫টি ঘটনার নথিভুক্ত করা হয়েছে। যা দেশব্যাপী যাচাইকৃত প্রাথমিক তথ্য বিবরণী, সাধারণ ডায়েরি, চার্জশিট এবং তদন্তের আপডেট থেকে সংকলিত। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এক বিবৃতিতে বলেছে, "স্বচ্ছতা, নির্ভুলতা এবং দৃঢ়তার সঙ্গে অপরাধ মোকাবিলায় বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"
বাবা ভাঙ্গা যদিও ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের কথা বলেছিলেন, তবে তিনি চরম আবহাওয়ার (Extreme Weather) বিষয়েও সতর্ক করেছিলেন। দাবানল সরাসরি এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। বিজ্ঞানী এবং জলবায়ু বিশেষজ্ঞদের মতে, ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক তাপমাত্রা এবং দীর্ঘস্থায়ী খরা দাবানলকে আরও ঘনঘন এবং প্রাণঘাতী করে তুলছে। চিলির এই আগুন হুট করে লাগেনি। এই অঞ্চলটি দীর্ঘদিন ধরে শুষ্ক আবহাওয়া, অস্বাভাবিক উচ্চ তাপমাত্রা এবং জলের অভাবের হচ্ছিল। এই পরিস্থিতি বনাঞ্চল এবং আবাসিক এলাকাগুলোকে জ্বালানিতে পরিণত করেছে, যার ফলে আগুন অনিয়ন্ত্রিতভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।
তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ
এলিয়েন বা ভিনগ্রহীদের সাথে যোগাযোগ
আরেকটি রোমাঞ্চকর দাবি হল, ২০২৬ সালে মানবজাতি ভিনগ্রহের প্রাণীর মুখোমুখি হতে পারে। মজার বিষয় হল, যখন এই ভবিষ্যৎবাণীটি ভাইরাল হচ্ছিল, ঠিক সেই সময় ২০২৫ সালের ১ জুলাই চিলির ‘অ্যাস্টেরয়েড টেরিস্ট্রিয়াল-ইমপ্যাক্ট লাস্ট অ্যালার্ট সিস্টেম’ (ATLAS) টেলিস্কোপ ‘3I/ATLAS’ নামক একটি আন্তঃনাক্ষত্রিক বস্তু আবিষ্কার করে, যা এই তত্ত্বকে আরও জোরালো করেছে।
এশিয়ার বিশ্বশক্তিতে রূপান্তর:
