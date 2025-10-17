English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Kacha Badam Bhuban Badyakar: কুঁড়েঘর থেকে এখন ঝাঁ চকচকে দোতলা পাকাবাড়িতে! কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতায় হারিয়েছেন 'কাঁচা বাদামে'র কপিরাইট...

Kacha Badam singer Bhuban Badyakar: ভাইরাল হিট গান-ই তাঁকে আইনি জটিলতায় টেনে নিয়ে যায়। গানের কপিরাইট আর তাঁর নেই।

| Oct 17, 2025, 06:14 PM IST
কুঁড়েঘর থেকে পাকাবাড়িতে 'কাঁচাবাদাম' ভুবন বাদ্যকর...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কাঁচা বাদাম খ্যাত ভুবন বাদ্যকরকে মনে আছে? ছোট্ট কুঁড়েঘর থেকে জীবন শুরু করা সেই ভুবন বাদ্যকরের এবার ঠিকানা তাঁর নতুন ঝাঁ চকচকে পাকা বাড়ি।  

কুঁড়েঘর থেকে পাকাবাড়িতে 'কাঁচাবাদাম' ভুবন বাদ্যকর...

সোশ্যাল মিডিয়ায় খ্যাতি রাতারাতি বদলে দিয়েছিল তাঁর জীবন। বিশ্বব্যাপী আলোড়ন তুলেছিল কাচা বাদাম গানটি। ভুবন বাদ্যকরের কথায়, "আমি বাদাম বিক্রি করতাম... আর কেউ আমার ফোন চুরি করে নিত!"  

কুঁড়েঘর থেকে পাকাবাড়িতে 'কাঁচাবাদাম' ভুবন বাদ্যকর...

"ঠিক করি, এই নিয়ে একটা গান তৈরি করব আর এটি গাইব। যাতে সবাই শুনে মজা পায়।" এরপর স্থানীয় এক ব্যক্তি-ই তাঁর গান রেকর্ড করে সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করেন। কয়েকদিনের মধ্যেই তা ভাইরাল হয়ে যায়। তারপর বাকিটা ইতিহাস...  

কুঁড়েঘর থেকে পাকাবাড়িতে 'কাঁচাবাদাম' ভুবন বাদ্যকর...

আগে ভুবন বাদ্যকর একটি সাধারণ কুঁড়েঘরে থাকতেন। কিন্তু এখন দিন বদলেছে। কুঁড়েঘরের জায়গায় এখন দোতলা পাকাবাড়ি। যার দিকে তাকিয়ে ভুবন বাদ্যকর সগর্বে বলেন, "এখন এটা আমার বাড়ি।"  

কুঁড়েঘর থেকে পাকাবাড়িতে 'কাঁচাবাদাম' ভুবন বাদ্যকর...

ঝাঁ চকচকে দোতলা পাকাবাড়ির অন্দরমহলও সুসজ্জিত। তবে এই ভাইরাল হিট গান-ই তাঁকে আইনি জটিলতায় টেনে নিয়ে যায়। ভুবন বাদ্যকর বলেন,“আমি বোম্বে গিয়েছিলাম। আমাকে প্রায় ৬০,০০০-৭০,০০০ টাকা দিয়েছিল। পরে আমি কলকাতার এক ডিজির কাছে গিয়েছিলাম, যিনি আমাকে ১ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন।"

কুঁড়েঘর থেকে পাকাবাড়িতে 'কাঁচাবাদাম' ভুবন বাদ্যকর...

"কিন্তু এই গানের কপিরাইট আর আমার কাছে নেই।” জানান ভুবন বাদ্যকর। আক্ষেপ করে বলেন, কেউ তাঁকে বড় স্বপ্ন দেখিয়ে নথিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে ও গানের স্বত্ব কেড়ে নেয়।

