Bengal Weather Update: ভয়ংকর বেগে ধেয়ে আসছে কালবৈশাখীর রক্তচক্ষু, জারি কমলা সতর্কতা-- প্রবল বজ্রবিদ্যুৎ-সহ অবিরাম বৃষ্টি

Heavy Rain alert in Bengal: বসন্তের আমেজ কাটিয়ে চৈত্র মাসের শুরুতেই রণংদেহী মেজাজে ফিরল আবহাওয়া। আজ, শুক্রবার বিকেলে দক্ষিণবঙ্গের দুই জেলা— মুর্শিদাবাদ ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় কালবৈশাখীর ভ্রুকুটি দেখা দিয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পক্ষ থেকে এই দুই জেলার জন্য জারি করা হয়েছে 'কমলা সতর্কতা' (Orange Alert)।  

| Mar 20, 2026, 05:53 PM IST

 

 

কালবৈশাখীর আশঙ্কা

আজ থেকে রবিবার পর্যন্ত বিভিন্ন জেলায় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কালবৈশাখীর আশঙ্কা। হতে পারে বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টিও। চলতে পারে ঝোড়ো হাওয়ার তান্ডব।

শুক্রবার ভোর থেকেই শুরু হাওয়াবদল। জেলায় জেলায় মেঘলা আকাশ। দুপুর বা বিকেলের পরে বৃষ্টি। সকালে একাধিক জেলায় ঘন হয়ে কুয়াশার মতো জমে থাকা জলীয় বাষ্প।

রাজ্য জুড়েই ঝড়বৃষ্টির (Heavy Rain) সম্ভাবনা বাড়বে আজ দুপুরের পর থেকে। আজ, শুক্রবার ও আগামীকাল শনিবার কালবৈশাখীর আশঙ্কা রাজ্যে। সোমবারে থেকে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে।

প্রকাশিত মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে, বহরমপুর, বেলডাঙা এবং তৎসংলগ্ন এলাকাগুলো এই ঝড়ের প্রধান কেন্দ্রে থাকতে পারে।

বিকেল সাড়ে ৫টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার মধ্যে ঝড়ের তীব্রতা সবথেকে বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।  

আবহাওয়া দপ্তরের 'নাউকাস্ট' (Nowcast) বুলেটিন অনুযায়ী, বিকেল ৩:৪০ মিনিট থেকে পরবর্তী ২ থেকে ৩ ঘণ্টার মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কিছু অংশে মাঝারি ধরনের বজ্রপাত এবং হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বিচার করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় 'কমলা সতর্কতা' (Orange Alert) জারি করেছে আবহাওয়া অফিস।  

মুর্শিদাবাদের রেশ কাটতে না কাটতেই বিকেল ৩:৪০ মিনিটে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জন্যও একই ধরনের সতর্কবার্তা জারি করে হাওয়া অফিস।

উপগ্রহ চিত্র অনুযায়ী, বারুইপুর এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে বিকেলের পর থেকেই আকাশ কালো করে মেঘ জমতে শুরু করেছে।

এখানেও ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া ও মাঝারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।  

আবহাওয়াবিদদের মতে, এই কালবৈশাখীর জোড়া প্রভাবে বেশ কিছু ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে:  

বজ্রাঘাত

প্রবল বজ্রপাতের কারণে খোলা জায়গায় থাকা মানুষের প্রাণের ঝুঁকি বাড়তে পারে।  

কাঠামোগত ক্ষতি

দমকা হাওয়ার দাপটে কাঁচা বাড়ি, মাটির দেওয়াল বা দুর্বল গাছ ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।  

সাধারণ মানুষের জন্য নির্দেশিকা

১. ঝড়-বৃষ্টির সময় অতি প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না বেরোনোই শ্রেয়।

সাধারণ মানুষের জন্য নির্দেশিকা

২. খোলা মাঠ, বড় গাছ বা জলাশয়ের কাছাকাছি অবস্থান করা অত্যন্ত বিপজ্জনক।  

সাধারণ মানুষের জন্য নির্দেশিকা

৩. বজ্রপাতের সময় বাড়ির জানলা-দরজা বন্ধ রাখা এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের প্লাগ খুলে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।  

চৈত্রের এই হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টিতে স্বস্তির চেয়ে আতঙ্কই বেশি দানা বাঁধছে সাধারণ মানুষের মনে। সন্ধ্যা নামার আগেই পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সতর্ক নজরদারি চালানো হচ্ছে।

LPG Crisis: গ্যাস পাবেন যখন তখন: এবার ২ মিনিটেই মিলবে সিলিন্ডার, চালু হল 'LPG ATM'

LPG Crisis: গ্যাস পাবেন যখন তখন: এবার ২ মিনিটেই মিলবে সিলিন্ডার, চালু হল 'LPG ATM'

