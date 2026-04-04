Bengal Weather Update: গাঙ্গেয় বঙ্গে ঘূর্ণাবর্তের সঙ্গে কালবৈশাখী; বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি; রবি থেকেই কি শুরু ঘোর দুর্যোগ?
হাওয়াবদল
সন্দীপ প্রামাণিক: আজ গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া একাধিক জেলায়। কাল রবিবার থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস। মঙ্গলবার ও বুধবার ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে বলে আশঙ্কা আবহাওয়াবিদদের। আজ, শনিবার বিকেলের আবহাওয়া-খবরে একথা জানিয়ে দিলেন আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আবহাওয়াবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায়।
গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া
শনিবার গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া তুলনামূলকভাবে বেশি থাকবে উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম জেলায়। পশ্চিমের জেলাগুলিতে ৩৯ থেকে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা। শনিবার পশ্চিমের দু-এক জেলায় স্থানীয়ভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা।
কলকাতায়
দু-দফায় বৃষ্টি
কালবৈশাখী-পরিস্থিতি
সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে বইবে ঝোড়ো হাওয়া। মঙ্গলবার কালবৈশাখীর পরিস্থিতি থাকতে পারে পুরুলিয়া বাঁকুড়া পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম মুর্শিদাবাদ জেলায়। বুধবার কালবৈশাখীর মুহূর্ত-পরিস্থিতি হাওড়া হুগলি উত্তর ২৪ পরগনা পূর্ব বর্ধমান এবং নদীয়া জেলায়।
বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি, সঙ্গে ঝড়
উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং-সহ উপরের পাঁচ জেলায় বৃষ্টি চলবে। রবিবার থেকে দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার জলপাইগুড়ির সঙ্গে উত্তর দিনাজপুর জেলাতেও ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা। সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে বইবে দমকা ঝোড়ো বাতাস। উত্তরবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির দুর্যোগের পরিস্থিতি থাকবে মঙ্গলবার এবং বুধবার। মঙ্গলবার উপরের দিকের পাঁচ জেলা এবং বুধবার উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই কালবৈশাখী এবং শিলাবৃষ্টি-সহ দুর্যোগের আশঙ্কা।
পশ্চিমি ঝঞ্ঝা
