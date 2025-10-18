Kali Puja 2025: মা কালীর সঙ্গেই পুজো পান সত্য পীর! চেটেপুটে প্রসাদ খান হিন্দু-মুসলিম সবাই...
Kali Puja 2025: ৫০০ বছর ধরে বংশ পরম্পরায় বাউরি সমাজের সদস্যরা কালী এবং পীরবাবার পুজো করেন ৷ যেখানে ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে হিন্দু ও মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মানুষ অংশ নিতে পারেন ৷ কালীপুজোর সময় এই হিড়াবহাল মন্দিরের পরিবেশ বেশ জাঁকজমক হয়ে ওঠে ৷
1/7
মা ভদ্রকালীর এবং সত্য পীরের মন্দির
2/7
মা ভদ্রকালীর এবং সত্য পীরের মন্দির
photos
TRENDING NOW
3/7
মা ভদ্রকালীর এবং সত্য পীরের মন্দির
4/7
মা ভদ্রকালীর এবং সত্য পীরের মন্দির
5/7
মা ভদ্রকালীর এবং সত্য পীরের মন্দির
6/7
মা ভদ্রকালীর এবং সত্য পীরের মন্দির
7/7
মা ভদ্রকালীর এবং সত্য পীরের মন্দির
photos