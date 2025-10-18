English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Kali Puja 2025: মা কালীর সঙ্গেই পুজো পান সত্য পীর! চেটেপুটে প্রসাদ খান হিন্দু-মুসলিম সবাই...

Kali Puja 2025: ৫০০ বছর ধরে বংশ পরম্পরায় বাউরি সমাজের সদস্যরা কালী এবং পীরবাবার পুজো করেন ৷ যেখানে ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে হিন্দু ও মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মানুষ অংশ নিতে পারেন ৷ কালীপুজোর সময় এই হিড়াবহাল মন্দিরের পরিবেশ বেশ জাঁকজমক হয়ে ওঠে ৷ 

| Oct 18, 2025, 05:29 PM IST
1/7

মা ভদ্রকালীর এবং সত্য পীরের মন্দির

মনোরঞ্জন মিশ্র: প্রায় ৫০০ বছর ধরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা বহন করছে পুরুলিয়ার প্রান্তিক এক গ্রাম হিড়বহাল ৷ পুরুলিয়ার ২ নম্বর ব্লকের এই গ্রামে একই মন্দিরে ভদ্রকালী ও পীরের উপাসনা করা হয় ৷   

2/7

মা ভদ্রকালীর এবং সত্য পীরের মন্দির

যেখানে পীর বাবাকে সত্যনারায়ণ রূপে পুজো করেন পুরোহিত ৷ যে মন্দির ‘মা ভদ্রকালীর এবং সত্য পীরের মন্দির’ নামে পরিচিত ৷ তবে, সেই পুরোহিত কোনও ব্রাহ্মণ নন ৷   

3/7

মা ভদ্রকালীর এবং সত্য পীরের মন্দির

৫০০ বছর ধরে বংশ পরম্পরায় বাউরি সমাজের সদস্যরা কালী এবং পীরবাবার পুজো করেন ৷ যেখানে ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে হিন্দু ও মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মানুষ অংশ নিতে পারেন ৷  

4/7

মা ভদ্রকালীর এবং সত্য পীরের মন্দির

কালীপুজোর সময় এই হিড়াবহাল মন্দিরের পরিবেশ বেশ জাঁকজমক হয়ে ওঠে ৷ ভদ্রকালীর মন্দির হওয়ায় এখানে বলি প্রথা চালু রয়েছে ৷ আর এই বলি প্রথাই এই মন্দিরের মূল আকর্ষণ ৷   

5/7

মা ভদ্রকালীর এবং সত্য পীরের মন্দির

হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মানুষ বলিতে অংশ নেন ৷ একসঙ্গে পাঁঠা বলি এবং মুরগি বলি হয় ৷ এই মন্দিরে পুরুলিয়া ছাড়াও, আশেপাশের জেলা থেকে, এমনকি প্রতিবেশী রাজ্যের লোকজনও পুজো দিতে আসেন এই মন্দিরে ৷  

6/7

মা ভদ্রকালীর এবং সত্য পীরের মন্দির

কথিত আছে যে, প্রায় ৫০০ বছর আগে এক সন্ন্যাসী জঙ্গলে তপস্যা করার সময় কালীর স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন ৷ সেই সময় তিনি ওই গ্রামে কালীপুজো শুরু করেন ৷ কয়েকদিন পর এক মুসলিম পীরবাবা ওই সন্ন্যাসীকে কালীমন্দিরেই আল্লাহ’র উপাসনার পরাপর্শ দেন ৷   

7/7

মা ভদ্রকালীর এবং সত্য পীরের মন্দির

কিন্তু ওই সন্ন্যাসী মুসলিমদের আরাধ্য আল্লাহ’র উপাসনা করতে দ্বিধাবোধ করেন ৷ সেই সময় পীরবাবা আল্লাহ’কে সত্যনারায়ণ রূপে পুজো করার পরামর্শ দেন ৷ সেই প্রস্তাবে রাজি হন সন্ন্যাসী এবং সেই থেকে ভদ্রকালী এবং আল্লাহ’র উপাসনা হয়ে আসছে ওই মন্দিরে ৷

পরবর্তী
অ্যালবাম

Afghan Cricketers Killed: রক্ত ফুটছে রশিদের, পাক হামলায় নিহত দশে ৩ ক্রিকেটার! আফগান নেতার এবার নির্মম প্রতিশোধ

পরবর্তী অ্যালবাম

Afghan Cricketers Killed: রক্ত ফুটছে রশিদের, পাক হামলায় নিহত দশে ৩ ক্রিকেটার! আফগান নেতার এবার নির্মম প্রতিশোধ

Afghan Cricketers Killed: রক্ত ফুটছে রশিদের, পাক হামলায় নিহত দশে ৩ ক্রিকেটার! আফগান নেতার এবার নির্মম প্রতিশোধ

Afghan Cricketers Killed: রক্ত ফুটছে রশিদের, পাক হামলায় নিহত দশে ৩ ক্রিকেটার! আফগান নেতার এবার নির্মম প্রতিশোধ 8
Dhanteras 2025: ঝাড়ু থেকে ধনে, এই ১০টি জিনিস কিনলেই মিলবে মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদ!

Dhanteras 2025: ঝাড়ু থেকে ধনে, এই ১০টি জিনিস কিনলেই মিলবে মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদ!

Dhanteras 2025: ঝাড়ু থেকে ধনে, এই ১০টি জিনিস কিনলেই মিলবে মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদ! 12
Fresh pandemic warning: খোঁজ নয়া &#039;বাদুড় ডেরা&#039;র, নয়া স্ট্রেইনে এবার অতিমারী ছড়াবে ইউরোপ থেকে! ভয়াল সতর্কবার্তা বিজ্ঞানীদের...

Fresh pandemic warning: খোঁজ নয়া 'বাদুড় ডেরা'র, নয়া স্ট্রেইনে এবার অতিমারী ছড়াবে ইউরোপ থেকে! ভয়াল সতর্কবার্তা বিজ্ঞানীদের...

Fresh pandemic warning: খোঁজ নয়া 'বাদুড় ডেরা'র, নয়া স্ট্রেইনে এবার অতিমারী ছড়াবে ইউরোপ থেকে! ভয়াল সতর্কবার্তা বিজ্ঞানীদের... 8
Train Fire Accident: গরিব রথ এক্সপ্রেসে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড! পুড়ে খাক পরপর তিনটি কোচ...

Train Fire Accident: গরিব রথ এক্সপ্রেসে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড! পুড়ে খাক পরপর তিনটি কোচ...

Train Fire Accident: গরিব রথ এক্সপ্রেসে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড! পুড়ে খাক পরপর তিনটি কোচ... 9