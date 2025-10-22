English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Kali Puja 2025: ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে মাথা! কালী মন্দিরের 'জাগ্রত' প্রতিমা ভাংচুর... ব্যাপক চাঞ্চল্য...

 এই মন্দির খুবই জাগ্রত বলে দাবি স্থানীয়দের। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই শুরু রাজনৈতিক দোষারোপের পালা।

| Oct 22, 2025, 01:56 PM IST

Kali Idol vandalized: এই মন্দির খুবই জাগ্রত বলে দাবি স্থানীয়দের। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই শুরু রাজনৈতিক দোষারোপের পালা।

1/8

কালী প্রতিমা ভাংচুর!

Kali Idol vandalized

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কালী মন্দিরে কালী প্রতিমা ভাংচুর। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপে।

2/8

কালী প্রতিমা ভাংচুর!

Kali Idol vandalized

কাকদ্বীপ বিধানসভার সূর্যনগর গ্রামপঞ্চায়েতের নস্করপাড়ায় মা কালী মন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনাটি ঘটে। 

3/8

কালী প্রতিমা ভাংচুর!

Kali Idol vandalized

এদিন ভোরবেলায় গ্রামের মানুষ দেখেন, মা কালীর মন্দিরের প্রতিমা ভাঙা। প্রতিমার মাথা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। 

4/8

কালী প্রতিমা ভাংচুর!

Kali Idol vandalized

এই ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। কে বা কারা একাজ করেছে? পুলিস তদন্ত শুরু করেছে। 

5/8

কালী প্রতিমা ভাংচুর!

Kali Idol vandalized

পুলিস ইতিমধ্যেই ওই মন্দির বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। তবে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি।

6/8

কালী প্রতিমা ভাংচুর!

Kali Idol vandalized

এই ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছে গোটা কাকদ্বীপ এলাকা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপের এই মন্দির খুবই জাগ্রত বলে দাবি স্থানীয়দের। 

7/8

কালী প্রতিমা ভাংচুর!

Kali Idol vandalized

এই মন্দিরে বছরের পর বছর গ্রামের মানুষ পুজো দিয়ে আসছে, সেই মন্দিরে এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

8/8

কালী প্রতিমা ভাংচুর!

Kali Idol vandalized

ওদিকে এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই শুরু রাজনৈতিক দোষারোপের পালা। তৃণমূলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Bhai Dwitiya Date & Time 2025: বুধেই তিথি পড়ছে? বৃহস্পতিবার ফোঁটার সময় ক'টা থেকে ক'টা? শুভ মুহূর্ত? জেনে নিন ভাইদ্বিতীয়ার খুঁটিনাটি...

পরবর্তী অ্যালবাম

Bhai Dwitiya Date &amp; Time 2025: বুধেই তিথি পড়ছে? বৃহস্পতিবার ফোঁটার সময় ক&#039;টা থেকে ক&#039;টা? শুভ মুহূর্ত? জেনে নিন ভাইদ্বিতীয়ার খুঁটিনাটি...

Bhai Dwitiya Date & Time 2025: বুধেই তিথি পড়ছে? বৃহস্পতিবার ফোঁটার সময় ক'টা থেকে ক'টা? শুভ মুহূর্ত? জেনে নিন ভাইদ্বিতীয়ার খুঁটিনাটি...

Bhai Dwitiya Date & Time 2025: বুধেই তিথি পড়ছে? বৃহস্পতিবার ফোঁটার সময় ক'টা থেকে ক'টা? শুভ মুহূর্ত? জেনে নিন ভাইদ্বিতীয়ার খুঁটিনাটি... 7
Rishav Tandon Passes away: শোকবিহ্বল বলিউড! আচমকাই প্রয়াত জনপ্রিয় গায়ক-অভিনেতা... অসময়ে মৃত্যুর কারণ সেই...

Rishav Tandon Passes away: শোকবিহ্বল বলিউড! আচমকাই প্রয়াত জনপ্রিয় গায়ক-অভিনেতা... অসময়ে মৃত্যুর কারণ সেই...

Rishav Tandon Passes away: শোকবিহ্বল বলিউড! আচমকাই প্রয়াত জনপ্রিয় গায়ক-অভিনেতা... অসময়ে মৃত্যুর কারণ সেই... 8
Horoscope Today: খুব কাছের মানুষ ঠকাতে পারে মিথুনকে, আত্মীয়ের চক্রান্তে সংসারে চরম অশান্তি কন্যার

Horoscope Today: খুব কাছের মানুষ ঠকাতে পারে মিথুনকে, আত্মীয়ের চক্রান্তে সংসারে চরম অশান্তি কন্যার

Horoscope Today: খুব কাছের মানুষ ঠকাতে পারে মিথুনকে, আত্মীয়ের চক্রান্তে সংসারে চরম অশান্তি কন্যার 12
Deepika-Ranveer&#039;s Daughter: দীপাবলির মিষ্টি-দুষ্টু চমক, &#039;দুয়া&#039;র মুখ দেখালেন দীপিকা-রণবীর...

Deepika-Ranveer's Daughter: দীপাবলির মিষ্টি-দুষ্টু চমক, 'দুয়া'র মুখ দেখালেন দীপিকা-রণবীর...

Deepika-Ranveer's Daughter: দীপাবলির মিষ্টি-দুষ্টু চমক, 'দুয়া'র মুখ দেখালেন দীপিকা-রণবীর... 6