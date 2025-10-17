Kali Puja Weather: ভেস্তে যাবে কালীপুজো? তুমুল ঝড়বৃষ্টিতে দীপ নিভে যাবে দীপাবলির? ভাসবে কলকাতা-সহ কোন কোন জেলা?
Rain and Thundershowers on Kali Puja in Kolkata: শনিবার থেকেই রাজ্যের উপকূলে মেঘলা আকাশ। সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির আশঙ্কা। তাহলে? ম্লান হয়ে যাবে দীপাবলি? ভেস্তে যাবে কালীপুজোও?
৭ দিনের হাওয়াখবর
ম্লান শনি-রবি
জানা গিয়েছে, কলকাতার সার্বিক আবহাওয়া শুক্রবার পর্যন্ত অত্যন্ত মনোরম থাকবে। কলকাতায় সপ্তাহটার শুরু পরিষ্কার আকাশ দিয়ে হলেও শনিবার থেকে রাজ্যের উপকূলে মেঘলা আকাশ এবং বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির আশঙ্কা। দেখতে গেলে আজ শুক্রবার থেকেই আকাশ 'পার্টলি ক্লাউডি' থাকবে। শনিবার বৃষ্টির আশঙ্কা বেশি থাকবে অবশ্য উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি, সঙ্গে বজ্রপাতের আশঙ্কা। রবিবারেও উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার সঙ্গে পূর্ব মেদিনীপুরেও বৃষ্টি বাড়বে।
তাহলে সোমে, কালীপুজোর দিনে?
গরম, বৃষ্টি
আর কলকাতায়?
শহর অবশ্য বর্ষার মরসুম থেকে সদ্য বেরিয়ে গিয়েছে। এখন আবহাওয়া খুবই পরিষ্কার ও আরামদায়ক থাকার কথা। কেননা শীত আসছে। কিন্তু জানা গিয়েছে, আগামীকাল শনিবার এবং পরশু রবিবার আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে। শনি ও রবিবার খুব সামান্য বৃষ্টি হতে পারে কলকাতায়। কালীপুজো এবং দীপাবলির দিনে আংশিক মেঘলা আকাশ এবং কিছুটা বেশি আপেক্ষিক আর্দ্রতা থাকবে। তবে বৃষ্টির পূর্বাভাস সেভাবে এখনও পর্যন্ত নেই।
ওয়েদার ওয়ার্নি
দক্ষিণের হাওয়া
