English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Kali Puja Weather: ভেস্তে যাবে কালীপুজো? তুমুল ঝড়বৃষ্টিতে দীপ নিভে যাবে দীপাবলির? ভাসবে কলকাতা-সহ কোন কোন জেলা?

Rain and Thundershowers on Kali Puja in Kolkata: শনিবার থেকেই রাজ্যের উপকূলে মেঘলা আকাশ। সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির আশঙ্কা। তাহলে? ম্লান হয়ে যাবে দীপাবলি? ভেস্তে যাবে কালীপুজোও?

| Oct 17, 2025, 01:31 PM IST
1/7

৭ দিনের হাওয়াখবর

দিল্লির মৌসম ভবনের সাতদিনের হাওয়া-খবর (India Meteorological Department’s seven-day weather forecast) প্রকাশিত হল। কী বলা হয়েছে তাতে?

2/7

ম্লান শনি-রবি

জানা গিয়েছে, কলকাতার সার্বিক আবহাওয়া শুক্রবার পর্যন্ত অত্যন্ত মনোরম থাকবে। কলকাতায় সপ্তাহটার শুরু পরিষ্কার আকাশ দিয়ে হলেও শনিবার থেকে রাজ্যের উপকূলে মেঘলা আকাশ এবং বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির আশঙ্কা। দেখতে গেলে আজ শুক্রবার থেকেই আকাশ 'পার্টলি ক্লাউডি' থাকবে। শনিবার বৃষ্টির আশঙ্কা বেশি থাকবে অবশ্য উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি, সঙ্গে বজ্রপাতের আশঙ্কা। রবিবারেও উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার সঙ্গে পূর্ব মেদিনীপুরেও বৃষ্টি বাড়বে। 

3/7

তাহলে সোমে, কালীপুজোর দিনে?

তাহলে সোমে, কালীপুজোর দিনে কী হবে? জানা গিয়েছে, কালীপুজোর দিন সোমবার থেকে বৃষ্টির আশঙ্কা অবশ্য কমবে। কালীপুজো এবং দীপাবলির দিন বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ কিছুটা বেশি থাকায় অস্বস্তি অনুভূত হবে। তবে বৃষ্টির চোখরাঙানি তেমন থাকছে না বলেই পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের। 

4/7

গরম, বৃষ্টি

আজ, শুক্রবার থেকেই তাপমাত্রা একটু বাড়বে। দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২ থেকে ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে, রাতের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৫ থেকে ২৬ ডিগ্রির কাছাকাছি। আগামীকাল ও পরশু, মানে, শনি ও রবিবার (১৮, ১৯ অক্টোবর) আকাশ আংশিক মেঘলাই থাকবে। সঙ্গে বজ্রপাত-সহ বৃষ্টির শঙ্কা।

5/7

আর কলকাতায়?

শহর অবশ্য বর্ষার মরসুম থেকে সদ্য বেরিয়ে গিয়েছে। এখন আবহাওয়া খুবই পরিষ্কার ও আরামদায়ক থাকার কথা। কেননা শীত আসছে। কিন্তু জানা গিয়েছে, আগামীকাল শনিবার এবং পরশু রবিবার আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে। শনি ও রবিবার খুব সামান্য বৃষ্টি হতে পারে কলকাতায়। কালীপুজো এবং দীপাবলির দিনে আংশিক মেঘলা আকাশ এবং কিছুটা বেশি আপেক্ষিক আর্দ্রতা থাকবে। তবে বৃষ্টির পূর্বাভাস সেভাবে এখনও পর্যন্ত নেই।

6/7

ওয়েদার ওয়ার্নি

আইএমডি গোটা ভারতেরই ওয়েদার ওয়ার্নি (IMD issues weather warnings across India) বের করেছে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় আগামী কদিন কেমন থাকবে ওয়েদার, তা জানিয়েছে তারা। আগামী কয়েক দিনে কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টি হবে, কোথাও বজ্রপাত, কোথাও ঝড়। এই ফোরকাস্ট পেনিনসুলার ইন্ডিয়া, পূর্ব মধ্য ও পশ্চিম ভারত সংক্রান্ত।  

7/7

দক্ষিণের হাওয়া

দক্ষিণের হাওয়াখবরও আছে। আগামী ২১ অক্টোবর পর্যন্ত তামিল নাডু, কেরালায় ভারী থেকে মাঝারি বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত। অন্ধ্র উপকূলে, লক্ষদ্বীপেও ইতস্তত বৃষ্টি। হাওয়া বইতে পারে প্রায় ৪০ কিমি প্রতি ঘণ্টা বেগে। কোথাও কোথাও জল জমবে। এলাকাভিত্তিক বন্যাও কোথাও কোথাও হতে পারে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ব্যবসায় ভুল করলেই বিপদ কন্যার, ব্যক্তিগত ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন মকর...

পরবর্তী অ্যালবাম

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ব্যবসায় ভুল করলেই বিপদ কন্যার, ব্যক্তিগত ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন মকর...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ব্যবসায় ভুল করলেই বিপদ কন্যার, ব্যক্তিগত ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন মকর...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ব্যবসায় ভুল করলেই বিপদ কন্যার, ব্যক্তিগত ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন মকর... 12
Shani Rashifal: ৩০ বছর পরে মীনে শনি! বড়ঠাকুরের মহাপ্রভাবে দীপাবলিতেই এঁদের কপালে জ্বলবে সৌভাগ্যের লক্ষ প্রদীপ! অর্থ, মান, যশ...

Shani Rashifal: ৩০ বছর পরে মীনে শনি! বড়ঠাকুরের মহাপ্রভাবে দীপাবলিতেই এঁদের কপালে জ্বলবে সৌভাগ্যের লক্ষ প্রদীপ! অর্থ, মান, যশ...

Shani Rashifal: ৩০ বছর পরে মীনে শনি! বড়ঠাকুরের মহাপ্রভাবে দীপাবলিতেই এঁদের কপালে জ্বলবে সৌভাগ্যের লক্ষ প্রদীপ! অর্থ, মান, যশ... 7
Mamata Banerjee: দীঘার জগন্নাথধাম জনপ্রিয়, এবার শিলিগুড়িতে সবচেয়ে বড় মহাকাল মন্দির তৈরির ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর...

Mamata Banerjee: দীঘার জগন্নাথধাম জনপ্রিয়, এবার শিলিগুড়িতে সবচেয়ে বড় মহাকাল মন্দির তৈরির ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর...

Mamata Banerjee: দীঘার জগন্নাথধাম জনপ্রিয়, এবার শিলিগুড়িতে সবচেয়ে বড় মহাকাল মন্দির তৈরির ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর... 7
Meet Mukesh Ambani of Afghanistan: উদ্বাস্তু থেকে দুবাইয়ের রাজা, আজ ১০৬৫০০০০০০০০ টাকার সাম্রাজ্য! &#039;আফগান আম্বানি&#039;কে চেনেন?

Meet Mukesh Ambani of Afghanistan: উদ্বাস্তু থেকে দুবাইয়ের রাজা, আজ ১০৬৫০০০০০০০০ টাকার সাম্রাজ্য! 'আফগান আম্বানি'কে চেনেন?

Meet Mukesh Ambani of Afghanistan: উদ্বাস্তু থেকে দুবাইয়ের রাজা, আজ ১০৬৫০০০০০০০০ টাকার সাম্রাজ্য! 'আফগান আম্বানি'কে চেনেন? 8