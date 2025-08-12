Kaliya Naag: বিশাল সাপ, বহু ফণা! এ যেখানে থাকে সেখানকার জল হয়ে যায় ভয়ংকর বিষাক্ত! এই কি শ্রীকৃষ্ণের সেই...

Kaliya Naag: বিশাল সাপ, বহু ফণা! এ যেখানে থাকে সেখানকার জল হয়ে যায় ভয়ংকর বিষাক্ত! এই কি শ্রীকৃষ্ণের সেই...
Mythological Kaliya Naag And Lord Krishna: কালীয় এক পৌরাণিক সর্প চরিত্র। বিশাল আকারের সাপ, বহু তার ফণা। যমুনা নদীর একটি অংশে বাস করত। তার বিষাক্ত প্রভাবে জল দূষিত হয়ে গিয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ কালীয় নাগকে দমন করে যমুনা নদীকে বিষমুক্ত করেছিলেন, যা কালীয়নাগ দমনলীলা নামে পরিচিত।
গরুড়ের ভয়ে
যমুনা, বৃন্দাবনের কাছে
ছুঁলেই মৃত্যু
বিষমুক্ত যমুনা
পাতালে?
ফিজিতে কালীয়?
কালীয় নাগের মূর্তি
