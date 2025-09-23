Kalyani Black Label Strong: বাংলায় ফিরল সেই চেনা কড়া কল্যাণী, আবগারি আবহাওয়ায় উদ্বেল বঙ্গের সুরাপ্রেমীরা, আর দাম মাত্র...

Kalyani Black Label Strong: বাংলায় ফিরল সেই চেনা কড়া কল্যাণী, আবগারি আবহাওয়ায় উদ্বেল বঙ্গের সুরাপ্রেমীরা, আর দাম মাত্র...
বোল্ড এবং স্ট্রং স্বাদের জন্য পরিচিত কল্যাণী ব্ল্যাক লেবেল স্ট্রং বিয়ার। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সুরাপ্রেমীদের কাছে বিশ্বস্ত নাম। পূর্ব ভারতের অনেকের কাছে এটিই প্রথম বিয়ারের অভিজ্ঞতা। এই পুনঃপ্রবর্তনের মাধ্যমে, ইউবিএল কেবল গর্বিত স্থানীয় ঐতিহ্যের একটি ব্র্যান্ডই ফিরিয়ে আনবে না বরং আজকের গ্রাহকদের জন্য এক ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা অর্জনের নতুন সুযোগ করে দেবে। প্রতি ৬৫০ মিলি বোতলের ১৪০ টাকা দাম ধার্য করা হয়েছে।
ইউনাইটেড ব্রিউয়ারিজ লিমিটেডের সিএমও বিক্রম বেহল বলেন, 'কল্যাণী ব্ল্যাক লেবেল স্ট্রং বাংলার বিয়ার সংস্কৃতিতে গভীরভাবে প্রোথিত এক ব্র্যান্ড। এর প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে, আমরা এই ঐতিহ্য উদযাপন করতে চাই এবং বিয়ার প্রেমীদের নতুন প্রজন্মকে এর অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য স্বাগত জানাতে চাই। একটি সাশ্রয়ী মূল্যে রিলঞ্চের মাধ্যমে আমরা কেবল কল্যাণী ব্ল্যাক লেবেল স্ট্রং-এর আইকনিক মর্যাদাকে সম্মান জানাতে পারি না বরং পশ্চিমবঙ্গে এই বিভাগের জন্য ব্যাপক গ্রহণ এবং প্রবৃদ্ধিও চালাতে পারি।'
কল্যাণী ব্ল্যাক লেবেল স্ট্রং বাংলার শীর্ষস্থানীয় সব আউটলেটগুলিতেই ৬৫০ মিলি বোতলে পাওয়া যাবে। ইউনাইটেড ব্রিউয়ারিজ লিমিটেডের শেয়ারের সর্বশেষ দাম বিএসইতে ১৭৭৬.৫৫ টাকায় লেনদেন হয়েছে, যা আগের বন্ধের দাম ছিল ১৭৯৫.৯০ টাকা। দিনে ৫৮৫টিরও বেশি লেনদেনে মোট ৪১০৩টি শেয়ার লেনদেন হয়েছে। শেয়ারটি দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ ১৮০১.৬০ টাকা এবং দিনের মধ্যে সর্বনিম্ন ১৭৭০.০০ টাকায় পৌঁছেছে। দিনের মধ্যে নিট লেনদেন ছিল ৭৩২২৫১১.০০ টাকা।
