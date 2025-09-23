English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Kalyani Black Label Strong: বাংলায় ফিরল সেই চেনা কড়া কল্যাণী, আবগারি আবহাওয়ায় উদ্বেল বঙ্গের সুরাপ্রেমীরা, আর দাম মাত্র...

Sep 23, 2025, 08:30 PM IST
1/4

পশ্চিমবঙ্গে ফের কল্যাণী ব্ল্যাক লেবেল স্ট্রং

Kalyani Black Label Strong in West Bengal

ডাচ ব্রিউয়িং জায়ান্ট হাইনিকেন কোম্পানির অংশ ইউনাইটেড ব্রিউয়ারিজ লিমিটেড (ইউবিএল)। তারা পশ্চিমবঙ্গে ফিরিয়ে আনল কল্যাণী ব্ল্যাক লেবেল স্ট্রং। কল্যাণী নদীর তীরে অবস্থিত দেশের প্রথম ব্রিউয়ারির নামে নামকরণ এই আইকনিক বিয়ারের। যা রাজ্যের ইতিহাস এবং সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত।

2/4

পশ্চিমবঙ্গে ফিরল কল্যাণী ব্ল্যাক লেবেল স্ট্রং

Kalyani Black Label Strong in West Bengal

বোল্ড এবং স্ট্রং স্বাদের জন্য পরিচিত কল্যাণী ব্ল্যাক লেবেল স্ট্রং বিয়ার। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সুরাপ্রেমীদের কাছে বিশ্বস্ত নাম। পূর্ব ভারতের অনেকের কাছে এটিই প্রথম বিয়ারের অভিজ্ঞতা। এই পুনঃপ্রবর্তনের মাধ্যমে, ইউবিএল কেবল গর্বিত স্থানীয় ঐতিহ্যের একটি ব্র্যান্ডই ফিরিয়ে আনবে না বরং আজকের গ্রাহকদের জন্য এক ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা অর্জনের নতুন সুযোগ করে দেবে। প্রতি ৬৫০ মিলি বোতলের ১৪০ টাকা দাম ধার্য করা হয়েছে।    

3/4

পশ্চিমবঙ্গে ফিরল কল্যাণী ব্ল্যাক লেবেল স্ট্রং

Kalyani Black Label Strong in West Bengal

ইউনাইটেড ব্রিউয়ারিজ লিমিটেডের সিএমও বিক্রম বেহল বলেন, 'কল্যাণী ব্ল্যাক লেবেল স্ট্রং বাংলার বিয়ার সংস্কৃতিতে গভীরভাবে প্রোথিত এক ব্র্যান্ড। এর প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে, আমরা এই ঐতিহ্য উদযাপন করতে চাই এবং বিয়ার প্রেমীদের নতুন প্রজন্মকে এর অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য স্বাগত জানাতে চাই। একটি সাশ্রয়ী মূল্যে রিলঞ্চের মাধ্যমে আমরা কেবল কল্যাণী ব্ল্যাক লেবেল স্ট্রং-এর আইকনিক মর্যাদাকে সম্মান জানাতে পারি না বরং পশ্চিমবঙ্গে এই বিভাগের জন্য ব্যাপক গ্রহণ এবং প্রবৃদ্ধিও চালাতে পারি।'  

4/4

পশ্চিমবঙ্গে ফিরল কল্যাণী ব্ল্যাক লেবেল স্ট্রং

Kalyani Black Label Strong in West Bengal

কল্যাণী ব্ল্যাক লেবেল স্ট্রং বাংলার শীর্ষস্থানীয় সব আউটলেটগুলিতেই ৬৫০ মিলি বোতলে পাওয়া যাবে। ইউনাইটেড ব্রিউয়ারিজ লিমিটেডের শেয়ারের সর্বশেষ দাম বিএসইতে ১৭৭৬.৫৫ টাকায় লেনদেন হয়েছে, যা আগের বন্ধের দাম ছিল ১৭৯৫.৯০ টাকা। দিনে ৫৮৫টিরও বেশি লেনদেনে মোট ৪১০৩টি শেয়ার লেনদেন হয়েছে। শেয়ারটি দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ ১৮০১.৬০ টাকা এবং দিনের মধ্যে সর্বনিম্ন ১৭৭০.০০ টাকায় পৌঁছেছে। দিনের মধ্যে নিট লেনদেন ছিল ৭৩২২৫১১.০০ টাকা।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Shukra Mangal Malavya Ruchak Rajyog: ১০০ বছর পরে মঙ্গল-শুক্রের দুই বিরল রাজযোগে এই রাশির জাতকদের হাতে রাশি রাশি টাকা...

পরবর্তী অ্যালবাম

H3N2 Flu Surge in India: ভারতে ছড়াচ্ছে মারাত্মক ফ্লু... ৭০% পরিবার-ই আক্রান্ত! উপসর্গ কী কী, বিপদ কোথায়, জানুন...

H3N2 Flu Surge in India: ভারতে ছড়াচ্ছে মারাত্মক ফ্লু... ৭০% পরিবার-ই আক্রান্ত! উপসর্গ কী কী, বিপদ কোথায়, জানুন...

H3N2 Flu Surge in India: ভারতে ছড়াচ্ছে মারাত্মক ফ্লু... ৭০% পরিবার-ই আক্রান্ত! উপসর্গ কী কী, বিপদ কোথায়, জানুন... 8
Shukra Mangal Malavya Ruchak Rajyog: ১০০ বছর পরে মঙ্গল-শুক্রের দুই বিরল রাজযোগে এই রাশির জাতকদের হাতে রাশি রাশি টাকা...

Shukra Mangal Malavya Ruchak Rajyog: ১০০ বছর পরে মঙ্গল-শুক্রের দুই বিরল রাজযোগে এই রাশির জাতকদের হাতে রাশি রাশি টাকা...

Shukra Mangal Malavya Ruchak Rajyog: ১০০ বছর পরে মঙ্গল-শুক্রের দুই বিরল রাজযোগে এই রাশির জাতকদের হাতে রাশি রাশি টাকা... 7
LPG: GST কমানোর পর পদ পদক্ষেপ, পুজোয় দেশের লাখ লাখ মহিলাকে বিরাট উপহার মোদীর

LPG: GST কমানোর পর পদ পদক্ষেপ, পুজোয় দেশের লাখ লাখ মহিলাকে বিরাট উপহার মোদীর

LPG: GST কমানোর পর পদ পদক্ষেপ, পুজোয় দেশের লাখ লাখ মহিলাকে বিরাট উপহার মোদীর 6
Katrina Kaif-Vicky Kaushal pregnancy Announcement: &#039;জীবনের সেরা অধ্য়ায়&#039;! ক্যাটরিনা প্রেগন্যান্ট, বাবা ভিকি...অক্টোবরেই কি তাহলে?

Katrina Kaif-Vicky Kaushal pregnancy Announcement: 'জীবনের সেরা অধ্য়ায়'! ক্যাটরিনা প্রেগন্যান্ট, বাবা ভিকি...অক্টোবরেই কি তাহলে?

Katrina Kaif-Vicky Kaushal pregnancy Announcement: 'জীবনের সেরা অধ্য়ায়'! ক্যাটরিনা প্রেগন্যান্ট, বাবা ভিকি...অক্টোবরেই কি তাহলে? 8