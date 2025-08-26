English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Kamal Hasan Aparna Sen's affair: দুনিয়া কাঁপানো দক্ষিণী মেগাস্টার বাঙালি নায়িকার প্রেমে পড়ে বাংলা শিখেছেন! গুপ্তকথা ফাঁস মেয়ের...

Aparna Sen: সত্তরের দশকের গোড়ায় অপর্ণা সেন বিয়ে করেছিলেন সঞ্জয় সেনকে। কন্যা সন্তানের মা-ও হয়েছিলেন। কিন্তু সে সম্পর্ক টেকেনি। পরে মুকুল শর্মার সঙ্গে তিনি সংসার শুরু করেছিলেন। তাদেরই কন্যা সন্তান অভিনেত্রী কঙ্কনা সেন শর্মা। সেখানেও বিচ্ছেদ। ৯০ এর দশকের গোড়ায় ১৯৯৩ সালে অপর্ণা সেন বিয়ে করেছিলেন কল্যাণ রায়কে।

| Aug 26, 2025, 07:14 PM IST
অপর্ণা সেন-কমল হাসান প্রেম-কাহিনী

অপর্ণা সেন একজন দক্ষ বাঙালি অভিনেত্রী ও পরিচালক। ছক বাধা জীবনের বিশ্বাসী নন অপর্ণা সেন। তার জীবন এবং কাজে মুক্ত চিন্তাভাবনার প্রকাশ পাওয়া যায়। তিনি একজন রাজনীতির সচেতন শিল্পী। সমাজের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। 

কামাল হাসানের মেয়ে শ্রুতি হাসান সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, তাঁর বাবা কিংবদন্তি অভিনেতা কমল হাসান বাঙালি অভিনেত্রী ও চলচ্চিত্র নির্মাতা অপর্ণা সেনের প্রতি ভালোবাসা থেকে বাংলা ভাষা শিখেছিলেন। এই খবরটি দুই দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বেশ আলোচনার জন্ম দিয়েছে।  

কমল হাসান যে কেবল একজন অসাধারণ অভিনেতা নন, বরং বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, তা সবারই জানা। তিনি ভারতের অন্যতম সেরা অভিনেতা হিসেবে পরিচিত এবং একইসাথে একজন দক্ষ চিত্রনাট্যকার, পরিচালক, প্রযোজক, এবং প্লেব্যাক সিঙ্গার। কিন্তু তাঁর বাংলা শেখার পেছনের গল্পটি যে এতোটা রোমান্টিক, তা অনেকেই জানতেন না।  

সম্প্রতি এক টক শো-তে শ্রুতি হাসান এই প্রসঙ্গে বলেন, "আমার বাবা খুবই কৌতূহলী মানুষ এবং নতুন কিছু শেখার ব্যাপারে তার আগ্রহ অপরিসীম। তিনি যখন অপর্ণা সেনের প্রেমে পড়েছিলেন, তখন তিনি অপর্ণার সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলার জন্য এবং তার সংস্কৃতি ও কাজকে আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য বাংলা শেখা শুরু করেন।"

শ্রুতি জানান, কমল হাসান এই ভাষা শেখার জন্য এতটাই অনুপ্রাণিত ছিলেন যে তিনি দ্রুতই বাংলা আয়ত্ত করে ফেলেন। তিনি যোগ করেন, "আমার বাবা অপর্ণা সেনকে এতটাই মুগ্ধ করতে চেয়েছিলেন যে তিনি বাংলা শিখে তার সাথে সরাসরি কথা বলতে চেয়েছিলেন।"

এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়, কমল হাসান কেবল অভিনয় জগতে নয়, ব্যক্তিগত জীবনেও কতটা নিবেদিতপ্রাণ।

এই খবরটি দুই তারকার ভক্তদের মধ্যে দারুণ কৌতূহল তৈরি করেছে। এই খবর প্রকাশের পর সামাজিক মাধ্যমে অনেকে কমল হাসানের এই উদ্যোগের প্রশংসা করছেন। কারণ, এটি প্রমাণ করে ভালোবাসা মানুষকে শুধু অনুপ্রাণিতই করে না, বরং নতুন ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ বাড়াতেও সাহায্য করে।

উল্লেখ্য কমল হাসান ১৯৭৭ সালে ‘কবিতা' (Kabita) নামে একটি বাংলা ছবিতে অভিনয় করেছিলেন মালা সিনহার সঙ্গে। শ্রুতি আরো জানান বাবার তৈরি ‘হে রাম' (Hey Ram) ছবিতে রানী মুখার্জি (Rani Mukherji) র চরিত্রটির নাম রেখেছিলেন ‘অপর্ণা' (Aparna)। চরিত্রটি ছিল একটি বাঙালি মহিলার। জানা যায় এটি নাকি কমল হাসানের অপর্ণা সেনের প্রতি ভালোবাসার প্রতিফলন।

