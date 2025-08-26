Kamal Hasan Aparna Sen's affair: দুনিয়া কাঁপানো দক্ষিণী মেগাস্টার বাঙালি নায়িকার প্রেমে পড়ে বাংলা শিখেছেন! গুপ্তকথা ফাঁস মেয়ের...

Kamal Hasan Aparna Sen's affair: দুনিয়া কাঁপানো দক্ষিণী মেগাস্টার বাঙালি নায়িকার প্রেমে পড়ে বাংলা শিখেছেন! গুপ্তকথা ফাঁস মেয়ের...
Aparna Sen: সত্তরের দশকের গোড়ায় অপর্ণা সেন বিয়ে করেছিলেন সঞ্জয় সেনকে। কন্যা সন্তানের মা-ও হয়েছিলেন। কিন্তু সে সম্পর্ক টেকেনি। পরে মুকুল শর্মার সঙ্গে তিনি সংসার শুরু করেছিলেন। তাদেরই কন্যা সন্তান অভিনেত্রী কঙ্কনা সেন শর্মা। সেখানেও বিচ্ছেদ। ৯০ এর দশকের গোড়ায় ১৯৯৩ সালে অপর্ণা সেন বিয়ে করেছিলেন কল্যাণ রায়কে।
অপর্ণা সেন-কমল হাসান প্রেম-কাহিনী
উল্লেখ্য কমল হাসান ১৯৭৭ সালে ‘কবিতা' (Kabita) নামে একটি বাংলা ছবিতে অভিনয় করেছিলেন মালা সিনহার সঙ্গে। শ্রুতি আরো জানান বাবার তৈরি ‘হে রাম' (Hey Ram) ছবিতে রানী মুখার্জি (Rani Mukherji) র চরিত্রটির নাম রেখেছিলেন ‘অপর্ণা' (Aparna)। চরিত্রটি ছিল একটি বাঙালি মহিলার। জানা যায় এটি নাকি কমল হাসানের অপর্ণা সেনের প্রতি ভালোবাসার প্রতিফলন।
