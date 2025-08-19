English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Kangana Ranaut: 'লিভ-ইন সম্পর্কে কেউ প্রেগন্যান্ট হয়ে গেলে কে দায়িত্ব নেবে?' ডেটিং অ্যাপের মহিলাদের চরিত্র নিয়ে বিস্ফোরক কঙ্গনা রানাউত...

Kangana Ranaut on dating app: তিনি ডেটিং অ্যাপগুলোকে 'নর্দমা' বা 'আবর্জনার স্তূপ' বলেছেন এবং লিভ-ইন সম্পর্কের নৈতিকতা ও সামাজিক প্রভাব নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছেন।

Aug 19, 2025, 11:34 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউত আবারও তার স্পষ্টবাদী এবং বিতর্কিত মন্তব্যের কারণে শিরোনামে এসেছেন। সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে তিনি ডেটিং অ্যাপ এবং লিভ-ইন সম্পর্ক নিয়ে তার কঠোর মতামত প্রকাশ করেছেন, যা সমাজে একটি নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। 

 

1/9

কঙ্গনা রানাউত

কঙ্গনা তার বক্তব্যে বলেছেন যে, ডেটিং অ্যাপগুলো সমাজের নৈতিক কাঠামোকে দুর্বল করে দিচ্ছে। তিনি মনে করেন, এই অ্যাপগুলো সম্পর্ককে কেবল একটি পণ্য হিসেবে উপস্থাপন করে, যেখানে মানুষ তাদের পছন্দের জিনিস বা পরিষেবা খুঁজে বেড়ায়। 

2/9

কঙ্গনা রানাউত

তার মতে, এর ফলে সত্যিকারের ভালোবাসা, প্রতিশ্রুতি এবং সম্পর্কের গভীরতা হারিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, 'আমি দেখেছি, এই ধরনের অ্যাপগুলো ব্যবহার করে মানুষ শুধু শারীরিক সম্পর্কের দিকে ঝুঁকছে, যা আসলে একটি সুস্থ সমাজের জন্য ক্ষতিকর।'

3/9

কঙ্গনা রানাউত

তিনি বিশ্বাস করেন যে, ডেটিং অ্যাপগুলো সামাজিক যোগাযোগকে আরও বিচ্ছিন্ন করে তুলছে এবং মানুষের মধ্যে একাকীত্ব বাড়িয়ে দিচ্ছে।

4/9

কঙ্গনা রানাউত

লিভ-ইন সম্পর্ক নিয়েও কঙ্গনার মন্তব্য ছিল অত্যন্ত সমালোচনামূলক। তিনি বলেন, 'লিভ-ইন সম্পর্ককে কেন এত সমর্থন করা হচ্ছে? যখন একজন নারী গর্ভবতী হন, তখন কে তাকে সাহায্য করবে? কে তার পাশে থাকবে যখন তার গর্ভপাত প্রয়োজন হবে?' তার এই মন্তব্যটি লিভ-ইন সম্পর্কের দায়িত্ব এবং তার সামাজিক স্বীকৃতির বিরুদ্ধে একটি সরাসরি প্রশ্ন। 

5/9

কঙ্গনা রানাউত

তিনি আরও বলেন যে, সমাজে লিভ-ইন সম্পর্কের জনপ্রিয়তা বাড়ার ফলে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটি দুর্বল হচ্ছে। তিনি বিশ্বাস করেন যে, বিবাহ হলো একটি পবিত্র সম্পর্ক যা সমাজের ভিত্তি তৈরি করে, এবং এর পরিবর্তে লিভ-ইন সম্পর্ককে উৎসাহিত করা সমাজের জন্য ভালো নয়।

6/9

কঙ্গনা রানাউত

এই বিতর্কিত মন্তব্যের পর, সোশ্যাল মিডিয়ায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। একদল মানুষ কঙ্গনার এই সাহসী এবং স্পষ্টবাদী মনোভাবের প্রশংসা করেছেন। তারা মনে করেন, কঙ্গনা এমন কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলছেন যা সাধারণত প্রকাশ্যে আলোচনা করা হয় না। 

7/9

কঙ্গনা রানাউত

অন্যদিকে, অনেকেই তার মন্তব্যকে সেকেলে এবং রক্ষণশীল বলে সমালোচনা করেছেন। তারা মনে করেন, কঙ্গনার এই মন্তব্য আধুনিক সমাজের বাস্তবতা বোঝে না এবং লিভ-ইন সম্পর্কের স্বাধীনতাকে ছোট করে দেখে। 

8/9

কঙ্গনা রানাউত

বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম এই মন্তব্যের বিরোধিতা করেছে এবং বলেছে যে লিভ-ইন সম্পর্ক হল তাদের ব্যক্তিগত পছন্দ।

9/9

কঙ্গনা রানাউত

কঙ্গনার এই মন্তব্য ভারতীয় সমাজে এক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে- আধুনিকতা এবং ঐতিহ্যের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা। ডেটিং অ্যাপ এবং লিভ-ইন সম্পর্ক নতুন প্রজন্মের জন্য একটি স্বাভাবিক বাস্তবতা, কিন্তু কঙ্গনার মতো তারকারা যখন এর বিরুদ্ধে কথা বলেন, তখন তা সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক ও সামাজিক বিতর্কের সূত্রপাত করে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Burdwan News: রেলপথে কমল ভোগান্তি, পুজোর আগেই কাটোয়া-বর্ধমান রুটে...বড় আপডেট...

পরবর্তী অ্যালবাম

Burdwan News: রেলপথে কমল ভোগান্তি, পুজোর আগেই কাটোয়া-বর্ধমান রুটে...বড় আপডেট...

Burdwan News: রেলপথে কমল ভোগান্তি, পুজোর আগেই কাটোয়া-বর্ধমান রুটে...বড় আপডেট...

Burdwan News: রেলপথে কমল ভোগান্তি, পুজোর আগেই কাটোয়া-বর্ধমান রুটে...বড় আপডেট... 7
Trump&#039;s H1B Visa Policy: ট্রাম্পের H1B ভিসা নীতিতে হাজার ভারতীয়র চোখে জল! এবার US-India সম্পর্কে আরও কালো মেঘ? বড় আপডেট...

Trump's H1B Visa Policy: ট্রাম্পের H1B ভিসা নীতিতে হাজার ভারতীয়র চোখে জল! এবার US-India সম্পর্কে আরও কালো মেঘ? বড় আপডেট...

Trump's H1B Visa Policy: ট্রাম্পের H1B ভিসা নীতিতে হাজার ভারতীয়র চোখে জল! এবার US-India সম্পর্কে আরও কালো মেঘ? বড় আপডেট... 12
Kanchana Moitra: শিয়ালদহ স্টেশনের বাইরে তুমুল বচসায় জড়ালেন কাঞ্চনা! ঝড়ের গতিতে ভাইরাল ভিডিয়ো...

Kanchana Moitra: শিয়ালদহ স্টেশনের বাইরে তুমুল বচসায় জড়ালেন কাঞ্চনা! ঝড়ের গতিতে ভাইরাল ভিডিয়ো...

Kanchana Moitra: শিয়ালদহ স্টেশনের বাইরে তুমুল বচসায় জড়ালেন কাঞ্চনা! ঝড়ের গতিতে ভাইরাল ভিডিয়ো... 7
SIR: অভিজাত আবাসনে থাকলেও ভোট দিতেই হবে! এবার হাইরাইজে নজর কমিশনের...বিরাট আপডেট...

SIR: অভিজাত আবাসনে থাকলেও ভোট দিতেই হবে! এবার হাইরাইজে নজর কমিশনের...বিরাট আপডেট...

SIR: অভিজাত আবাসনে থাকলেও ভোট দিতেই হবে! এবার হাইরাইজে নজর কমিশনের...বিরাট আপডেট... 7