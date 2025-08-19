Kangana Ranaut: 'লিভ-ইন সম্পর্কে কেউ প্রেগন্যান্ট হয়ে গেলে কে দায়িত্ব নেবে?' ডেটিং অ্যাপের মহিলাদের চরিত্র নিয়ে বিস্ফোরক কঙ্গনা রানাউত...

Kangana Ranaut: 'লিভ-ইন সম্পর্কে কেউ প্রেগন্যান্ট হয়ে গেলে কে দায়িত্ব নেবে?' ডেটিং অ্যাপের মহিলাদের চরিত্র নিয়ে বিস্ফোরক কঙ্গনা রানাউত...
Kangana Ranaut on dating app: তিনি ডেটিং অ্যাপগুলোকে 'নর্দমা' বা 'আবর্জনার স্তূপ' বলেছেন এবং লিভ-ইন সম্পর্কের নৈতিকতা ও সামাজিক প্রভাব নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউত আবারও তার স্পষ্টবাদী এবং বিতর্কিত মন্তব্যের কারণে শিরোনামে এসেছেন। সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে তিনি ডেটিং অ্যাপ এবং লিভ-ইন সম্পর্ক নিয়ে তার কঠোর মতামত প্রকাশ করেছেন, যা সমাজে একটি নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।
কঙ্গনা রানাউত
কঙ্গনা রানাউত
কঙ্গনা রানাউত
কঙ্গনা রানাউত
লিভ-ইন সম্পর্ক নিয়েও কঙ্গনার মন্তব্য ছিল অত্যন্ত সমালোচনামূলক। তিনি বলেন, 'লিভ-ইন সম্পর্ককে কেন এত সমর্থন করা হচ্ছে? যখন একজন নারী গর্ভবতী হন, তখন কে তাকে সাহায্য করবে? কে তার পাশে থাকবে যখন তার গর্ভপাত প্রয়োজন হবে?' তার এই মন্তব্যটি লিভ-ইন সম্পর্কের দায়িত্ব এবং তার সামাজিক স্বীকৃতির বিরুদ্ধে একটি সরাসরি প্রশ্ন।
কঙ্গনা রানাউত
কঙ্গনা রানাউত
কঙ্গনা রানাউত
কঙ্গনা রানাউত
কঙ্গনার এই মন্তব্য ভারতীয় সমাজে এক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে- আধুনিকতা এবং ঐতিহ্যের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা। ডেটিং অ্যাপ এবং লিভ-ইন সম্পর্ক নতুন প্রজন্মের জন্য একটি স্বাভাবিক বাস্তবতা, কিন্তু কঙ্গনার মতো তারকারা যখন এর বিরুদ্ধে কথা বলেন, তখন তা সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক ও সামাজিক বিতর্কের সূত্রপাত করে।
