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বিরাট খুশির খবর: ১২ অগাস্ট পর্যন্ত রাজ্যের সব স্কুল-কলেজে ছুটি ঘোষণা করল সরকার

Written ByNabanita Sarkar
Published: Aug 07, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 01:52 PM IST

Kanwar Yatra school closure: বাৎসরিক ধর্মীয় উৎসব 'কানওয়ার যাত্রা'-কে কেন্দ্র করে উত্তরপ্রদেশের একাধিক জেলায় পুণ্যার্থীদের ভিড় ক্রমাগত বাড়ছে। শ্রাবণ মাসের এই অন্যতম বৃহত্তম শোভাযাত্রায় হাজার হাজার 'কানওয়ারিয়া' বা শিবভক্তের আনাগোনায় প্রধান সড়কে ব্যপক ভিড়। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা এবং শহরের যান চলাচল ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে একাধিক জেলায় সমস্ত প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্কুল এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন।

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গাজিয়াবাদ, মিরাট এবং মুজাফফরনগর-সহ রাজ্যের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জেলায় আগামী ১২ আগস্ট পর্যন্ত সমস্ত স্কুল ও কলেজ বন্ধ থাকবে। 

 

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গাজিয়াবাদের 'ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস' (DIOS) জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন যে, ৪ আগস্ট থেকে শুরু হওয়া এই ছুটি চলবে ১২ আগস্ট পর্যন্ত। 

 

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কেবল প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্কুলই নয়, সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও নিয়মিত পঠনপাঠন ও ক্লাস স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

 

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প্রশাসন সূত্রের খবর, শ্রাবণ মাসের অত্যন্ত পবিত্র উৎসব 'শ্রাবণ শিবরাত্রি' অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ১১ আগস্ট। শিবরাত্রির ঠিক আগের দিনগুলিতে কানওয়ার ভক্তদের ভিড় চরম আকার ধারণ করে। 

 

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মিরাট, গাজিয়াবাদ ও মুজাফফরনগরের প্রধান সড়ক ও জাতীয় সড়কগুলি দিয়ে বিপুল সংখ্যক তীর্থযাত্রী পায়ে হেঁটে জল নিয়ে যাত্রা করেন। 

 

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এই সময়ে বিপুল ভিড়ের কারণে যানজট ও দুর্ঘটনার ঝুঁকি এড়াতে এবং খুদে শিক্ষার্থী-সহ পড়ুয়াদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছুটির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 

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মিরাট ও মুজাফফরনগর জেলা প্রশাসনও একই উদ্দেশ্যে ১২ আগস্ট পর্যন্ত শিক্ষাঙ্গন বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছে।

 

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ক্লাস স্থগিত থাকলেও পরীক্ষার্থীদের চিন্তার কোনো কারণ নেই বলে আশ্বস্ত করেছে জেলা প্রশাসন। 

 

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স্পষ্ট জানানো হয়েছে, যেসব স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগে থেকেই পরীক্ষার সূচি নির্ধারিত ছিল, সেই পরীক্ষাগুলি পূর্বঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ীই হবে। শুধুমাত্র নিয়মিত পঠনপাঠন এবং দৈনন্দিন ক্লাসের ওপর এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য থাকবে।

 

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পার্শ্ববর্তী গৌতম বুদ্ধ নগর বা নয়ডা জেলায় এখনও পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক আদেশ জারি করা হয়নি।

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তবে শ্রাবণ মাসের শেষলগ্নে নয়ডাতেও কানওয়ারিয়াদের ভিড় কয়েকগুণ বাড়তে পারে। উদ্ভূত পরিস্থিতি প্রতিনিয়ত পর্যালোচনা করছে নয়ডা জেলা প্রশাসন। 

 

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প্রয়োজন মনে করলে তীর্থযাত্রার চূড়ান্ত পর্যায়ে নয়ডাতেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের বিষয়ে নতুন নির্দেশিকা জারি করা হতে পারে।

 

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সামগ্রিকভাবে, ধর্মীয় উৎসবের কারণে যাতে সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের যাতায়াত বিঘ্নিত না হয় এবং শিক্ষার্থীরা কোনো বিপদে না পড়ে, সেই ভারসাম্য বজায় রাখতেই রাজ্য প্রশাসনের এই প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত।

 

TAGS:
Kanwar Yatra
school closure
Ghaziabad
Meerut
Muzaffarnagar
Uttar Pradesh
Sawan Shivratri

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