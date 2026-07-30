/‘কন্যাশ্রী’ ও ‘সবুজসাথী’র নাম বদল! সুযোগ-সুবিধা কি একই থাকছে? নবান্নে বড় ঘোষণা

Nabanna: ‘লক্ষ্মীর ভান্ডার’ ও ‘যুবসাথী’র পর এবার কি বড় পরিবর্তন ‘কন্যাশ্রী’ ও ‘সবুজসাথী’ প্রকল্পে? নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী প্রকল্প দুটির নতুন নাম ঘোষণা করতেই তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি! তবে নাম বদলালেও আগের মতো সাইকেল ও অনুদানের টাকা কি আদৌ মিলবে, নাকি আড়ালে বদলে যাচ্ছে সরকারি সুযোগ-সুবিধার মূল নিয়মাবলি?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যের জনবহুল দুটি জনপ্রিয় সরকারি প্রকল্পের নাম পরিবর্তনের বড় ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সুবিধা কি আগের মতোই থাকবে? নবান্ন থেকে বড় ঘোষণা।
কন্যাশ্রী প্রকল্পের নতুন নাম রাখা হল ‘কন্যা-রত্ন’। সবুজসাথী প্রকল্পের নাম বদলে করা হল ‘সারথি’। পূর্বে পালিত ১৪ অগাস্টের ‘কন্যাশ্রী দিবস’ এবার থেকে পালিত হবে ‘কন্যা-রত্ন দিবস’ হিসেবে।
মিলবে কি আগের মতো সুবিধা? মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, নাম বদলালেও প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধায় কোনও কাটছাঁট করা হবে না। 'সারথি’ প্রকল্পের আওতায় ছাত্র-ছাত্রীদের আগের মতোই বিনামূল্যে সাইকেল বিতরণ করা হবে। ‘কন্যা-রত্ন’ প্রকল্পের আর্থিক সহায়তার নিয়মাবলি ও বাকি সুবিধাও অপরিবর্তিত থাকছে।
কন্যা-রত্ন যা আগের কন্যাশ্রী তা বাল্যবিবাহ রোধ ও স্কুলছুট আটকানোর লক্ষ্যে ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সি ছাত্রীরা প্রতি বছর ১,০০০ টাকা করে অনুদান পায়। দ্বিতীয় ধাপে ছাত্রীর ১৮ বছর পূর্ণ হলে এবং সে অবিবাহিত থাকলে মেলে এককালীন ২৫,০০০ টাকা আর্থিক সাহায্য। এ ছাড়া তৃতীয় ধাপে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে স্নাতকোত্তর পড়ুয়া বিজ্ঞান ও কলা বিভাগের ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার জন্য বিশেষ অর্থ প্রদান করা হয়। সারথি যা আগের সবুজসাথী, সেখানে স্কুলে যাতায়াত সহজ করতে ছাত্র-ছাত্রীদের নিখরচায় সাইকেল দেওয়া হয়।
তালিকায় যুক্ত হল আরও দুই নাম। এর আগে ‘লক্ষ্মীর ভান্ডার’ প্রকল্পের নাম বদলে করা হয়েছে ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’, যেখানে আর্থিক বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। ‘যুবসাথী’ প্রকল্পের নতুন নাম দেওয়া হয়েছে ‘যুবশক্তি’। সরকারের আশ্বাস— জনকল্যাণমুখী কোনও প্রকল্প বন্ধ হবে না, কেবল নাম পরিবর্তন হচ্ছে।
২০১৩ সালে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ‘কন্যাশ্রী’ প্রকল্প চালু করেছিলেন। আন্তর্জাতিক মঞ্চে ও প্রশংসিত হয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের সম্মান অর্জন করেছিল এই উদ্যোগ। তৃণমূল সরকারের জমানা শেষ হওয়ার মাত্র আড়াই মাসের মাথায় এই দু’টি সামাজিক প্রকল্পের নাম পরিবর্তন হল।