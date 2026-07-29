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অগাস্টের আগেই মিলল বড় সারপ্রাইজ! জীবনের সেরা ‘আশীর্বাদ’ ঘিরে খুশির হাওয়া করিশ্মার পরিবারে

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 29, 2026, 06:54 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 06:54 PM IST

Karishma Tanna, Varun Bangera: অগাস্টে আসার কথা থাকলেও, জুলাইয়ের শেষ লগ্নেই ভক্তদের বড় চমক দিলেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী করিশ্মা তান্না! গুরু পূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে স্বামী বরুণ বাঙ্গেরার সঙ্গে জীবনের সবচেয়ে বিশেষ খবরটি ভাগ করে নিলেন তিনি। নির্ধারিত সময়ের আগেই করিশ্মার কোল আলো করে এল কে? আর এই বিশেষ আগমনে কেন আনন্দে ভাসছে পুরো বলিপাড়া?

Karishma Tanna welcomes baby boy with husband Varun Bangera1/6

মা হলেন করিশ্মা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মা হলেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী করিশ্মা তান্না! অভিনেত্রী ও স্বামী বরুণ বাঙ্গেরার ঘর আলো করে এল এক ফুটফুটে পুত্রসন্তান। 

Karishma Tanna welcomes baby boy with husband Varun Bangera2/6

গুরু পূর্ণিমার পুণ্য লগ্নে এল ‘লিটল প্রিন্স’

২৯ জুলাই, বুধবার প্রথম সন্তানের জন্ম দিয়েছেন অভিনেত্রী করিশ্মা তান্না। পবিত্র গুরু পূর্ণিমার দিনেই তারকা দম্পতির জীবনে আসে এই খুশির খবর। সোশ্যাল মিডিয়ায় আবেগঘন পোস্ট করে ভক্তদের এই মিষ্টি খবর জানান তাঁরা।

Karishma Tanna welcomes baby boy with husband Varun Bangera3/6

"আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ..."

নতুন সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় করিশ্মা ও বরুণ লিখেছেন, “গুরু পূর্ণিমার পবিত্র দিনে আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ আমাদের মাঝে এসেছে। আমাদের সুন্দর পৃথিবীতে তোমাকে স্বাগতম, খুদে সদস্য!”

Karishma Tanna welcomes baby boy with husband Varun Bangera4/6

আগস্টের আগেই মিলল বড় চমক!

বেশ কিছুদিন ডেটিংয়ের পর ২০২২ সালে মুম্বইতে ঘরোয়া আয়োজনে বিয়ে করেন করিশ্মা ও বরুণ। চলতি বছরের এপ্রিলে প্রেগনেন্সির খবর শেয়ার করেছিলেন অভিনেত্রী, সম্ভাব্য সময় ছিল আগস্ট মাস। কিন্তু আগস্টের আগেই জুলাইয়ের শেষে কোল আলো করে এল তাঁদের প্রথম সন্তান।

Karishma Tanna welcomes baby boy with husband Varun Bangera5/6

শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিলেন বি-টাউন থেকে টেলি-দুনিয়ার তারকারা

একতা কাপুর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে লিখেছেন, "Mummyyyyyyyy join d ganggggg!" পুরনো সহ-অভিনেত্রী স্মৃতি ইরানি ছাড়াও বিক্রান্ত মেসি, রাকুল প্রীত সিং, সোনু সুদ ও ভারতী সিংরা দম্পতিকে ভালোবাসা জানিয়েছেন।

Karishma Tanna welcomes baby boy with husband Varun Bangera6/6

ওটিটি-র ‘স্কুপ’ থেকে জীবনের সেরা ‘আশীর্বাদ’!

'কিউঁকি সাস ভি কাভি বহু থি’ থেকে হালের সুপারহিট ওয়েব সিরিজ ‘স্কুপ’— অভিনয়ে বরাবরই নিজের ছাপ ফেলেছেন করিশ্মা। এবার লাইট-ক্যামেরা-অ্যাকশনের গণ্ডি পেরিয়ে জীবনের সবচেয়ে স্পেশাল চরিত্র ‘মা’ হিসেবে নতুন ইনিংস শুরু করলেন তিনি।

TAGS:
KARISHMA TANNA
Varun Bangera Blessed With A Baby Boy

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