/অগাস্টের আগেই মিলল বড় সারপ্রাইজ! জীবনের সেরা ‘আশীর্বাদ’ ঘিরে খুশির হাওয়া করিশ্মার পরিবারে

Karishma Tanna, Varun Bangera: অগাস্টে আসার কথা থাকলেও, জুলাইয়ের শেষ লগ্নেই ভক্তদের বড় চমক দিলেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী করিশ্মা তান্না! গুরু পূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে স্বামী বরুণ বাঙ্গেরার সঙ্গে জীবনের সবচেয়ে বিশেষ খবরটি ভাগ করে নিলেন তিনি। নির্ধারিত সময়ের আগেই করিশ্মার কোল আলো করে এল কে? আর এই বিশেষ আগমনে কেন আনন্দে ভাসছে পুরো বলিপাড়া?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মা হলেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী করিশ্মা তান্না! অভিনেত্রী ও স্বামী বরুণ বাঙ্গেরার ঘর আলো করে এল এক ফুটফুটে পুত্রসন্তান।
২৯ জুলাই, বুধবার প্রথম সন্তানের জন্ম দিয়েছেন অভিনেত্রী করিশ্মা তান্না। পবিত্র গুরু পূর্ণিমার দিনেই তারকা দম্পতির জীবনে আসে এই খুশির খবর। সোশ্যাল মিডিয়ায় আবেগঘন পোস্ট করে ভক্তদের এই মিষ্টি খবর জানান তাঁরা।
নতুন সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় করিশ্মা ও বরুণ লিখেছেন, “গুরু পূর্ণিমার পবিত্র দিনে আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ আমাদের মাঝে এসেছে। আমাদের সুন্দর পৃথিবীতে তোমাকে স্বাগতম, খুদে সদস্য!”
বেশ কিছুদিন ডেটিংয়ের পর ২০২২ সালে মুম্বইতে ঘরোয়া আয়োজনে বিয়ে করেন করিশ্মা ও বরুণ। চলতি বছরের এপ্রিলে প্রেগনেন্সির খবর শেয়ার করেছিলেন অভিনেত্রী, সম্ভাব্য সময় ছিল আগস্ট মাস। কিন্তু আগস্টের আগেই জুলাইয়ের শেষে কোল আলো করে এল তাঁদের প্রথম সন্তান।
একতা কাপুর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে লিখেছেন, "Mummyyyyyyyy join d ganggggg!" পুরনো সহ-অভিনেত্রী স্মৃতি ইরানি ছাড়াও বিক্রান্ত মেসি, রাকুল প্রীত সিং, সোনু সুদ ও ভারতী সিংরা দম্পতিকে ভালোবাসা জানিয়েছেন।
'কিউঁকি সাস ভি কাভি বহু থি’ থেকে হালের সুপারহিট ওয়েব সিরিজ ‘স্কুপ’— অভিনয়ে বরাবরই নিজের ছাপ ফেলেছেন করিশ্মা। এবার লাইট-ক্যামেরা-অ্যাকশনের গণ্ডি পেরিয়ে জীবনের সবচেয়ে স্পেশাল চরিত্র ‘মা’ হিসেবে নতুন ইনিংস শুরু করলেন তিনি।