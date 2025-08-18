English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Sunjay Kapoor's sister on Karishma Kapoor: সন্তানদের জন্য ওঁর অনেক ত্যাগ! ৩০০০ কোটির সাম্রাজ্য কার? বিতর্কের মধ্যেই করিশ্মাকে নিয়ে বড় কথা সঞ্জয়ের বোনের...

Karishma Kapoor: গোটা পরিবারকে নাকি এক সুতোয় জুড়ে রেখেছেন করিশ্মা। তাই প্রাক্তন বৌদি সম্পর্কে মন্দিরা বলেছেন, “ও একজন অসাধারণ মা। এই কৃতিত্ব ওকে দিতেই হবে। গোটা পরিবারকে এক জোট করে রেখে ও খুব ভাল করেছে। এই কাজ সত্যিই প্রসংশনীয়। বাচ্চাদের মধ্যেও তাই খুব সুন্দর বোঝাপড়া রয়েছে।”

| Aug 18, 2025, 09:19 PM IST
দু’বার বিবাহবিচ্ছেদের পরে তৃতীয় স্ত্রী প্রিয়া সচদেবের সঙ্গে সংসার করছিলেন সঞ্জয়। গত ১২ জুন গলায় মৌমাছি আটকে গিয়ে আকস্মিক মৃত্যু হয় তাঁর। তার পর থেকেই প্রশ্ন উঠছে, কী ভাবে সঞ্জয়ের ৩০ কোটি টাকার সম্পত্তি ভাগ হবে। দ্বিতীয় স্ত্রী করিশ্মার সংসারে রয়েছে দুই সন্তান— সামাইরা ও কিয়ান। প্রিয়াকে বিয়ের পরে এক কন্যাসন্তান সাফিরার জন্ম হয়।

প্রয়াত সঞ্জয় কপূরের ৩০ কোটি টাকার সম্পত্তি নিয়ে চলছে জলঘোলা। কাদের মধ্যে ভাগ হবে প্রয়াত ব্যবসায়ীর এই সম্পত্তি, তা নিয়ে চলছে তরজা। এর মধ্যেই সঞ্জয়ের প্রাক্তন স্ত্রী অর্থাৎ করিশ্মা কপূরের ভূয়সী প্রশংসায় মাতলেন সঞ্জয়ের বোন মন্দিরা কপূর।

এই মন্তব্য এমন এক সময়ে এলো যখন দুই পক্ষের মধ্যে তাদের সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে আইনি লড়াই তীব্র আকার ধারণ করেছে। 

কারিশমা এবং সঞ্জয়ের দুই সন্তান, সামাইরা ও কিয়ান, এই বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। আইনি বিশেষজ্ঞদের মতে, এই মামলাটি ভারতের অন্যতম বড় বিবাহবিচ্ছেদের আইনি লড়াই হতে পারে।

সাক্ষাৎকারে সঞ্জয়ের বোন বলেন, 'কারিশমা একজন খুবই ভালো মা এবং তিনি তার সন্তানদের ভালো যত্ন নেন। সঞ্জয়ও সন্তানদের প্রতি খুবই যত্নশীল ছিলেন। এটি খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আমরা আশা করি যে এই সমস্যার দ্রুত এবং শান্তিপূর্ণ সমাধান হবে।'

তিনি আরও বলেন, এই সম্পত্তির বিবাদ তাদের ব্যক্তিগত পারিবারিক সম্পর্কের ওপর প্রভাব ফেলছে, যা খুবই দুঃখজনক। তিনি বিশ্বাস করেন যে এই বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব।

তবে, এই মন্তব্যের পরেও সম্পত্তি সংক্রান্ত মূল বিবাদটি এখনো অমীমাংসিত রয়েছে। আদালত এই মামলার শুনানির তারিখ নির্ধারণ করেছে এবং উভয় পক্ষই তাদের আইনি অবস্থান শক্তিশালী করতে ব্যস্ত। 

এই বিশাল সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ব্যবসা, স্থাবর সম্পত্তি এবং অন্যান্য সম্পদ।

এই আইনি লড়াইয়ের ফলাফল কী হয়, তা কেবল এই দুই পরিবারের জন্যই নয়, বরং ভারতের আইনি এবং বিনোদন জগতের জন্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

