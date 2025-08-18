Sunjay Kapoor's sister on Karishma Kapoor: সন্তানদের জন্য ওঁর অনেক ত্যাগ! ৩০০০ কোটির সাম্রাজ্য কার? বিতর্কের মধ্যেই করিশ্মাকে নিয়ে বড় কথা সঞ্জয়ের বোনের...

Sunjay Kapoor's sister on Karishma Kapoor: সন্তানদের জন্য ওঁর অনেক ত্যাগ! ৩০০০ কোটির সাম্রাজ্য কার? বিতর্কের মধ্যেই করিশ্মাকে নিয়ে বড় কথা সঞ্জয়ের বোনের...
Karishma Kapoor: গোটা পরিবারকে নাকি এক সুতোয় জুড়ে রেখেছেন করিশ্মা। তাই প্রাক্তন বৌদি সম্পর্কে মন্দিরা বলেছেন, “ও একজন অসাধারণ মা। এই কৃতিত্ব ওকে দিতেই হবে। গোটা পরিবারকে এক জোট করে রেখে ও খুব ভাল করেছে। এই কাজ সত্যিই প্রসংশনীয়। বাচ্চাদের মধ্যেও তাই খুব সুন্দর বোঝাপড়া রয়েছে।”
দু’বার বিবাহবিচ্ছেদের পরে তৃতীয় স্ত্রী প্রিয়া সচদেবের সঙ্গে সংসার করছিলেন সঞ্জয়। গত ১২ জুন গলায় মৌমাছি আটকে গিয়ে আকস্মিক মৃত্যু হয় তাঁর। তার পর থেকেই প্রশ্ন উঠছে, কী ভাবে সঞ্জয়ের ৩০ কোটি টাকার সম্পত্তি ভাগ হবে। দ্বিতীয় স্ত্রী করিশ্মার সংসারে রয়েছে দুই সন্তান— সামাইরা ও কিয়ান। প্রিয়াকে বিয়ের পরে এক কন্যাসন্তান সাফিরার জন্ম হয়।
