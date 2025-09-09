Karisma Kapoor: প্রিয়ার ষড়যন্ত্র! সঞ্জয়ের ৩০০০০ কোটির সম্পত্তি থেকে বাদ ২ সন্তান, হাইকোর্টে মামলা করিশ্মার...

Karisma Kapoor: প্রিয়ার ষড়যন্ত্র! সঞ্জয়ের ৩০০০০ কোটির সম্পত্তি থেকে বাদ ২ সন্তান, হাইকোর্টে মামলা করিশ্মার...
Karisma Kapoor Ex Husband Sunjay Kapur's Property: সঞ্জয়ের ৩০,০০০ কোটির সম্পত্তি নিয়ে ষড়যন্ত্র! জাল উইলে বাদ করিশ্মার ২ সন্তান, হাইকোর্টে নায়িকা। মামলায় ২০ বছর বয়সী সামাইরা এবং ১৪ বছর বয়সী কিয়ান অভিযোগ করেছেন যে সঞ্জয় কাপুরের তৃতীয় স্ত্রী প্রিয়া কাপুর (পূর্বে সচদেব) সম্পত্তির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পেতে তাঁদের বাবার উইল জাল করেছেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শিল্পপতি সঞ্জয় কাপুরের প্রায় ৩০,০০০ কোটি টাকার সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে আইনি জটিলতা তুঙ্গে। তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী, অভিনেত্রী করিশ্মা কাপুরের দুই সন্তান, সামাইরা এবং কিয়ান কাপুর, তাঁদের মায়ের তত্ত্বাবধানে দিল্লি হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, বাবার উইল থেকে তাঁদের অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে।
অভিযুক্ত উইলটি ২৫শে মার্চ, ২০২৫ তারিখের, যেখানে সঞ্জয় কাপুরের সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পদ তাঁর স্ত্রী প্রিয়া কাপুরকে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। মামলায় বলা হয়েছে যে, অভিযুক্তরা আরও দুজনের (দীনেশ আগরওয়াল এবং নিতিন শর্মা) সাথে মিলে আসল উইলটি গোপন করে এবং ৩০শে জুলাই, ২০২৫ তারিখে একটি জাল উইল পরিবারের সামনে প্রকাশ করে।
লন্ডনে ৫৩ বছর বয়সে হঠাৎ করেই এই বিলিয়নেয়ারের মৃত্যু তাঁর অটো কম্পোনেন্টস প্রস্তুতকারক সংস্থা সোনা কমস্টারে একটি উত্তরাধিকার সংকট তৈরি করেছে। ব্লুমবার্গের মতে, সঞ্জয় কাপুর ২০১৫ সালে তাঁর বাবা সুরিন্দর কাপুরের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যের দায়িত্ব নেন এবং সোনা কমস্টারকে ৩১,০০০ কোটি টাকারও বেশি বাজার মূলধনে নিয়ে যান।
একজন মার্কিন নাগরিক হিসেবে সঞ্জয় কাপুর ২০২২ সালে বিশ্বের বিলিয়নেয়ারদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হন। ফোর্বসের তথ্য অনুযায়ী, তাঁর মৃত্যুর সময় মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল $১.২ বিলিয়ন (প্রায় ₹১০,৩০০ কোটি)। এর একটি বড় অংশ আসে গুরুগ্রাম সদর দফতর সোনা কমস্টার থেকে, যার ভারত, চীন, মেক্সিকো, সার্বিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১২টি উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে এবং ৫,০০০ এরও বেশি কর্মী কাজ করে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ইলেকট্রিক ভেহিকল (EV) ক্ষেত্রে কোম্পানিটি ব্যাপক উন্নতি করেছে।
