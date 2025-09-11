Karisma Kapoors WhatsApp chats with Sunjay Kapur: প্রাক্তনের সঙ্গেও অন্তরঙ্গ চ্যাট, সন্তান ও করিশ্মাকে পর্তুগালের নাগরিকত্ব দিতে চাইছিলেন অকালমৃত সঞ্জয়! কেন?

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Karisma Kapoors WhatsApp chats with Sunjay Kapur: প্রাক্তনের সঙ্গেও অন্তরঙ্গ চ্যাট, সন্তান ও করিশ্মাকে পর্তুগালের নাগরিকত্ব দিতে চাইছিলেন অকালমৃত সঞ্জয়! কেন?

Karisma Kapoor’s WhatsApp chats: সঞ্জয় কাপুর ১২ জুন মারা যান। করিশ্মা কপূরের সঙ্গে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ হয় ২০১৬ সালে। কিন্তু নতুন নথি প্রমাণ করছে যে, তিনি বিচ্ছেদের পরও করিশ্মা এবং তাঁদের সন্তানদের পাশে ছিলেন। ইঙ্গিত দিচ্ছে, প্রাক্তন দম্পতির মধ্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ঘনিষ্ঠ আলাপ...

| Sep 11, 2025, 02:01 PM IST
সম্পত্তির উত্তরাধিকার মামলায় করিশ্মা-সঞ্জয়ের বিস্ফোরক চ্যাট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রাক্তন স্বামী সঞ্জয় কাপুরের ৩০ হাজার কোটি টাকার বিপুল সম্পত্তির দাবিদার হিসেবে ইতিমধ্যেই আদালতের দ্বারস্থ করিশ্মার সন্তানরা। কিন্তু উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মামলায় নতুন নথিতে উঠছে প্রশ্ন। 

এই দায়ের করা মামলার সঙ্গে যুক্ত হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট এবং নথি ইঙ্গিত দিচ্ছে, প্রাক্তন দম্পতির মধ্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ঘনিষ্ঠ আলাপ-আলোচনা চলছিল, যা তাদের সম্পর্ককে আগের ধারণার চেয়ে গভীর বলে প্রমাণ করছে।

দিল্লি হাইকোর্টে জমা দেওয়া নথিপত্রে উঠে এসেছে, প্রাক্তন স্ত্রী করিশ্মা কাপুরে সঙ্গে বিচ্ছেদের প্রায় এক দশক পরও ঘনিষ্ঠ ছিলেন সঞ্জয়। হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট ও সংশ্লিষ্ট নথি অনুযায়ী, করিশ্মা এবং সন্তানদের পর্তুগিজ নাগরিকত্ব পেতে সাহায্য করছিলেন প্রাক্তন স্বামী।

নথি থেকে বোঝা যাচ্ছে, পরিবারের জন্য বিদেশি নাগরিকত্ব পাওয়ার প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ এগিয়ে যাওয়া নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সঞ্জয় করিশ্মাকে জানিয়েছিলেন যে পর্তুগিজ পাসপোর্ট পেতে হলে তাঁকে ভারতীয় নাগরিকত্ব ত্যাগ করতে হবে, কারণ ভারতে দ্বৈত নাগরিকত্বের অনুমতি নেই।

শিল্পপতির সন্তানদের দায়ের করা মামলায়, প্রাক্তন স্ত্রী-র সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক, বিদেশি নাগরিকত্বের পরিকল্পনা এবং সম্পত্তি বণ্টন—সব একসঙ্গে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে।

এদিকে করিশ্মার সন্তানদের অভিযোগ, প্রিয়া নাকি সঞ্জয়ের উইল জাল করে সমস্ত সম্পত্তির ওপর একক অধিকার কুক্ষিগত করার চেষ্টা করেছেন।

তবে প্রিয়া কপূর অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর আইনজীবীর বক্তব্য, 'ওঁরা যথেষ্ট সুবিধা পেয়েছেন। এমন নয় যে রাস্তায় বসে আছেন। আমি এক ছয় বছরের সন্তানের মা এবং বিধবা। গত ১৫ বছর ওরা কোথাও ছিল না।'

অন্যদিকে, সুনজয়ের মা রানি কাপুরও আপত্তি তুলেছেন। তাঁর আইনজীবী জানান, “কিছু একটা অশুভ হচ্ছে। আমার বয়স ৮০। নাতি-নাতনিদের নিয়ে চিন্তিত। আমি যে ট্রাস্ট গড়েছি, সেখানে আমার জন্য কিছুই নেই?”

সঞ্জয় কাপুর ১২ জুন মারা যান। করিশ্মা কপূরের সঙ্গে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ হয় ২০১৬ সালে। কিন্তু নতুন নথি প্রমাণ করছে যে, তিনি বিচ্ছেদের পরও করিশ্মা এবং তাঁদের সন্তানদের পাশে ছিলেন। সম্পত্তিতে অংশীদারিত্ব মামলায় দুই সপ্তাহের মধ্যে জবাব চেয়েছিল আদালত। পরবর্তী শুনানির দিন ৯ অক্টোবর।  

