/মুখে বিমল, হাতে স্টিয়ারিং আর চলবে না: সারা রাজ্যে ব্যান হয়ে গেল তামাক-পানমশলা-গুটখা

Karnataka gutkha ban 1 year: জনস্বাস্থ্য সুরক্ষিত করতে এবং তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে নাগরিকদের বাঁচাতে এক বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল কর্ণাটক সরকার। রাজ্য জুড়ে গুটখা, তামাক এবং নিকোটিনযুক্ত যেকোনও ধরনের পান মশলার তৈরি, মজুত, পরিবহন, বিতরণ ও বিক্রির ওপর আগামী ১ বছরের জন্য পূর্ণাঙ্গ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। সরকারের এই পদক্ষেপ রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নীত করতে এবং বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে তামাকের মারাত্মক আসক্তি থেকে দূরে রাখতে সাহায্য করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
খাদ্য সুরক্ষা ও ওষুধ প্রশাসন (Food Safety and Drug Administration) বিভাগ থেকে প্রকাশিত এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে এই কড়া নির্দেশিকা জারি করা হয়।
গুটখা, তামাকযুক্ত পান মশলা এবং নিকোটিনসমৃদ্ধ অন্যান্য সমস্ত খাদ্যপণ্যের উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, গুদামজাতকরণ, পরিবহন এবং খুচরা বা পাইকারি বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
অতীতে বহু সংস্থা আইন এড়াতে তামাক ও পান মশলা আলাদা আলাদা প্যাকেটে বিক্রি করত, যাতে ক্রেতারা নিজেরা তা মিশিয়ে সেবন করতে পারেন।
নতুন বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আলাদা প্যাকেটে বিক্রি করা হলেও যদি তা গ্রাহকদের সহজে মিশিয়ে খাওয়ার সুযোগ করে দেয়, তবে সেগুলিকেও এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় ফেলা হবে।
মোড়কবন্দি (Packaged) বা খোলা (Unpackaged)-- যেকোনও রূপেই বিক্রি হোক না কেন, চূড়ান্ত ব্যবহৃত পণ্যে তামাক বা নিকোটিনের উপস্থিতি থাকলে তা সরাসরি আইনি অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।
২০০৬ (Food Safety and Standards Act, 2006)-এর ৩০(২)(এ) ধারা এবং ২০১১ সালের বিক্রি সংক্রান্ত বিধিমালা অনুযায়ী রাজ্যের খাদ্য সুরক্ষা কমিশনার এই নির্দেশিকা জারি করেন।
পুরো সরবরাহ শৃঙ্খলের (Supply chain) ওপর নজরদারি চালাতে রাজ্যজুড়ে বিশেষ পরিদর্শক দল গঠন করা হয়েছে, যারা উৎপাদন কেন্দ্র থেকে দোকান-- সব জায়গায় সারপ্রাইজ রেড বা ঝটিকা অভিযান চালাবেন।
ভারতে মুখের ক্যানসারের অন্যতম প্রধান কারণ হল ধোঁয়াহীন তামাক বা গুটখা সেবন। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, এই নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়িত হলে তামাক আসক্তির কারণে হওয়া দূরারোগ্য ব্যাধি ও মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব হবে।
কর্ণাটক সরকার সাধারণ জনগণকে আহ্বান জানিয়েছে, কোথাও গোপনে এসব ক্ষতিকর দ্রব্য তৈরি বা বিক্রি হতে দেখলে দ্রুত যেন তা প্রশাসনকে জানানো হয়।
এই ঘটনা কর্ণাটকে। জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে নেওয়া সরকারের এই কঠোর নীতিকে স্বাগত জানিয়েছে দেশের বিভিন্ন চিকিৎসা ও সামাজিক সংগঠনগুলো।